BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions remporte le Edison Patent Award 2024

ISELIN, New Jersey, 23 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Une équipe composée de scientifiques de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) et de Heesung Catalysts Corporation (HCC) a récemment reçu un Edison Patent Award 2024 décerné par le Research & Development Council of New Jersey pour une technologie innovante de convertisseur catalytique à trois voies avec piège à oxyde d’azote (NOx) afin de contrôler les émissions de NOx dans les véhicules à essence. La technologie traite le NOx de façon appropriée dans les conditions de fonctionnement des moteurs modernes et permet de réduire les émissions d’échappement par rapport aux convertisseurs catalytiques à trois voies conventionnels.

L’équipe était composée de scientifiques d’ECMS Xiaolai Zheng et Pat Burk (à la retraite), ainsi que des scientifiques de HCC Jinwoo Song et Jun Lee.

« En intégrant une fonction de piège à NOx à un catalyseur à trois voies, la nouvelle technologie TWC-NT réduit considérablement les émissions de NOx et d’autres composés toxiques apportées via le pot d’échappement », a déclaré Xiaolai Zheng, scientifique principal dans les nouvelles technologies de catalyseurs automobiles chez ECMS.

« Les constructeurs automobiles peuvent calibrer les véhicules de tourisme à essence avec des coupes de carburant plus fréquentes afin de réaliser plus d’économies en carburant, mais aussi de réduire les émissions de CO 2 pendant que le véhicule roule », a indiqué Jinwoo Song, vice-président et responsable RD&A chez HCC.

« Cette technologie a été bien accueillie par nos clients, car elle répondait à un besoin clé sur ce marché », a souligné Saeed Alerasool, vice-président directeur chargé de la recherche, du développement et des applications chez ECMS. « Nous avons la chance d’avoir à nos côtés les meilleurs experts techniques du secteur pour permettre à nos clients de respecter des réglementations toujours plus strictes en matière d’émissions et de réaliser d’importantes économies en carburant. Ce prix est une reconnaissance de leur travail acharné et de leur engagement quotidien envers l’innovation. Nous sommes extrêmement fiers de l’équipe. »

Le Research & Development Council of New Jersey a créé l’Edison Patent Award afin d’honorer l’héritage de Thomas Edison et récompense en son nom les inventeurs et organismes de recherche du New Jersey qui encouragent l’innovation et permettent au New Jersey de se positionner encore et toujours comme un pôle mondial en matière d’innovation. Ce programme de remise de prix s’inscrit dans le cadre de la mission du conseil visant à faire collaborer l’industrie, le monde universitaire et le gouvernement afin de développer et de renforcer la place des STEM dans l’éducation, l’innovation et l’économie.

À propos de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Exploitant sa grande expertise en tant que leader mondial de la catalyse et des métaux précieux, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) est au service de clients dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale, la qualité de l’air intérieur, les semi-conducteurs et l’économie de l’hydrogène, et fournit des services en boucle complète grâce à son offre de négoce et de recyclage des métaux précieux. En mettant l’accent sur les solutions circulaires et la durabilité, ECMS s’engage à assister ses clients dans la création d’un monde plus propre et plus durable. Protéger les éléments de la vie est notre objectif et cela nous inspire dans la recherche de solutions toujours nouvelles. Le groupe ECMS est présent dans 16 pays et compte plus de 4 500 employés et 21 sites de production.

À propos de BASF

Chez BASF, nous faisons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons réussite économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Près de 112 000 employés au sein de groupe BASF contribuent au succès de nos clients à travers quasiment tous les secteurs et tous les pays du monde. Notre portefeuille comprend six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. En 2023, BASF a généré un chiffre d’affaires de 68,9 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et aux États-Unis sous le nom d’American Depositary Receipts (BASFY). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.basf.com

À propos de Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC), leader reconnu dans les technologies de catalyseurs et de matériaux, promeut l’innovation grâce à ses solutions avancées qui visent à améliorer la qualité de l’air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Déterminée à soutenir sans relâche la transition vers une économie neutre en carbone à travers le monde, HCC consolide son rôle en encourageant la durabilité environnementale. HCC s’appuie sur une expertise et une expérience approfondies afin de fournir des solutions sur mesure dans des secteurs clés, notamment l’industrie automobile, maritime, des semi-conducteurs, pétrochimique et la chaîne de valeur de l’hydrogène. Le siège social de l’entreprise en République de Corée compte plus de 550 professionnels déterminés à repousser les limites de la recherche, du développement et de l’innovation en matière de production. Avec l’objectif clair de se positionner en tant que leader de premier plan en matière de technologies respectueuses de l’environnement, HCC s’engage à fournir des solutions durables et performantes qui répondent aux demandes dans divers secteurs, réaffirmant ainsi son leadership dans le domaine des technologies vertes.

Contact relations médias :

Joy Zhang

Téléphone : +86 19121028317

E-mail : joy.zhang@basf-catalystsmetals.com Interlocuteur supplémentaire :

Joe Plahutnik

Téléphone : +1 7324289602

E-mail : joseph.plahutnik@basf-catalystsmetals.com

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur le lien suivant:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

GlobeNewswire Distribution ID 9289085