‫Azentio Software تفوز بجائزة “أفضل مزود لتخطيط موارد المؤسسات السحابية الصناعية” في حفل توزيع جوائز قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022

تم تسليم الجائزة رسميًا إلى Azentio في حفل أقيم في فندق Conrad في دبي، الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر. ويهدف برنامج الجائزة، الذي تنظمه شركة CXO Insight الشرق الأوسط، إلى تسليط الضوء على المؤسسات التي تتخذ قرارات تجارية ذكية باستخدام التقنيات الناشئة وتغذي نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

Azentio ONEERP هي منصة صناعية قابلة للتطوير للغاية تم بناؤها جاهزة للمستقبل مع نظام بيئي متكامل للصناعة API ، يتم تقديمه ودعمه بنماذج قوية تركز على العملاء. توفر ONE ERP ، المبني على منصة سحابية حديثة، حلولًا سحابية صناعية تم هندستها وفقًا لأفضل المعايير في فئتها في إدارة العمليات المالية والتشغيلية. يوفر الحل ERP الحائز على جوائز من Azentio رؤى متكاملة وإمكانية رؤية ومرونة عالية وتحسين الموارد ودعم خدمة عملاء قوي مع أفضل الممارسات؛ تم دمجها جميعًا في نظام ERP واحد، مما يساعد المؤسسات على اكتساب المرونة وخفة الحركة في الوقت الفعلي، ووضعها في مكانة مناسبة للنمو.

وعلق توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio ، قائلا: “كما هو الحال دائمًا، نحن فخورون برؤية حلولنا ومنتجاتنا المتطورة تستمر في الحصول على اعتراف عالمي. إن سحابة ONE ERP Cloud الفائزة لدينا هي منتج قوي فريد من نوعه يتيح مصدرًا واحدًا للحقيقة للبيانات ومعلومات الأعمال في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل التجاري الأساسي عبر صناعات متعددة بكفاءة.” وأضاف كينير في وقت لاحق: “إن تقييم واختيار وتنفيذ حل جديد لتخطيط موارد المؤسسات السحابية هو قرار استراتيجي طويل الأجل لنمو أي مؤسسة. ويشهد هذا الفوز على قوة منتجاتنا، وبنيتها القابلة للتطوير التي تمكن من النمو المستقبلي، والتزامنا بالابتكار المستمر”.

وقال جيفان ثانكابان، مدير التحرير في CXO Insight الشرق الأوسط: “اختارت لجنة مستقلة من الحكام Azentio كأفضل حلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية التي تناسب الصناعة والتي تقدم أفضل الميزات في فئتها لمساعدة الشركات على تلبية متطلبات العملاء المتطورة، مما يؤكد مرة أخرى ريادتها في سوق تخطيط موارد المؤسسات العالمي”.

يمكن تعريف أحدث إطلاق ل Azentio ، ONE ERP Cloud ، على أنه نظام حديث وموحد بالكامل وتعاوني يمهد الطريق للتحول الرقمي. إنه يتيح الابتكار ويحسن الموارد ويبسط العمليات.

كونها متوافقة مع الصناعة 4.0، تمتلك ONE ERP Cloud قدرات عالية المستوى لدمج العمليات المتنوعة، وربط الآلات الذكية، وأنظمة الخدمات اللوجستية، ومرافق الإنتاج وغيرها. تتم إدارة ذلك بواسطة أجهزة مرتبطة مع دعم البيانات ذات المغزى التي يتم جمعها لاتخاذ قرارات أسرع. تستخدم النظام الذكي المتكامل لـ ONE ERP أيضًا إمكانات الأنظمة البرمجية الأخرى وغير البرمجية من خلال عمليات الدمج لدعم الوظائف وتوسيعها. يعمل البرنامج، الذي يتردد صداه تقنيًا، مع العديد من الأنظمة الأساسية السحابية اللاأدرية مع مراعاة OCI و AWS والمنصات السحابية الأخرى. ويضيف هذا الإيجار المتعدد إلى مزاياه من خلال توفير إيجار حصري للمستأجر في Azentio Cloud .

حول شركة أزينشو للبرمجيات

توفر Azentio للبرمجيات منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتخطيط موارد المؤسسات ( ERP ). ويتوفر لدى Azentio أكثر من 1000 عميل في أكثر من 65 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2,500 موظف عبر فروعها المنتشرة في 9 دول على مستوى العالم. شركة Azentio للبرمجيات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة ( Azentio Software Private Limited ) هي شركة مملوكة بالكامل من طرف الصناديق الاستثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة Apax Partners .