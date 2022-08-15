‫CATL تعلن عن ثاني محطة بطاريات أوروبية في المجر

نينغد، الصين، 15 أغسطس 2022 / PRNewswire / — في 12 أغسطس 2022، أعلنت شركة تكنولوجيا Amperex المعاصرة المحدودة ( CATL ) رسميًا أنها ستستثمر 7.34 مليار يورو لبناء محطة بطاريات 100 جيجاوات في الساعة في ديبريسين شرق المجر، وهي أيضًا ثاني محطة بطاريات لها في أوروبا بعد مصنعها الألماني. ورهنًا بموافقة اجتماع المساهمين، سيبدأ بناء مرافق الإنتاج الأولى خلال هذا العام.

سيغطي المشروع مساحة 221 هكتارًا في الحديقة الصناعية الجنوبية في ديبريسين، وسيوفر كلًا من الخلايا والوحدات لصانعي السيارات الأوروبيين.

تقع ديبريسين في قلب أوروبا، وعلى مقربة من بعض مصانع السيارات لعملائها مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو وستيلانتس وفولكس واجن، سيمكن مصنع CATL Debrecen من التعامل بشكل أفضل مع متطلبات البطاريات في السوق الأوروبية، وتحسين تطوير شبكة الإنتاج العالمية، والمساعدة في تسريع التنقل الإلكتروني وانتقال الطاقة في أوروبا.

وكجزء من التزامها بتقليل البصمة الكربونية في تصنيع البطاريات، ستستخدم CATL الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتنظر في تطوير الطاقة الشمسية مع الشركاء المحليين في البلاد.

ومن أجل بناء سلسلة مستدامة ودائرية لقيمة البطاريات، تدرس CATL أيضًا إمكانية التكاتف مع الشركاء المحليين لإنشاء مرافق لمواد البطاريات في أوروبا.

وقال الدكتور روبن زينغ، مؤسس ورئيس CATL : “لا شك أن مصنعنا في ديبريسين سيمكننا من زيادة شحذ ميزتنا التنافسية، والاستجابة بشكل أفضل لعملائنا الأوروبيين، وتسريع الانتقال إلى التنقل الإلكتروني في أوروبا”. “سيكون مشروع التأسيس في المجر قفزة عملاقة في التوسع العالمي لـ CATL ، وخطوة مهمة أيضًا في جهودنا لتقديم مساهمة متميزة في حملة الطاقة الخضراء للبشرية”.

وقال بيتر زيجارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري: “واجه كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي تحديات هائلة في الآونة الأخيرة. ونحن في المجر لدينا هدف واضح يتمثل في أن نكون استثناء محليًا من الركود في القارة. أفضل أداة لتحقيق هذا الهدف هي جذب أحدث الاستثمارات في الفرع الأكثر ثورة في صناعة السيارات، وهو التنقل الكهربائي. نحن فخورون بأن CATL قررت تنفيذ أكبر استثمار في مجالات التأسيس على الإطلاق في تاريخ المجر. لقد أصبحنا مؤخرًا أحد مواقع إنتاج البطاريات الرائدة في العالم، وبهذا الاستثمار الضخم، نزيد من تعزيز موقفنا”.

وقد لقي المشروع الجديد قبولًا حسنًا من عملاء CATL الأوروبيين. وقال ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز، المسؤول عن التطوير والمشتريات: “هذا المصنع الأوروبي المتطور في المجر هو معلم آخر لتوسيع إنتاجنا من السيارات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع شركائنا الرئيسيين. مع CATL ، لدينا رائد في التكنولوجيا كشريك لنا لتزويدنا – بصفتنا أول وأكبر عميل للقدرة الأولية للمصنع الجديد – بخلايا بطارية محايدة من ثاني أكسيد الكربون لجيلنا القادم من السيارات الكهربائية في أوروبا، وبالتالي اتباع نهجنا المحلي إلى المحلي في المشتريات. نحن فخورون برؤية طموحنا 2039 مدعومًا بالتزام CATL بإنتاج محايد من ثاني أكسيد الكربون في المجر”.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1877209/1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1877208/2.jpg