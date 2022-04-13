‫Anxinsec تشارك في تمرين Cyber 193 وترتقب عن كثب معرض GISEC Global 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أبريل 2022 / PRNewswire/ — في مارس، شارك خبراء الأمن من شركة Anxinsec في Cyber 193 ، وهو تمرين عالمي للأمن السيبراني عبر الإنترنت استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار إكسبو 2020 دبي “تواصل العقول وصنع المستقبل”، بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الدول على مختلف المستويات. وقد أكمل فريق الخبراء الرائد في شركة Anxinsec بنجاح المرحلة الأولى من تمرين “التقاط العلم”، والذي يتكون من تحدي مكون من 7 مراحل ذات صعوبة متزايدة.

وفي نفس الشهر، تم افتتاح حدث كبير آخر في الإمارات العربية المتحدة، وهو معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ( GISEC Global 2022 ). يذكر أن شركة Anxinsec استحوذت على هذه الفرصة للحضور والمراقبة عن كثب لمعرفة المزيد عن اتجاهات السوق والابتكار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويساعد معرض GISEC الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع التهديدات السيبرانية المتطورة باستمرار منذ عقد، وهو مرجع رئيسي لوضع استراتيجيات الأمن السيبراني والدفاع الوطني.

في معرض GISEC ، شغل مزوّدو خدمة أمن الأجهزة الطرفية، MSSP وأمن الهوية مساحات العرض الرئيسية. وبالتوافق مع اتجاه السوق هذا، تقدم شركة Anxinsec حلاً أمنيًا متكاملًا للمضيف ونقطة النهاية استنادًا إلى حماية الذاكرة، وإمكانية الوقاية في الوقت الفعلي من التهديدات المتقدمة.

قال فريق من شركة Anxinsec إن التهديدات المتقدمة المستندة إلى الذاكرة نادرًا ما تترك آثارًا لاكتشافها بناءً على مراقبة API ، لكنها ستظهر وتنفَّذ في الذاكرة حيث تتجمع جميع التهديدات. وتماشيًا مع هيكلية فون نيومان ( (von Neumann ، تحدد هيكلية الكمبيوتر الحالية أن أي بيانات يجب أن يتم معالجتها بواسطة وحدة المعالجة المركزية، وتخزينها بواسطة الذاكرة، لذلك من الناحية النظرية، يمكن لحلول الأمن القائمة على مجموعة تعليمات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة اكتشاف جميع التهديدات بشكل فعّال. وبناءً على هذه النظريات، قامت شركة Anxinsec بطرح نظام حماية الذاكرة الخاص بها، والذي يساعد المؤسسات على الدفاع عن الثغرات الأمنية للهجمات التي تتم دون انتظار، وهجمات واجهة أوامر الويب، والهجمات الخالية من الملفات، والتهديدات المتقدمة الأخرى في التطبيقات الرئيسية، ويبذل قصارى جهدنا لضمان استمرارية الأعمال الأساسية وسرية البيانات الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا نظام الكشف عن الملفات الخاصة بالتهديدات غير المعروفة والذي يُكمل بثبات وكفاءة عشرات المليارات من عمليات الكشف. علاوةً على ذلك، ظلت أداة PC-Hunter الخاصة بنا، وهي أداة احترافية لإدارة معلومات النظام، توفر باستمرار خدمات للمستخدمين على مدار 11 عامًا، وهي محل اعتراف وتوصية بشدة من العديد من وكالات التقييم، ويمكنها إزالة البرامج الضارة المخفية بقوة ومنح مضيفك بيئة آمنة.