‫BY-XM6 Mini: BOYA تُعلن عن إصدارها الجديد لنظام الميكروفون اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز

شينزين، الصين، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — من دواعي سرور BOYA أن تقدم لكم BY-XM6 Mini ، وهو نظام ميكروفون لاسلكي متطور ومتعدد الاستخدامات بتردد 2.4 جيجا هرتز، فهو بمثابة توسع لنطاق نجاح سلسلة الميكروفونات الكلاسيكية BY-XM6 مع المزيد من التحسين في جانب قابلية النقل. حيث يضمن النظام إمكانية تسجيل الصوت النقي وإتاحة جمع المقاطع الصوتية وخلطها معًا أو في قناة منفصلة، من خلال ميزات نقل الإشارات فائقة الصغر والمستقرة. ويُمكن لأجهزة الإرسال، بالإضافة إلى ذلك، الاقتران تلقائيًا بجهاز الاستقبال عند تشغيلها كما يُمكن تثبيتها بسهولة في الملابس بدون الإحساس بها، بفضل التصميم الفائق الصغر، مما يوفر للمستخدمين تجربة تسجيل عالية الجودة خاصة أثناء أنشطة الهواء الطلق.

صغيرة لكنها قوية

يعطي النظام أولوية لخفة الوزن والراحة، فكل جهاز إرسال يزن 14.5 جرام و34 جرام فقط في جهاز الاستقبال بناءً على تلك الأولوية، وهذا فيما يخص مفهوم تصميم BY-XM6 Mini ، فهو يُعد تقدمًا مثيرًا للإعجاب للغاية فهو ما نسميه ميكروفون لاسلكي “صغير لكنه متعدد الاستخدامات”. ويتميز جهاز الاستقبال، بالإضافة إلى ذلك، بشاشة OLED لعرض جميع المعلومات الهامة، مع ضمان إمكانية التحكم في كل التفاصيل أثناء التصوير.

تقنية نقل لاسلكية للأغراض الصناعية، والعلمية، والطبية على التردد العالمي المجاني 2.4 جيجا هرتز

يوفر نظام الميكروفون الصغير BY-XM6 صوتًا احترافيًا عالي الجودة مع حساسية رائعة تبلغ -39 ديسيبل ويتجنب الضوضاء الثابتة والتسرب التلقائي بفاعلية من خلال تقديم تقنية نقل لاسلكية للأغراض الصناعية، والعلمية، والطبية على التردد العالمي المجاني 2.4 جيجا هرتز، وميكروفون مدمج متعدد الاتجاهات، ووظيفة القفز الترددي التلقائية. ويضمن، بالإضافة إلى ذلك، نقل إشارة مستقرة وخالية من التداخل بمدى يصل إلى 100 متر بدون عوائق.

بطارية عالية الأداء واسعة النطاق

صُمم BY-XM6 Mini للعمل بشكل مثالي مع الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، والكاميرات غير المرئية، والموزعات، وأجهزة الكمبيوتر الحديثة، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وغير ذلك الكثير. كما يُجَهز، بالإضافة إلى ذلك، كلًا من جهاز الإرسال والاستقبال ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن يجعله خيارًا مجديًا لصُناع المحتوى للنظر فيما إذا كانوا يقومون بالتصوير في الهواء الطلق باستمرار.

نُبذة عن BOYA

BOYA هي شركة متخصصة في حلول معدات الصوت مقرها في الصين. تشتهر BOYA ، من خلال التركيز على الابتكار والجودة، بمنتجاتها الكهربائية الصوتية الممتازة وحلولها الصوتية الاحترافية الإبداعية بما يتضمن مجموعة واسعة من الميكروفونات، وسماعات الرأس، والأجهزة الطرفية الصوتية للتصوير الفوتوغرافي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.boya-mic.com.

بيانات التواصل

ديانا وو

مديرة المبيعات

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