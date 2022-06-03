‫Binance تعقد شراكة مع Kharon وNeterium لتعزيز إجراءاتها للتعرّف على العملاء وبرنامجها للكشف عن العقوبات

نيويورك ولوس أنجلوس، 27 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Kharon ، وهي شركة متخصّصة في تقديم خدمات البيانات وأدواتها التحليلية وتعمل على تزويد المنظمات بحلول ذكية لتقليل مخاطر المعاملات التجارية العالمية التي قد تؤثر على الأمن العالمي، عن عقدها شراكة مع كل من شركة Binance ، وهي شركة عالمية رائدة في توفير شبكات البلوك تشين والبنية التحتية للعملات المشفرة، وشركة Neterium ، وهي شركة متخصّصة في توفير حلول واجهات برمجة تطبيقات وتطبيقات سحابية يمكن دمجها في منصات العملاء للكشف عن الجرائم المالية. ومن خلال هذه الشراكة، ستستخدم شركة Binance خدمات البيانات والأدوات التحليلية التي توفرها منصة Kharon الرائدة لتعزيز برنامجها للكشف عن العقوبات، وأنظمتها الرقابية للتعرّف على العملاء ( KYC ). ومن خلال الشراكة مع Neterium ، ستُنقل بيانات Kharon إلى نظام Binance لفحص المعاملات. وسيُسهم هذا التعاون في تحقيق المزيد من التطور في حلول البيانات المخصّصة لتطوير إمكانات منصات تداول العملات المشفرة بهدف الكشف عن الأنشطة غير المشروعة ومنع حدوثها.

وتُعدّ منصة Binance أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم؛ حيث يبلغ متوسط قيمة عمليات تداول العملات المشفرة عليها 24 مليار دولار أمريكي كل 24 ساعة. ولتتمكّن من تلبية متطلباتها التشغيلية، تعمل Binance على تطوير برنامج امتثال عالمي المستوى لقطاع تداول العملات المشفرة، وذلك من خلال استخدام أكثر الحلول تقدّما في مجالات التعرّف على العملاء والكشف عن العقوبات وإدارة المخاطر. ومن خلال دمج بيانات Kharon وتقنيات Neterium في تقنيات الفحص الخاصّة بشركة Binance ، ستتمكّن Binance من تحسين خدماتها المقدّمة لعملائها العالميين، بالإضافة إلى معالجة المخاطر المتزايدة واستيفاء الاشتراطات التنظيمية.

وفي تعليقه على الخبر، قال شاغري بويراز، رئيس قسم العقوبات العالمية في شركة Binance : “في إطار سعينا لتعزيز مكانتنا بصفتنا أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، فنحن ملتزمون بتطوير برنامج امتثال رائد في قطاع تداول العملات المشفرة. وإنّ شراكتنا مع Kharon و Neterium ستمكّننا من استخدام خدمات البيانات التي توفرها Kharon والتي تُعدّ الأفضل في فئتها، وتقنيات Neterium المبتكرة لنتمكّن من إدارة المخاطر التي نواجهها”.

وقال هوارد مندلسون، مدير إدارة علاقات العملاء في شركة Kharon : “تحتاج الشركات المقدّمة لخدمات الأصول الافتراضية إلى استخدام بيانات وتقنيات ذات جودة عالية لدعم برامجها للامتثال. وتُعدّ شراكتنا مع Binance التي تهدف إلى تزويدها بالبيانات والأدوات التحليلية تطوّرًا مهمّا سيُسهم في تمكينها من تلبية الاشتراطات التنظيمية المتزايدة وتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها”.

وقالت فلورنس فيتشنتيني، مديرة الشؤون التجارية بشركة Neterium : “يسعدنا عقد شراكة مع شركة Binance ؛ حيث إن شركتنا متخصّصة في توفير حلول قابلة للتوسّع تناسب حالات الاستخدام شديدة التعقيد. وإنّ شركة Binance بحاجة إلى تنفيذ إجراءات امتثال دقيقة تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والمرونة، وهو ما توفره لها واجهات برمجة تطبيقاتنا”.

عن شركة Kharon :

شركة Kharon هي شركة رائدة في تقديم حلول إدارة مخاطر قائمة على بحوث تخضع لحقوق الملكية وتحليلات للبيانات؛ حيث توفر الشركة حلولًا دقيقة للتحقق من البيانات المعقدة وتنظيمها لتقليل مخاطر المعاملات التجارية العالمية التي قد تؤثر على الأمن العالمي، وهو ما يُتيح تعزيز برامج مكافحة الجرائم المالية، والامتثال للعقوبات، والرقابة على الصادرات، وسلاسل التوريد، وغير ذلك من عمليات إدارة المخاطر. وتستخدم شركة Kharon نهجًا فريدًا يمكّن الخبراء المتخصصين وعلماء البيانات متعدّدي اللغات العاملين لديها من استخلاص بيانات متكاملة تغطي شبكات المعاملات التجارية للجهات الخاضعة لعقوبات والأطراف المتعاملة لها. وقد أسّس الشركة -ويديرها- مسؤولون كبار سابقون في وزارة الخزانة الأمريكية ومهندسون خبراء في البرمجيات.

عن شركة Neterium :

توفر شركة Neterium ، التي تأسّست في عام 2017، حلولًا تكنولوجية لإدارة الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات يمكن دمجها بسهولة في منصات العملاء، وهي شركة متخصّصة في تقديم حلول برمجية لفحص البيانات. وتتمثل مهمّة الشركة في إحداث نقلة نوعية في مجال مكافحة الجرائم المالية من خلال تقديم حلول ذات كفاءة فائقة وأداء غير مسبوق. وتعمل شركة Neterium تحت قيادة فريق من الخبراء المتخصّصين في مجال الامتثال لمعايير مكافحة الجرائم المالية ( FCC ). وتوفر الشركة لعملائها حلول “برمجيات كخدمة” مبتكرة مبنية على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية وخبرة الشركة الواسعة في هذا المجال. وتتعاون Neterium مع شركائها وعملائها لتزويد منصاتهم وحلولهم بإمكانات متقدّمة لفحص البيانات.

عن شركة Binance :

شركة Binance هي شركة عالمية رائدة في توفير شبكات البلوك تشين والبنية التحتية للعملات المشفرة تمتلك مجموعة منتجات مالية من بينها أكبر منصة عالمية لتداول الأصول الرقمية.

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