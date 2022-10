‫Azentio Software تفوز بجائزة “أفضل مزود لتخطيط موارد المؤسسات السحابية الصناعية” في حفل توزيع جوائز قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022

كونها متوافقة مع الصناعة 4.0، تمتلك ONE ERP Cloud قدرات عالية المستوى لدمج العمليات المتنوعة، وربط الآلات الذكية، وأنظمة الخدمات اللوجستية، ومرافق الإنتاج وغيرها. تتم إدارة ذلك بواسطة أجهزة مرتبطة مع دعم البيانات ذات المغزى التي يتم جمعها لاتخاذ قرارات أسرع. تستخدم النظام الذكي المتكامل لـ ONE ERP أيضًا إمكانات الأنظمة البرمجية الأخرى وغير البرمجية من خلال عمليات الدمج لدعم الوظائف وتوسيعها. يعمل البرنامج، الذي يتردد صداه تقنيًا، مع العديد من الأنظمة الأساسية السحابية اللاأدرية مع مراعاة OCI و AWS والمنصات السحابية الأخرى. ويضيف هذا الإيجار المتعدد إلى مزاياه من خلال توفير إيجار حصري للمستأجر في Azentio Cloud .

Azentio ONE ERP هي منصة صناعية قابلة للتطوير للغاية تم بناؤها جاهزة للمستقبل مع نظام بيئي متكامل للصناعة API ، يتم تقديمه ودعمه بنماذج قوية تركز على العملاء. توفر ONE ERP ، المبني على منصة سحابية حديثة، حلولًا سحابية صناعية تم هندستها وفقًا لأفضل المعايير في فئتها في إدارة العمليات المالية والتشغيلية. يوفر الحل ERP الحائز على جوائز من Azentio رؤى متكاملة وإمكانية رؤية ومرونة عالية وتحسين الموارد ودعم خدمة عملاء قوي مع أفضل الممارسات؛ تم دمجها جميعًا في نظام ERP واحد، مما يساعد المؤسسات على اكتساب المرونة وخفة الحركة في الوقت الفعلي، ووضعها في مكانة مناسبة للنمو.

