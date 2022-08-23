‫‫Casio تطلق G-SHOCK مع هيكل مدمج للإطار والسوار

طوكيو، 23 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd اليوم عن إطلاق أحدث ساعات G-SHOCK الجديدة المقاومة للصدمات – أربعة طرازات GA-B001 و GA-B001G التي تتميز بهيكل مدمج جديد بالكامل وسوار.

مع GA-B001 و GA-B001G ، تضفي Casio البراعة على الهيكل الخارجي لتحقيق هيكل مدمج للإطار والسوار في ساعة مقاومة للصدمات. هذه هي أولى ساعات G-SHOCK التي تتميز بهذا الهيكل المبتكر، والذي يتكون من مكونين منفصلين يتصلان عند موضع الساعة 9 و 3. يتبع الهيكل المصبوب خطوط المعصم، مما يقلل المسافة بين المعصم والساعة من أجل ملاءمة أحسن.

يفتح تصميم هذه الساعات الجديدة بوابة إلى عوالم الواقع الافتراضي. تتميز هذه الساعات بتصميم ميناء هندسي وعلامات مؤشر دائرية، وهي دراسة في تصميم المستقبل القريب.

عندما يتعلق الأمر بالألوان، تتميز طرازات GA-B001 باللون الأسود للعلامة التجارية G-SHOCK وتدرجات جديدة من اللون الأحمر، وتستخدم طرازات GA-B001G طباعة ملونة متدرجة على مواد نصف شفافة للإطار والحزام.

تم تجهيز جميع هذه الساعات بميزات Mobile Link لإقرانها بهاتف ذكي عبر البلوتوث. عند استخدامها مع تطبيق CASIO WATCHS المخصص، تقوم الساعة بضبط الوقت تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، ترسل وظيفة معلومات التطبيق إشعارات على الساعة عندما يتلقى التطبيق تحديثات حول المنتجات الجديدة وغيرها من المعلومات.

علامة كلمة وشعارات بلوتوث ® Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

للمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/ news/2022/0823-ga-b001/