A McLaren Racing anuncia a Optimum Nutrition como o parceiro oficial de nutrição desportiva da equipa de Fórmula 1 da McLaren

LONDRES, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A McLaren Racing anunciou hoje a Optimum Nutrition, a marca de nutrição desportiva número 1 a nível mundial, como o parceiro oficial de nutrição desportiva da equipa de Fórmula 1 da McLaren para a época de 2024 e para o futuro.

Com um foco especial nos pilotos e na equipa de assistência da equipa de Fórmula 1 da McLaren, a parceria une as duas marcas centradas no elevado desempenho humano, na busca constante de resultados cada vez melhores. A Optimum Nutrition apoiará o desempenho, a saúde e o bem-estar da equipa com produtos de nutrição desportiva baseados na investigação científica e voltados para a inovação, garantindo que a equipa atinge todo o seu potencial na época de 2024.

No seguimento das conquistas da equipa na temporada de 2023 – incluindo o Recorde Mundial do Guinness para a paragem na box mais rápida de sempre, de apenas 1,80 segundos, no Grande Prémio do Catar, a Optimum Nutrition irá apoiar a McLaren para que todos os membros da equipa estejam na sua máxima força.

A marca Optimum Nutrition será apresentada nos fatos-macaco da equipa nas boxes e no kit de preparação, tal como nos fatos-macaco dos pilotos da Fórmula 1 da McLaren, Drivers Lando Norris e Oscar Piastri.

Matt Dennington, Diretor executivo, Partnerships & Accelerator, McLaren Racing, afirmou:

“É fantástico acolher a Optimum Nutrition na equipa. Trabalhamos num ambiente de alto desempenho e as nossas pessoas são o bem mais precioso que temos; por isso, é fantástico que a Optimum Nutrition apoie o nosso caminho imparável em direção à melhoria e excelência em tudo o que fazemos.”

Colin Westcott-Pitt, Diretor da marca global, Glanbia Performance Nutrition, afirmou:

“Estamos encantados que a Optimum Nutrition, a qual merece a confiança de todos os tipos de atletas em muitas modalidades desportivas há mais de 35 anos, se tenha juntado à McLaren Racing como parceiro oficial de nutrição desportiva. Tanto a McLaren como a Optimum Nutrition dedicam-se ao máximo desenvolvimento humano e excelência, pelo que estamos muito entusiasmados por trabalharmos juntos na próxima época da F1.”

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corridas Bruce McLaren em 1963. A equipa disputou a sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos do mundo de Fórmula 1, 183 grandes prémios de Fórmula 1, três vezes a Indianapolis 500 e as 24 Horas de Le Mans 24 à primeira tentativa.

A McLaren Racing compete em cinco séries de corridas. A equipa compete no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA com os pilotos da McLaren F1 Lando Norris e Oscar Piastri, na SÉRIE NTT INDYCAR SERIES com os pilotos da Arrow McLaren Pato O’Ward, Alexander Rossi e David Malukas, no Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA com os pilotos da equipa de Fórmula E da NEOM McLaren Jake Hughes e Sam Bird e no Campeonato Extreme E com a equipa NEOM McLaren Extreme E. A equipa também compete no Campeonato F1 Sim sob a chancela McLaren Shadow, tendo ganho os campeonatos de construtores e pilotos de 2022.

A McLaren defende a sustentabilidade no desporto e é signatária do Compromisso Desporto pela Ação Climática da ONU. Está empenhada em atingir zero emissões até 2040 e promover uma cultura diversificada e inclusiva na indústria dos desportos motorizados.

McLaren Racing – Site oficial

Sobre a Optimum Nutrition

Parte da Glanbia Performance Nutrition (GPN), a Optimum Nutrition é a marca de nutrição desportiva líder mundial* e produz uma vasta gama de suplementos alimentares e bebidas de alta qualidade para apoiar um estilo de vida ativo e saudável, incluindo proteínas em pó, produtos energéticos e barras proteicas prontas a comer. Há mais de 35 anos que a Optimum Nutrition define padrões para produtos de confiança e orgulha-se de produzir o Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey , que é a proteína em pó de maior confiança e analisada do mundo. Os produtos da Optimum Nutrition são comercializados em mais de 90 países em todo o mundo. Para obter mais informações, visite https://www. optimumnutrition.com/en-us e siga a marca no Instagram , no TikTok e no YouTube .

*Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Health edição de 2024, categoria de Nutrição desportiva, % de quota de valor de mercado, dados de 2023.

