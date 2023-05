Ai-Media Lança LEXI 3.0 Impulsionado por IA: O Futuro da Legenda Automática ao Vivo

SYDNEY, Austrália, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ai-Media, líder mundial em soluções de legendagem profissional, tem o orgulho de anunciar o lançamento do LEXI 3.0, a nova e aprimorada versão da sua principal solução de legendagem automática ao vivo. Com aprimoramentos de ponta e novos recursos, o LEXI 3.0 é a solução de legendagem automática mais precisa e avançada do mundo, oferecendo resultados que fornecem legendas humanas por uma fração do custo.

Auditorias independentes confirmam que o LEXI 3.0 fornece consistentemente resultados com 35% menos erros de reconhecimento, formatação e pontuação do que a versão anterior.

Essencialmente, o LEXI 3.0 introduz novos recursos automatizados, incluindo identificação de falantes e posicionamento de legendas com tecnologia de IA para evitar interferência na tela. Os resultados médios de qualidade aumentaram significativamente de 98,2% para 98,7% Ner com esta versão.

O LEXI 3.0 é uma solução acessível sob demanda perfeita para legendagem ao vivo em uma ampla gama de tipos de conteúdo – desde a transmissão linear de TV, OTT, Esportes ao Vivo e Transmissões ao Vivo, até reuniões, eventos, palestras e muito mais.

O cofundador e CEO da Ai-Media, Tony Abrahams, disse:

“Depois de vinte anos, finalmente conseguimos tornar a legendagem automática ao vivo uma realidade. O LEXI 3.0 é um divisor de águas. Estamos vendo uma adoção acelerada de legendas automáticas impulsionada por um aumento significativo da qualidade, redução da latência e lançamento de novos recursos de IA que anteriormente exigiam intervenção manual, como alterações de falantes e colocação de legendas sem obscurecer recursos visuais importantes.

O LEXI 3.0 está disponível imediatamente para os clientes existentes da Ai-Media sem nenhum custo adicional e é entregue com qualquer codificador iCap (hardware, Alta e Falcon) conectado à iCap Cloud Network da Ai-Media.

Sobre a Ai-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia Ai-Media é líder global no fornecimento de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de AI e uma gama completa de hardware de legendagem. Em todo o mundo, a tecnologia Ai-Media proporciona 7 milhões de minutos de conteúdo de mídia ao vivo e gravado, eventos online e transmissões na web todos os meses. Ai-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020. Para mais informação sobre a Ai-Media visite Ai-Media.tv.

