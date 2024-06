Fortrea Lança AI Innovation Studio para Galvanizar Tecnologia e Soluções Humanas para Aprimoramento da Entrega de Ensaios Clínicos

DURHAM, N.C., June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje o lançamento do seu AI Innovation Studio, sinalizando um investimento estratégico na reformulação da execução de ensaios clínicos hoje e no futuro.

O Studio desenvolverá e implantará tecnologias de IA e aprendizado de máquina (ML) para impulsionar a velocidade, agilidade, qualidade e segurança aprimorada do paciente no processo de pesquisa clínica, equipando e capacitando as pessoas a se concentrarem no elemento humano tão essencial nos ensaios clínicos.

“Pacientes de todo o mundo estão esperando por novos tratamentos que irão mudar suas vidas. Com a IA, agora temos o poder – e a obrigação – de ajudar a fornecer soluções para esses pacientes mais rapidamente”, disse o diretor de informações da Fortrea, Alejandro Martinez Galindo.

“O AI Innovation Studio da Fortrea viabilizará os recursos tecnológicos aprimorados que permitirão que os sistemas habilitados para IA executem processos de ponta – como simulações de testes, análises preditivas e reconhecimento de padrões – além de tarefas repetitivas, administrativas e fáceis de operar. Isso permite que as pessoas possam contribuir com a criatividade humana e a conexão com o ensaio clínico futuro e se concentrar no que é o mais importante: o paciente.”

O AI Innovation Studio da Fortrea visa:

Estabelecer parcerias em toda a Fortrea e com nossos clientes para fornecimento de soluções tecnológicas para estratégias de inovação sob medida para locais e patrocinadores;

Desenvolver inovações tecnológicas novas e inovadoras que aprimorem holisticamente a entrega de ensaios clínicos para patrocinadores, locais, pacientes e nossas equipes; e

Apoiar a infraestrutura e as operações existentes com tecnologia aprimorada para viabilizar novas e aprimoradas maneiras de trabalho e criação das melhores experiências de usuário da categoria.

As tecnologias em desenvolvimento no Studio incluem coleta de dados habilitada para smartphones; grandes modelos de linguagens especializados para compreensão e geração de texto; IA simbólica com lógica de valor real (ou seja, criação de lógica de decisão com cenários e dados do mundo real); realidade mista e inteligência aumentada; mineração avançada de dados e análise preditiva; e geminação digital.

A aplicação estratégica dessas tecnologias deve resultar em avanços significativos no recrutamento e retenção de pacientes, criação/otimização de protocolos, monitoramento de qualidade baseado em risco e velocidade e qualidade gerais da entrega. Essas tecnologias também podem proporcionar uma melhor experiência para o paciente e maior produtividade para os clientes, locais e funcionários da Fortrea.

Os desenvolvimentos do AI Innovation Studio serão fundamentais para a plataforma de tecnologia clínica da Fortrea que está sendo projetada para integrar a tecnologia de ensaios clínicos em uma experiência de nível de consumidor, independente de localização, omnicanal e baseada em persona, acessível por meio de uma única tela.

“A Fortrea está focada em uma visão de futuro da indústria de CRO que nos permite criar Voltados para o futuro e Não para o passado”, disse Brian Dolan, Vice-Presidente de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. “Estamos sendo bem cautelosos e levando em consideração o desenvolvimento e a implantação responsáveis e éticos da IA, priorizando fazer a coisa certa pelas razões certas e protegendo a segurança e a privacidade do paciente e a propriedade intelectual dos nossos clientes.”

