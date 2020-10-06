‫إعادة بناء العلامة التجارية وقوة الابتكار في تحول GWM الذكي مع ختام معرض Auto China 2020

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يطلع على تفاصيل المدينة المتخصصة بالحياة البحرية

“ميرال” تعلن إنجاز أكثر من 40 بالمئة من أعمال “سي وورلد أبوظبي” الإنشائية

05 أكتوبر 2020 – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي اليوم، عن اكتمال ما يزيد عن 40 بالمئة من الأعمال الإنشائية لمشروع “سي وورلد أبوظبي”، والتي تطورها “ميرال” بالتعاون مع شركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت”. يجسد هذا المشروع الجيل الجديد من المدن البحرية على جزيرة ياس، والتي ستضم أول مركز عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في دولة الإمارات، للمساهمة في دعم الجهود الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة البحرية.

وقد زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي المدينة المتخصصة بالحياة البحرية، والتي ينتظر الإنتهاء من أعمالها الإنشائية بحلول نهاية العام 2022، لتصبح من كبرى مرافق الجذب في جزيرة ياس، حيث تعد إضافة فريدة من نوعها لمحفظة مشاريع “ميرال” المتنامية على الجزيرة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.

وكشفت “ميرال” عن تصميم “سي وورلد أبوظبي” والتي سيتم إنشاؤها على عدة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ ما يقارب 183,000 متر مربع. وتنقل شركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت” خبراتها التي تزيد عن 55 عامًا في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية إلى “سي وورلد أبوظبي” التي ستضم مناطق مشابهة للبيئة الطبيعية تحتضن مختلف الأنواع والفصائل البحرية. كما ستقدم عند اكتمالها تجارب غامرة وفريدة من نوعها تجذب الزوار من دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم لتعزيز معرفتهم وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

وتنقسم “سي وورلد أبوظبي” إلى ستة مناطق مميزة تجسد فكرة “المحيط الموحد” بأسلوب متكامل يوضح العلاقة التي تربط بين جميع أشكال الحياة على الأرض وداخل البحار وذلك تحت شعار “نحن مرتبطون بالمحيط، والمحيط يربطنا جميعاً”. كما ستحتضن المدينة أحد أكبر الأحواض المائية الداخلية وأكثرها تقدمًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى لعبة غامرة ستأخذ الزوار في رحلة مشوقة ومذهلة بين قطبي الكرة الأرضية، فضلًا عن العديد من المعارض التفاعلية الأخرى.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة “ميرال”: “يعد مشروع مدينة “سي وورلد أبوظبي” إضافة نوعية جديدة لمجموعة التجارب والوجهات الغامرة التي تقدمها جزيرة ياس لزوارها. كما ستسهم هذه المدينة الجديدة في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مرموقة، وفي تحقيق رؤية أبوظبي لتطوير وتعزيز القطاع السياحي. كما وأننا فخورون بشراكتنا مع “سي وورلد باركس وانترتينمنت” في هذا المشروع المميز، والذي يستفيد من خبرة الشركة التي تزيد عن 55 عاماً في مجال الحفاظ على الحياة البحرية ورعاية الكائنات البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.”

وقال سكوت روس رئيس مجلس إدارة شركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت”: “نحن محظوظون بشراكتنا مع “ميرال”، التي تعد إحدى أفضل الشركات في فئتها، من أجل تطوير أول مدينة من “سي وورلد” خارج أمريكا الشمالية منذ أكثر من 30 عامًا. وتعد جزيرة ياس في حد ذاتها مشروعاً يجسد رؤية تقدمية ومستقبلية رائعة، وقد أصبحت فعلياً وجهة عالمية مفضلة للزوار من كل أرجاء العالم. ونحن سعداء للغاية بأن تكون “سي وورلد” جزءاً من هذه الوجهة المتميزة، التي ستعزز جهودنا المهمة والضرورية في مجال الأحياء البحرية والأبحاث والإنقاذ والتثقيف على مستوى المنطقة.”

وقال سكوت روس رئيس مجلس إدارة شركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت”: “نحن محظوظون بشراكتنا مع “ميرال”، التي تعد إحدى أفضل الشركات في فئتها، من أجل تطوير مدينة “سي وورلد أبوظبي”، لتصبح أول مدينة متخصصة في الحياة البحرية لشركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت” يتم تطويرها خارج أمريكا الشمالية منذ أكثر من 30 عامًا. وتعد جزيرة ياس في حد ذاتها مشروعاً يجسد رؤية تقدمية ومستقبلية رائعة، وقد أصبحت فعلياً وجهة عالمية مفضلة للزوار من كل أرجاء العالم. ونحن سعداء للغاية بأن تكون “سي وورلد” جزءاً من هذه الوجهة المتميزة، التي ستعزز جهودنا المهمة والضرورية في مجال الأحياء البحرية والأبحاث والإنقاذ والتثقيف على مستوى المنطقة.”

وسيقدم مركز الأبحاث الجديد موارد متطورة للباحثين والعلماء والنشطاء لدراسة وفهم النظام البيئي في المنطقة بشكل أفضل وبالتالي تمكينهم من حماية الحياة والكائنات البحرية فيها. وسيجري المركز دراسات مباشرة حول الأحياء البحرية التي تستوطن الخليج العربي، مثل حيوان “الأطوم” الذي يعرف أيضاً باسم “بقر البحر” وكذلك السلاحف البحرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مجتمع علوم الأحياء البحرية العالمي. وقد أسهمت جهود “سي وورلد” حتى اليوم في المحافظة على حياة أكثر من 37 ألف كائن بحري كان بحاجة إلى الانقاذ والرعاية، حيث تمت إعادة الكثير منها إلى مواطنها الطبيعية، وفي ذات الوقت تم توفير المواطن الآمنة والدائمة للكائنات التي لم يكن بمقدورها العودة بأمان إلى بيئتها الطبيعية.

ومن جهته قال مارك سوانسون الرئيس التنفيذي لشركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت”: “تمثل “سي وورلد أبوظبي” أول مدينة متخصصة في الحياة البحرية لشركة “سي وورلد باركس وانترتينمنت” منذ أكثر من 30 عامًا وأول مدينة لنا خارج أمريكا الشمالية. ونتطلع إلى تقديم تجارب تظل محفورة في ذاكرة الزوار، والمساهمة عمليا في تعزيز ثقافتهم تجاه مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية الرائعة، وفي ذات الوقت سنواصل العمل في مجال تخصصنا لرعاية الكائنات البحرية والحفاظ عليها وحمايتها على مستوى العالم.”

ويركز مشروع “سي وورلد أبوظبي” في أحد جوانبه على توفير فرص تعليمية وتثقيفية مؤثرة وفعّالة للزوار. تتضمن هذه الفرص التعاون مع الشركاء المحليين لطرح مبادرات متخصصة في مجال الحياة البحرية وجهود الحفاظ عليها، بما يقدم مصدر إلهام للأجيال الصاعدة يشجعهم على العمل في مجال علوم ورعاية الأحياء البحرية في دولة الإمارات.

من الجدير بالذكر أن مشروع “سي وورلد أبوظبي” يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشاريع “ميرال” قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار أمريكي. وتشمل نسبة انجاز المشروع التي وصلت إلى 40 بالمئة، الانتهاء من 50 بالمئة من الأعمال الخرسانية، كما تم فعلياً تثبيت أثقل عمود من الفولاذ الصلب يزن نحو 50 طناً، كما تم بنجاح تثبيت ألواح الأكريليك المخصصة للمعارض.

نبذة عن “ميرال”

“ميرال” هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد أبوظبي” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” و”كلايم أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق “دبليو أبوظبي – جزيرة ياس” الشهير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

http://www.miral.ae