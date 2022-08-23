Arabic / Press Release

‫‫Casio تطلق G-SHOCK مع هيكل مدمج للإطار والسوار

طوكيو، 23 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd اليوم عن إطلاق أحدث ساعات G-SHOCK الجديدة المقاومة للصدمات – أربعة طرازات GA-B001 و GA-B001G التي تتميز بهيكل مدمج جديد بالكامل وسوار.

GA-B001／GA-B001G

مع GA-B001 و GA-B001G ، تضفي Casio البراعة على الهيكل الخارجي لتحقيق هيكل مدمج للإطار والسوار في ساعة مقاومة للصدمات. هذه هي أولى ساعات G-SHOCK التي تتميز بهذا الهيكل المبتكر، والذي يتكون من مكونين منفصلين يتصلان عند موضع الساعة 9 و 3. يتبع الهيكل المصبوب خطوط المعصم، مما يقلل المسافة بين المعصم والساعة من أجل ملاءمة أحسن.

يفتح تصميم هذه الساعات الجديدة بوابة إلى عوالم الواقع الافتراضي. تتميز هذه الساعات بتصميم ميناء هندسي وعلامات مؤشر دائرية، وهي دراسة في تصميم المستقبل القريب.

عندما يتعلق الأمر بالألوان، تتميز طرازات GA-B001 باللون الأسود للعلامة التجارية G-SHOCK وتدرجات جديدة من اللون الأحمر، وتستخدم طرازات GA-B001G طباعة ملونة متدرجة على مواد نصف شفافة للإطار والحزام.GA-B001-1A／GA-B001-4A／GA-B001G-1A／GA-B001G-2A

تم تجهيز جميع هذه الساعات بميزات Mobile Link لإقرانها بهاتف ذكي عبر البلوتوث. عند استخدامها مع تطبيق CASIO WATCHS المخصص، تقوم الساعة بضبط الوقت تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، ترسل وظيفة معلومات التطبيق إشعارات على الساعة عندما يتلقى التطبيق تحديثات حول المنتجات الجديدة وغيرها من المعلومات.

علامة كلمة وشعارات بلوتوث ® Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.Integrated bezel and band construction (GA-B001G)

للمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/news/2022/0823-ga-b001/

 رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1874692/GA_B001_GA_B001G.jpg
رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1874693/GA_B001_1A_GA_B001_4A_GA_B001G_1A_GA_B001G_2A.jpg
رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1874694/Integrated_bezel_band_construction__GA_B001G.jpg

Related Posts

‫أصدرت OPPO مقاطع فيديو لحظات التشغيل الدائم وأطلقت فعاليات “الشركة الجيدة” في مراكز الخدمة

مجموعة غرب إفريقيا للغاز الطبيعي المسال تؤمن تمويلًا جسريًا لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في غينيا

‫شركة TUMI تُدشن حملة لفيلم وثائقي بأسلوب خريف 2022 تحت عنوان “بُنيت من أجل الرحلة”

About lnw.admin

View all posts by lnw.admin →