‫ CAPEX.com تعلن عن إطلاق تداول الأسهم وتختار سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية 

نيقوسيا، قبرص13 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — CAPEX.com ، شركة تداوُل عالمية رائدة في الشرق الأوسط، تسعد بأن تعلن عن تعزيز تواجدها في الشرق الأوسطوشمال إفريقيا بإطلاق CAPEX Invest لعملائها في المنطقة، كما تعتزم الشركة أيضًا تقديم سهم مجاني للعملاء الجدد ضمن حملتها الترويجية “اختبر سحر التداول – أيمنا كنت وفي أي وقت وفي أي أداة مالية” للإعلان عن سفير علامتها التجارية الجديد، زاك كينغ.

حصلت الشركة على رخص ة من ADGM في عام 2020 ومنذ تلك اللحظة سارت العلامة التجارية تنمو بسرعة وأصبحت أخلاقياتها في العمل العالية معروفة حاليا في جميع أنحاء المنطقة . يتمتع عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا براحة البال عند القيام باستثماراتهم عبر منصة تلتزم بإرشادات تنظيمية صارمة .

توفر منصة CAPEX Invest مزايا الوصول إلى أكثر من 5,000 سهم مدرج في أسواق المال الأمريكية والأوروبية بالإضافة إلى أكثر من 100 صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في 10 بورصات رئيسية . تقدم CAPEX.com حملة ترويجية استثنائية تتيح للمستثمرين في الشرق الأوسط “ الاستفادة من فرص التداول “. من المقرر أن تنمح CAPEX.com جميع العملاء الجدد سهم مجاني في أكبر الشركات العالمية .

وفي تصريح له أشار أوكتافيان باتراسكو الرئيس التنفيذي ومؤسس CAPEX.com بقوله “ يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع زاك كينغ، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بالإضافة إلى أنه مصدر إلهام للكثيرين حول العالم ” وتابع بقوله ” وقع اختيارنا على زاك كينغ بسبب أسلوبه الإبداعي المبتكر وطريقته الفريدة التي دومًا ما تكون خارج الصندوق، وهو بالطبع يتماشى تمامًا مع سياسة CAPEX.com وعروضها الترويجية المقدمة للعملاء، خاصة أننا نبذل قصارى جهدنا لجعل التداول والاستثمار سهلا قدر الإمكان “.

الاستثمار في أسواق الأسهم له مزايا عديدة، أهمها أنه يتيح للمتداول المشاركة في ملكية الشركة وجني الأرباح . أيضًا، فإن امتلاك أسهم في شركة “ ما ” يمنح حامل السهم شعورا إيجابيا بالمشاركة في نموها ونجاحها . بالإضافة إلى أن التداول في الأسهم أحد الأدوات المهمة للتحوط ضد التضخم، بما يتيح للمستثمر فرص إنماء رأس المال على المدى الطويل .

ومن جانبه أضاف زاك كينغ، شخصية الإنترنت الأمريكية المشهورة ب فيديوهات تبلغ مدتها ست ثوان والتي تبدو سحرية ، بقوله “ سعيد جدًا بالعمل مع CAPEX.com والمشاركة في عالم الاستثمار من خلال هذه الحملة “ الاستثنائية ” بالطبع، كان مشروعًا مهمًا جدًا “.

المستثمرين في جميع أنحاء العالم مدعوون لزيارة منصة CAPEX.com والتعرف على مجموعة كبيرة من منتجات التداول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى الحصول على تجربة تداول فائقة التميز .

حول CAPEX.com

CAPEX.com شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت حيث توفر مجموعة كبيرة من الأدوات المالية، بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات والأسهم وغير ذلك الكثير . تلتزم الشركة بتزويد عملائها ببيئة تداول آمنة تتسم بسهولة فائقة .



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