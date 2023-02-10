‫DXC Technology تحدد خمس اتجاهات للسيارات والتي ستعيد تشكيل علاقتنا بالسيارات في السنوات الخمس المقبلة

التحول إلى المركبات المُعرفة بالبرمجيات لإحداث تحول في صناعة السيارات العالمية

لندن، 10 يناير، DXC Technology – /PRNewswire/ 2023 (NYSE: DXC) ، شركة الخدمات التكنولوجية العالمية الرائدة في قائمة Fortune 500 ، توقعت خمس طرق ستعيد بها صناعة السيارات تشكيل علاقتنا بالسيارات في السنوات الخمس المقبلة.

يؤدي التحول إلى المركبات المُعرفة بالبرمجيات إلى تحويل كل جانب من جوانب صناعة السيارات – من كيفية تصميم السيارات، إلى كيفية صنعها، وكيفية استخدامها وخدمتها. بشكل حاسم، تتغير علاقة مستخدم السيارة بالنظام البيئي الغني بالشركاء والخدمات التي تشكل صناعة السيارات. DXC المتخصصة في برامج السيارات ونماذج الأعمال القائمة على المنصات، مع Luxoft (شركة تابعة لـ (DXC ، ترى دليلًا على تسارع هذه الاتجاهات الخمسة.

1. سيكون البرنامج في سيارتك بنفس أهمية شعارها

ستكون سيارات الغد مركبات مُعرفة بالبرمجيات ( (SDVs ، مع التحكم في ميزاتها ووظائفها بواسطة البرنامج.

“ستعرف SDVs بتجربة المستخدم الخاصة بها أكثر من سماتها المادية. ستخلق البرمجيات اتصالًا مباشرًا بين الشركة المصنعة للسيارة والعميل، مما يتيح لشركات السيارات القائمة على المنصات والتي تقدم خدمات مخصصة للعملاء بسلاسة عبر سياراتهم”، هذا ما قاله ماتياس بوهامر، القائد العالمي لعرض القيادة الروبوتية في DXC Technology .

لن يقتصر تبادل البيانات هذا على سيارة واحدة والشركة المصنعة لها. يمكن استخدام “بيانات الحشد” من ملايين المركبات لتوفير خدمات تنقل أكثر ذكاء عبر نظام بيئي كامل للسيارات. على سبيل المثال، Gaia-X 4 Future Mobility هي مبادرة أوروبية لتمكين الترابط الوثيق بين مستخدمي السيارات ومقدمي الخدمات والمصنعين والموردين. تشمل التطبيقات البنية التحتية الذكية لحركة المرور، وإدارة دورة حياة السيارة، والتوائم الرقمية للمركبات ذاتية القيادة.

2. ستجدد سيارتك نفسها وتقدم ترقيات عند الطلب

مع تزايد تعريف السيارات بالبرمجيات واتصالها بالويب، ستزداد قدرتها على الشفاء الذاتي والتجديد الذاتي والتحديث الذاتي.

“يتم تحديث برنامج هاتفنا بانتظام، وإضافة ميزات جديدة، وتنزيل التطبيقات والتحديثات وتصحيحات الأمان لإصلاح المشكلات وجعل أجهزتنا أكثر فائدة. قد يكون أمام السيارة بعض الطريق قبل أن تصبح ديناميكية وتفاعلية مثل هاتفنا، ولكن من الواضح أننا نشهد تطورًا مشابهًا” هذا ما قال كارستن هوفمايستر، رئيس القيادة الذاتية في Luxoft .

تقوم معظم شركات صناعة السيارات في العالم بالفعل بتجربة الخدمات عند الطلب التي تتدفق كبرامج للمستخدمين. توفر BMW ترقيات قابلة للتنزيل عبر تطبيق My BMW أو بطاقة SIM المدمجة في السيارة. تقدم Volvo للعملاء تحديثات برامج “ Over The Air (OTA) ” المرسلة مباشرة إلى سياراتها.

تبحث بعض شركات السيارات في تحقيق الدخل من ترقيات البرامج. في مقابلة حديثة مع Bloomberg ، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة CARIAD ، شركة برمجيات السيارات التابعة لـ Volkswagen Group ، أن القيادة الذاتية المدفوعة أولًا بأول يمكن أن تكون في نطاقها.

3. بالنسبة للجيل Z ، قد يكون امتلاك سيارة شيئا من الماضي

كيف نعيش والعمل يتغير. يقلل العمل الهجين من حاجة العديد من الموظفين إلى التنقل بالسيارة كل يوم. قد يرغب العديد من الشباب في راحة السيارة ولكن ليس نموذج التملك التقليدي، والذي عادة ما يكون مكلفًا وذو مسؤولية عالية وغير مرن. هناك طريقة مختلفة للسير على الطريق وهي الدفع مقابل سيارة فقط عندما تحتاج إليها، ربما من خلال خدمة تأجير قائمة على الاشتراك أو مشاركة السيارة أو خدمة تأجير متبادل. بفضل ميزات الطلب والتحكم عن بعد، فإن SDVs تفسح المجال لهذا النوع من الخدمة.

العديد من مصنعي السيارات يقوم بتجربة نماذج اشتراك السيارات، بما في ذلك Audi ، و Lexus ، و Nissan ، و Porsche و Volvo . تقدم العديد من الجهات الخارجية أيضًا خدمات الاشتراك، بما في ذلك شركات تأجير السيارات والتي تعد امتدادًا منطقيًا للخدمات الحالية. تخطط الشركات الناشئة مثل Borrow على التركيز على اشتراكات السيارات الكهربائية.

ومن الأمثلة المبتكرة على نموذج الاشتراك في التنقل المختلط GetTransfer.com الذي يوفر للعملاء عددًا كبيرًا من خدمات استنخدام السيارات وتأجيرها ونقلها عبر السيارات والمروحيات والطائرات.

4. ستقوم سيارتك بترتيب موعد مع ميكانيكي قبل أن تعرف أن لديك مشكلة

“كجزء من إنترنت الأشياء ( (loT سيتم استخدام الاتصال المدمج في السيارات لنقل تشخيصات المركبات في الوقت الفعلي والتي سيتم استخدامها لتخطيط جداول الصيانة التنبؤية المتطورة والمريحة بشكل متزايد”، هذا ما قاله جون ماكين، استراتيجي السيارات في Luxoft .

التعليقات الواردة من التحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ( AI ) ستمكّن السيارة من الإبلاغ عن المشكلات الوشيكة إلى المرآب أو الوكيل أو مباشرة إلى الشركة المصنعة. ستتم مشاركة المعلومات التشخيصية مع الميكانيكيين في وقت مبكر حتى يتمكنوا من طلب المكونات الضرورية. سترفع هذه التقنية بعض المسؤولية عن السائق لاكتشاف مشكلات صيانة السيارة مع تعزيز السلامة على الطرق.

على سبيل المثال، تنص شركة Rivian الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية والتي تقدم خدمة السيارات عند المنزل على أن لديها القدرة على إجراء “تشخيصات شاملة من بعيد من خلال منصة السيارة المتصلة الخاصة بنا. يمكن تحديد معظم المشكلات بشكل استباقي، وذلك بفضل مجموعتنا من أجهزة الاستشعار المدمجة والخوارزميات التنبؤية المرتبطة بها. يمكننا في كثير من الأحيان إخطارك قبل أن تشعر بمشكلة”.

5. قد يتم تزويد سيارتك الكهربائية المستقبلية بالهيدروجين

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ( EV ) آخذة في الارتفاع. في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تمثل المركبات الكهربائية بالفعل 21% من السوق . وفقا لشركة AutoForecast Solutions الاستشارية، يمكن أن تمثل المركبات الكهربائية ثلث سوق أمريكا الشمالية، وحوالي 26% من السيارات المنتجة في جميع أنحاء العالم، بحلول عام 2029.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة بطاريات المركبات الكهربائية، وأوقات الانتظار الطويلة للسيارات وقطع الغيار، والمشكلات المتعلقة بتوسيع نطاق البنية التحتية لإعادة الشحن بما يتماشى مع الطلب المتزايد، تؤثر بالفعل على التبني. في العديد من المدن حول العالم، يتعين على سائقي اليوم الانتظار لأكثر من ساعة لشحن سياراتهم في نقاط الشحن العامة.

بفضل التوجيه الذكي وقدرات تحسين الطاقة، يمكن لـ SDVs التخفيف من العديد من هذه المشكلات؛ ومع ذلك، فإن البحث يجري عن بدائل وقود حيوية لتشغيلها.

تظهر الاختبارات الأولية لخلايا وقود الهيدروجين في معهد DLR الألماني لمفاهيم المركبات في شتوتغارت أنه مع سعة خزان تبلغ 6.3 كجم من الهيدروجين، يمكن للمركبة أن تولد في مكان ما في المنطقة 100 كيلو واط ساعة من الكهرباء . هذا يعادل حوالي متوسط الاستهلاك الشهري لأسرة مكونة من شخص واحد. نظرًا لأن المركبات أصبحت مُعرفة بالبرمجيات أكثر، فإننا نتوقع المزيد من التطوير لمصادر الوقود البديلة عبر صناعة السيارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة مدونة DXC : خمسة اتجاهات للسيارات ستعيد تشكيل علاقتنا بالسيارات

نبذة عن شركة DXC Technology

(NYSE: DXC) DXC Technology تساعد الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في شركة DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر ممتلكاتهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com .

نبذة عن Luxoft

Luxoft هي ذراع DXC Technology للتصميم والبيانات والتطوير، حيث توفر حلولًا تقنية مخصصة وشاملة للأنظمة والمنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة. نحن نساعد في إنشاء مؤسسات تعتمد على البيانات، وحل التحديات التشغيلية والتكنولوجية والاستراتيجية المعقدة. شغفنا هو بناء أعمال مرنة، مع إنشاء قنوات عمل جديدة وتدفقات إيرادات وتجارب المستخدم استثنائية وعمليات حديثة على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.luxoft.com

تقدم DXC و Luxoft معًا عرضًا متميزًا لقيمة العملاء من أجل التحول الرقمي، حيث تجمع بين قدرات Luxoft الرقمية الأمامية وخبرة DXC في تحديث تكنولوجيا المعلومات وتكاملها.