AI-Media et Middleman annoncent un partenariat d’insertion publicitaire

BROOKLYN, État de New York, 01 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media et Middleman Software, Inc., grand fournisseur de solutions de messagerie SCTE 104 et 35, ont joint leurs forces afin d’offrir aux diffuseurs une puissante solution de messagerie unifiée SCTE 104/35 pour les workflows de production en direct.

AdIT : AdIT Live de Middleman Software révolutionne la génération de messages SCTE 104 et 35 en temps réel, permettant la monétisation d’événements live direct-to-stream sans système d’automatisation de la diffusion.

Alta : Alta Caption Encoder Software d’AI-Media permet l’intégration de légendes et sous-titres en direct ainsi que l’injection de messages SCTE 104/35 dans des environnements de production vidéo IP en direct, ce qui en fait un choix évident pour les diffuseurs.

Une architecture simplifiée

De par l’intégration fluide d’AdIT Live et Alta, les diffuseurs peuvent automatiquement gérer et injecter n’importe quels messages SCTE 104 et 35 directement dans des streams de transport MPEG et ST 2110, aux côtés de données d’intégration de sous-titres et de légendes. Aucun composant supplémentaire n’est requis dans la chaîne de signal.

De multiple profils dans un seul stream

AdIT Live et Alta Software prennent en charge l’intégralité de la norme SCTE 104/35, offrant des capacités avancées qui aident les diffuseurs. Une fonction notable est la capacité à acheminer de multiples « streams » de messages SCTE 104/35 distincts vers des destinataires individuels via le même stream vidéo en tirant parti des valeurs d’index DPI PID pour identifier les services uniques, assurant une distribution efficace et parallèle sans gaspillage de bande passante.

Cette solution combinée simplifie et améliore les workflows de production en direct pour fournir aux diffuseurs un contrôle et une flexibilité sans précédent leur permettant de maximiser les revenus publicitaires à l’échelle.

James Heliker, PDG de Middleman, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec AI-Media pour offrir une solution moderne et complète destinée a la production en direct de messages SCTE 104/35. Notre collaboration établit une nouvelle référence pour le secteur, dotant les diffuseurs d’un contrôle, d’une flexibilité et de capacités de monétisation supérieurs dans leurs productions en direct. »

Bill McLaughlin, directeur produits chez AI-Media, commente ainsi ce partenariat : « Nos systèmes Alta ont acquis une notoriété importante parmi les grands réseaux de diffusion traditionnels et chaînes sportives OTT de premier plan mondial, et ce en raison de leur flexibilité exceptionnelle pour l’injection de déclencheurs SCTE en temps réel dans des workflows SMPTE-2110 ou compressés. Cependant, beaucoup de nos clients ont du mal à emplir ces messages déclencheurs de données live détaillées à partir d’autres sources de veille économique.

Pour relever ce défi, nous avons fait équipe avec Middleman afin d’intégrer son système AdIT pour offrir une couche d’intégration optimisant les avantages en termes d’automatisation et de monétisation de contenu d’une solution SCTE-35 complète de bout en bout. En combinant AdIT et Alta, le système déclencheur peut transcender la signalisation on/off traditionnelle, dévoilant une multitude de possibilités. Nous sommes impatients de travailler avec Middleman sur ce projet, ainsi que dans le cadre de futures collaborations. »

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique AI-Media est un leader mondial des solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistrés et en direct. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage automatique LEXI optimisée par l’IA. Des sous-titres LEXI sont livrés sur des millions d’écran à travers le monde grâce à la gamme d’encodeurs de sous-titrage d’AI-Media et à son réseau iCap Cloud – le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. À l’échelle mondiale, AI-Media livre plus de 8 millions de minutes de contenu multimédia en direct et enregistré chaque mois. AI-Media est cotée à la bourse australienne (ASX : AIM). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site AI-Media.tv.

À propos de Middleman

Depuis sa création en 2017, Middleman Software, Inc. se trouve au premier plan pour ce qui est de révolutionner les workflows médiatiques par l’automatisation. La société s’est démarquée comme un fournisseur majeur de technologies de monétisation publicitaire avancées, offrant des capacités révolutionnaires aux grands réseaux et groupes de stations. Son produit phare, AdIT, automatise la génération de messages SCTE 104 et 35 afin que les diffuseurs puissent mettre en œuvre une insertion publicitaire dynamique et précise à l’image près sur leurs feeds OTT, et ce en toute fluidité. Avec AdIT, les diffuseurs bénéficient de bien meilleurs revenus sans perturber leurs opérations de diffusion existantes. Pour en savoir plus sur Middleman Software, Inc. et AdIT, veuillez vous rendre sur Middleman.tv.

