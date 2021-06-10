Coppel Mexico تختار VoltDB لتشغيل ملفات التعريف الشخصية للعملاء

بيدفورد، ماساتشوستس، 10 يونيو 2021 — / PRNewswire / أعلنت اليوم VoltDB -وهي منصة البيانات الوحيدة على مستوى الشركات التي تلبي متطلبات البيانات في الوقت الحقيقي للتطبيقات الحديثة- أن شركة Coppel, -وهي أكبر متجر على مستوى البلاد في المكسيك- تستخدِم الآن منصة بيانات VoltDB Data Platform من أجل إنشاء نظام موحد لملفات التعريف الشخصية للعملاء.

قال روبرت جيل الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Coppel ، “لقد غيرت Volt قواعد اللعبة حقًا بالنسبة لنا”. “يمكننا الآن الحصول على منصة موحدة لإدارة جميع بيانات حافظة العملاء لدينا البالغ عددها 13 مليونًا، والتي تغذي بعد ذلك تجارب عملاء أفضل بكثير وعائد استثمار أكبر بكثير بالنسبة لنا بفضل ولاء العملاء المُحسَّن”.

تُمثِّل محافظ العملاء إحدى الأصول الرئيسية لشركة Coppel ، وهي تُمثِّل أيضًا تحديًا كبيرًا: أن يكون لديك ملف تعريف شخصي واحد متصل بالإنترنت ومحدّث بجميع معلومات العميل ولكي يعيش هذا ملف التعريف الشخصي هذا في بيئة متعددة القنوات بحيث يمكن للعملاء الوصول إلى معلوماتهم عن الرسوم والأرصدة الدائنة والأقساط (الأرصدة) في الوقت الحقيقي، دون المساس بالسرعة التي تتم بها معالجة المعاملات المالية داخل المحفظة.

لقد قامت Coppel باختيار VoltDB لأنها تحتاج إلى منصة بيانات تتيح لهم:

· تخزين المعلومات عبر الإنترنت في مكان واحد

· السماحية للأخطاء من خلال مخططات الفروق المحدودة المحسَّنة الموزعة ومتعددة المواقع ( DRP )

· تحليل المعلومات في الوقت الحقيقي باستخدام لوحات المعلومات

· القيام بجمع البيانات في الوقت الحقيقي

· إجراء تحليل الاحتيال دون المساس بأداء قاعدة البيانات

وقال جيل، “جميع الاختبارات التي أجريناها مع Volt فاقت التوقعات فيما يتعلق بالأداء في المعاملات المالية لكل ثانية”.

من الآن فصاعدًا، تُخطط Coppel لتوسيع استخدامها لـ Volt ليشمل العديد من حالات استخدام مركز الاتصال وخدمة العملاء.

لمزيد من المعلومات حول سبب اختيار المؤسسات في جميع القطاعات لـ VoltDB لتشغيل عملياتها، قم بزيارة https://www.voltdb.com/ .

حول شركة VoltDB

VoltDB هي منصة البيانات الوحيدة المصممة لدعم تطبيقات الاتصالات في عصر شبكات الجيل الخامس. نحن نجمع بين تخزين البيانات في الذاكرة مع وقت استجابة منخفض يمكن التنبؤ به وإمكانيات رئيسية أخرى لتشغيل تطبيقات BSS/OSS وإدارة العملاء وتطبيقات ضمان الإيرادات التي تحتاج إلى العمل في أجزاء من الثانية من رقم واحد من أجل زيادة الإيرادات أو منع خسارة الإيرادات، دون المساس بدقة البيانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة voltdb.com .