‫‫65 Equity Partners تستحوذ على 150 مليون دولار في Cityneon: المجموعة تغير علامتها التجارية إلى Neon 

سنغافورة، 27 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — ترحب شركة Cityneon القابضة (“ Cityneon” ، “الشركة”/مجتمعة مع فروعها، “المجموعة”) باستثمار جديد بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري من 65 شريكًا في رأس المال، وهي شركة استثمار تدار بشكل مستقل وتملكها شركة Temasek القابضة بالكامل. واختتمت Cityneon جولة من التمويل الخاص جمعت 235 مليون دولار سنغافوري في أبريل الماضي، وستستخدم الأموال الجماعية التي جمعت لزيادة تعزيز مسار نمو المجموعة وتطلعاتها.

‎65 Equity Partners تنضم الآن إلى المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين والمساهمين الحاليين – CITIC Capital ، و Pavilion Capital ، و EDBI ، ورأس مال الدوحة الاستثماري، و SeaTown Holdings International ، ورجل الأعمال المخضرم والمستثمر السيد جونسون كو، وكذلك الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمجموعة السيد رون تان، لتشكيل قاعدة مستثمرين جديدة وقوية لمستقبل المجموعة.

“نحن متحمسون لشراكة فريق إدارة Cityneon في المرحلة التالية من النمو. تتمتع Cityneon بامتياز فريد من نوعه، والذي يوفر ترفيهًا غامرًا قائمًا على IP حيث بنت مكانة رائدة مدعومة عالميًا بمجموعة من عناوين IP عالية الجودة. ويتماشى هذا الاستثمار استراتيجيًا مع تكليفنا بدعم النمو المرتفع، وقيادة الشركات التي يقودها المؤسسون ورجال الأعمال، لمساعدتهم على توسيع نطاق طموحاتهم في النمو وتحقيقها، فضلًا عن تسهيل إدراجهم في نهاية المطاف على الملأ”. هذا ما قاله تان تشونغ لي، الرئيس التنفيذي لـ ‎65 Equity Partners .

سيتم توجيه الأموال التي تم جمعها بشكل استراتيجي نحو استراتيجيات النمو الخاصة بالمجموعة على مستوى العالم، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة، والحصول على ملكية فكرية جديدة (“ IP”) ، وبناء القدرات التكنولوجية عبر قسم البحث والتطوير الداخلي للشركة، وإنشاء خطوط أعمال جديدة ومربحة، ودعم ميزانيتها العمومية.

عمل Credit Suisse كمستشار مالي وحيد للشركة في هذه الصفقة.

تغيير العلامة التجارية إلى NEON

كانت الرغبة في إعادة تسمية Cityneon مدفوعة برؤية المجموعة المعززة لتكون الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الغامر مع الحفاظ على الرابط إلى إرثها الذي يمتد لـ 65 عامًا. كلمة “ Neon ” تنبع من الكلمة اليونانية، “ neos” ، والتي تعني “جديد”، والبقاء مخلصًا لمعناها، ستسعى نيون جاهدة لتكون دائمًا ذات صلة، وتقدم تجارب جديدة ومثيرة وملحمية للمشجعين والعائلات في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة سيتينون، السيد رون تان، “إن هذه الجولة الناجحة من التمويل هي شهادة على الثقة في المجموعة وتؤكد مسارنا للنمو كرائد عالمي في خلق تجارب فريدة وغامرة للجمهور في جميع أنحاء العالم. بدعم من ‎65 Equity Partners ، واستقرارنا القوي من المساهمين الحاليين، نحن متحمسون للفرص المستقبلية بينما نواصل تعزيز قدراتنا وتوسيع نطاق محفظتنا من تجارب الملكية الفكرية لتسريع النمو حتى عام 2023 وما بعده.

إعادة تسميتنا Neon تشمل رؤيتنا لتقارب الفضاء المادي والرقمي، وتجاوز القيود الجغرافية وخلق تجربة عالمية متكاملة تمامًا لزوارنا”.

فصل جديد من النمو

خارجة من COVID-19 ومع ميزانية عمومية أقوى من رأس المال الذي تم جمعه على مدى العامين الماضيين، فإن الشركة مستعدة لفصل جديد من النمو في عام 2023 وما بعده.

توسعت المجموعة مؤخرًا في أسواق وتجارب جديدة، حيث عملت مع حكومتي بيرو ومصر لتقديم تجربتين أصليتين في مجال الملكية الفكرية – ماتشو بيتشو والإمبراطوريات الذهبية لبيرو ورمسيس العظيم وذهب الفراعنة، وعرضت تحفًا تاريخية أصلية للجمهور في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى توقيع اثنين من عناوين IP العالمية الجديدة مع Warner Bros . الترفيه الموضوعي والدخول في شراكة استراتيجية مع المناطق الحرة في قطر. كما شهدت خلال العام أداءً قويًا في المعارض الرئيسية بما في ذلك Jurassic World : المعرض في لندن، ورمسيس العظيم وذهب الفراعنة في سان فرانسيسكو، و Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N . في شيلي وطوكيو.

تشمل المشاريع المثيرة التي تلوح في الأفق أول ظهور للأفتار في العالم: تجربة في غابة السحابة الشهيرة في غاردنز باي باي، سنغافورة في 28 أكتوبر 2022، و Jurassic World : المعرض الذي سيتم إطلاقه في اليابان في ربيع 2023، وأكثر من ذلك بكثير.

نبذة عن شركة Cityneon القابضة

Cityneon هي شركة عالمية رائدة في مجال التجارب الغامرة التي تقيم شراكات عالمية مع استوديوهات بمليارات الدولارات مثل شركة والت ديزني و Marvel Entertainment لمارفل أفينجرز ( Marvel Avengers S.TATION) ومحطة مارفل أفينجرز ( Marvel Avengers ): Evolution و 20 th Century Studios لـ AVATAR: المعرض ، Hasbro للمتحولين: التجربة، NBCUniversal لـ Jurassic World : المعرض ، و Lionsgate لـ The Hunger Games : المعرض . ولديها أيضًا شراكة مع Warner Bros. Theme Entertainment لإنتاج تجربتين فنيتين عالميتين جديدتين وفريدتين من نوعهما مستوحاة من DC و Wizarding World ، من المقرر إطلاقهما في عام 2023. كما تشترك الشركة مع حكومتي بيرو ومصر لتجارب IP الأثرية الأصلية، ماتشو بيتشو والإمبراطوريات الذهبية في بيرو ورمسيس العظيم وذهب الفراعنة على التوالي، بالإضافة إلى جولات الأثرية الأصلية بومبي: المعرض، مومياوا ت العالم: المعرض و Victoria the T. Rex وقد مكنت هذه الشركات من امتلاك مجموعة من تجارب ذكريات دائمة للزوار في أكثر من 50 مدينة حتى الآن على الصعيد العالمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.cityneongroup.com.

نبذة عن ‎65 Equity Partners

‎65 Equity Partners هي عبارة عن منصة استثمار مملوكة بالكامل ومدارة بشكل مستقل لشركة Temasek والتي تركز على توفير حلول رأس المال المهيكلة والأسهم للشركات الرائدة ذات تطلعات النمو، في جنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. في سنغافورة، تتمثل استراتيجية ‎65 Equity Partners في توفير حلول رأسمالية للمؤسسات المحلية ذات الأعمال التجارية السليمة بشكل أساسي لمساعدتها على التوسع إقليميًا أو التحول بشكل استراتيجي. ستستثمر ‎65 Equity Partners أيضًا في الشركات الرائدة والشركات الاقتصادية الجديدة في سنغافورة والمنطقة، قبل إدراجها النهائي في سنغافورة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.65equitypartners.com

للاستفسارات حول علاقات المستثمرين/وسائل الإعلام، يُرجى الاتصال بـ:

Wong Yi Lin

رئيس المجموعة، علاقات الشركات

Cityneon Holdings

رقم الهاتف:‎+65 6571 6338

بريد إلكتروني: ir@cityneongroup.com

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