‫Bybit تسجل ارتفاع في حجم التداول في ظل تقلبات سعر أزواج USDC

ينمو حجم التداول في السوق الفوري لدى Bybit على أزواج USDC بنسبة 1,437%

احتلت Bybit المرتبة الثانية كمنصة لتداول العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة،- 22 مارس 2023 – حققت Bybit زيادة في حجم التداول على أزواج USDC حيث تعمل ثالث أكثر منصة لتداول العملات المشفرة زيارةً في العالم على تكثيف جهودها لتلبية متطلبات السوق. وبالاعتماد على المنصات الموثوقة للبقاء في مأمن بعيدًا عن التقلبات الأخيرة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية وقطاع العملات المشفرة، يتجه العملاء إلى Bybit بفضل معايير الأمان القوية وعمق السوق.

وقد حقق حجم سوق التداول الفوري على منصة Bybit على أزواج USDC نموًا بمقدار 1,437%، مع ارتفاع مساهمة أزواج USDC في إجمالي حجم التداول الفوري من 8% إلى 40%. شهد سوق العقود الدائمة على منصة Bybit حجم تداول يومي لزوج USDC/USDT تجاوزت قيمته 380 مليون دولار، ووصل معدل التمويل السنوي إلى 740%.

يُعد نجاح Bybit دليلاً على التوسع السريع في قاعدة المستخدمين، وإشارة واضحة على ثقة المتداولين والمؤسسات والمستثمرين المسجلين على المنصة. ولقد نتج عن محرك التداول لدى Bybit الذي تم اختباره وأثبت نجاحه وتقارير إثبات الاحتياطيات والإدارة السليمة للمخاطر إلى زيادة حصتها في السوق في قطاع تداول العملات المشفرة طوال عام 2022 على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع – وهو اتجاه سيستمر في عام 2023.

وبهدف تحسين تجربة التداول وتوفير المرونة في إدارة المحافظ، تقدم Bybit الآن التداول بدون رسوم على عقود الخيارات لديها وكذلك التداول بدون رسوم على جميع أزواج USDC في سوق التداول الفوري، بالإضافة إلى التداول على أزواج العملات المستقرة الرئيسية مثل USDC/USDT وBUSD/USDT وDAI/USDT وWBTC/BTC.

وعلى الرغم من تأثير المشكلات طويلة الأجل على النظام المالي القديم، تقدم منصة تداول العملات المشفرة هذه بدائل جديدة من عالم الويب 3 بما في ذلك محفظة Bybit Wallet، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تطبيقات التمويل اللامركزية مع ضمان الحفاظ أمان أموالهم. وتتيح بطاقة Bybit Card، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وهي بطاقة خصم مدعومة من شبكة Mastercard، للمستخدمين تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية لإجراء عمليات شراء أو سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي بكل سهولة. كما أن البطاقة الرقمية متاحة بالفعل مع الطلبات المسبقة للبطاقة الفعلية التي تبدأ في 17 مارس.

وأعلنت Bybit أيضًا عن خطتها لإنشاء مقر جديد لها في دبي في ربيع عام 2023. ومع أكثر من 400 شركة للعملات المشفرة والبلوكشين تعمل في مركز الأصول الرقمية المزدهر في الشرق الأوسط، احتلت Bybit المرتبة الثانية بين البورصات في المنطقة. وخلال أقل من عام بقليل، حققت Bybit إيرادات بقيمة 33.5 مليار دولار من حجم التداول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي الآن في طريقها لمضاعفة هذا الرقم في عام 2023.

من جانبه صرَّح “بن تشو”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، قائلاً “إن أحد الأشياء التي نجيدها في Bybit هو الاستماع والرعاية والتحسين. ومن واجبنا أن نعمل على تحقيق ذلك وأن نكون متواجدين من أجل عملائنا عندما يحتاجون إلينا قبل أي شيء. ونحن قادرون على دعم تحقيق الزيادة في أحجام التداول في ظل ظروف الأسواق المتقلبة بفضل السنوات من الثقة في نزاهة المنصة، وسلامة الأموال والأمان وتكامل المنتجات وإدارة المخاطر. كما أننا مصممون على تزويد عملائنا بمنتجات متطورة ورائدة في المجال مثل بوتات التداول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسهولة التحويلات النقدية وإصدار تقارير إثبات الاحتياطيات ” وأضاف “تشو”: “إن اختيار التداول على منصة Bybit يمثل دليلاً على الموثوقية والشفافية في أوقات التقلبات الشديدة في الأسواق، وهذه هي السمات التي ستسترشد بها Bybit في تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح منصة تداول العملات المشفرة الرائدة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم”

نبذة عن Bybit

Bybit هي شركة لتبادل العملات المشفرة تم إنشاؤها في عام 2018 وتوفر منصة احترافية يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعد Bybit شريكًا فخورًا لفريق سباقات Formula One’s reigning Constructors وDrivers’ champions وOracle Red Bull Racing وفِرق الألعاب الرياضية الإلكترونية مثل NAVI وAstralis وAlliance وMade in Brazil (MIBR) و Oracle Red Bull Racing Esports وفريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم.

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