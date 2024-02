Curia nomme Steve Lavezoli vice-président de sa division Produits biologiques

ALBANY, New York, 23 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, l’un des principaux organismes de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd’hui la nomination de Steve Lavezoli au poste de vice-président des produits biologiques à compter du 26 février. M. Lavezoli dirigera la division des produits biologiques de Curia, dont il supervisera les services de découverte, de développement et de fabrication.

« C’est une période passionnante pour notre équipe en charge des produits biologiques, et nous sommes ravis que Steve rejoigne nos rangs », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « L’expérience remarquable de Steve à la direction des opérations commerciales pour le développement et la fabrication de produits biologiques fait de lui un candidat naturel pour piloter nos initiatives dans le domaine des produits biologiques. Sous sa direction, je suis persuadé que nous poursuivrons notre mission dévolue aux sciences de la vie qui changent la vie. »

M. Lavezoli a récemment travaillé pour Scorpius Biologics, une start-up CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat de médicaments) spécialisée dans le développement et la fabrication de produits biologiques microbiens et mammifères, en tant que vice-président des opérations commerciales. Avant de rejoindre Scorpius, il a passé quatre années chez Catalent Biologics, où il a concentré ses efforts sur le développement commercial des substances médicamenteuses aux États-Unis pour les programmes cliniques en phase initiale, puis sur l’intégration des programmes commerciaux en phase finale. Il a également passé 12 ans dans l’industrie des gaz industriels au sein de Linde Gas avant de rejoindre W.L. Goren, au sein de sa division biopharmaceutique en démarrage à un poste de développement des affaires commerciales et du marché des substances médicamenteuses en vrac à usage unique. Il est titulaire d’une licence en génie chimique de l’université d’État de Pennsylvanie.

« Curia occupe une position unique dans le secteur des CDMO, avec une offre de bout en bout impressionnante », a déclaré M. Lavezoli. « C’est un honneur de rejoindre une équipe dotée d’une expertise scientifique aussi approfondie et d’une volonté aussi forte d’avoir un impact positif sur la vie des patients. »

Pour en savoir plus sur les offres de produits biologiques de Curia, cliquez ici : https://curiaglobal.com/ biologics/

À propos de Curia

Curia est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (« CDMO ») avec plus de 30 ans d’expérience, un réseau intégré de 27 sites dans le monde et plus de 3 500 collaborateurs travaillant en partenariat avec les clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des thérapies qui changent la vie. Notre offre de produits biologiques et de petites molécules couvre le cycle complet de la découverte jusqu’à la commercialisation, avec des capacités réglementaires et analytiques intégrées. Nos scientifiques, nos experts en processus et nos installations de pointe apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse www.curiaglobal.com.

Contact de l’entreprise :

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f9784607-495c-40d3-9e39- b65c8147d1c5

GlobeNewswire Distribution ID 9042529