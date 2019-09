تحتفل علامة MAKE UP FOR EVER،

بحضور رئيس الشركة ومديرتها التنفيذية السيدة غابريال رودريغز

بمجموعة خبراء التجميل

عبر حدث THE ARTISTS ROCK! المنظم في باريس من 18 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2019.

انظم إلى رحلتنا وإكتشف

أكبر حدث مباشر للإبداع المشترك على الإطلاق.

علامة MAKE UP FOR EVER هي العلامة الأولى لخبراء التجميل المحترفين. لقد تعاونت “داني سانز”، مؤسس MAKE UP FOR EVER، منذ إنشاء العلامة مع أولئك الخبراء وتمكنت على مر السنين من بناء علاقة قوية ومتكاملة معهم لتحسين ابتكارات المكياج. وحتى يومنا هذا، تعمل مجموعة خبراء التجميل جنبًا إلى جنب مع العلماء للمشاركة في استحداث منتجات ومستحضرات تجميل عالية الأداء وعالية التأثير للرجال والنساء. تهدف علامة MAKE UP FOR EVER إلى إلهام الجميع وتمكينهم من التقدم خطوة أبعد لتحديد بصمتهم الشخصية.

https://www.multivu.com/players/uk/8609451-make-up-for-ever-artists-rock/

فخورة بتعايشها مع خبراء التجميل، تريد العلامة الاحتفال بعالمها الفني ومواصلة توسيع مجال الإبداع المشترك والتعبير عن الذات.

تقدم علامة MAKE UP FOR EVER الحدث الجديد والدولي Artists Rock! والذي يسلط الضوء على 21 خبير تجميل نافذ في العالم، قادمين من الشرق الأوسط وآسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة، يجمعون كلهم 100 مليون محب من جميع أنحاء العالم. وسيحل الفنانون المشهورون ضيوفا على الحدث مع بعض حيث سيكونون محور الاهتمام لعيش تجربة تدريبية مثيرة هدفها نشر مهمة علامة MAKE UP FOR EVER في جميع أنحاء العالم!

تابعوا سلسلتنا الحصرية Artists Rock على قناة MAKE UP FOR EVER على انستغرام.

ARTISTSROCK#

رحلة على مدى ثلاثة أيام مليئة بالإبداع المشترك، والإلهام والمهارة الفنية

ينعقد هذا الحدث العالمي الذي لا ينسى من 18 إلى 20 سبتمبر/أيلول في باريس، المدينة التي بدأت فيها مغامرة MAKE UP FOR EVER. خلال هذه الرحلة التي تستمر ثلاثة أيام، ستعمل مجموعة خبراء التجميل على تعزيز الشراكة مع العلامة ورفع مستوى حرفيتهم مع المساعدة في تغيير عالم الجمال، كما عهدناه.

خلال اليوم الأول، تم الترحيب بالضيوف في معرض فني كإشارة إلى الجانب الفني الراسخ في هوية العلامة. وسيشاركون في ثلاث ورش عمل تركز على امتياز مجموعة Ultra HD الشهيرة. كما يقوم فريق MAKE UP FOR EVER بتعليمهم كيفية إنشاء ظلال خفية مخصصة ومشاركة روتينات حرفية للاستفادة من خبرة العلامة، وغيرها من الأنشطة.

أما أنشطة اليومين المواليين للحدث فسيتم تنظيمها في شارع Rue la Boétie رقم 5، حيث يقع أول متجر لـ MAKE UP FOR EVER، بالإضافة إلى مكان عمل والمخبر التاريخي لمؤسسها “داني سانز”. هو مكان مخصص تمامًا لخبراء التجميل وحرفتهم، يهدف إلى تمثيل قيمتهم الرائعة وإلى تعزيزها بفخر. ويتم التركيز على مواضيع تستعيد تاريخ MAKE UP FOR EVER مثل جلسة رسم على الجسد، وورشة عمل حول التراث تقدمها “داني سانز” نفسها وورشة عمل سرية للمشاركة في إنشاء جيل جديد من المنتجات. تابعونا لمعرفة المزيد!

حدث :THE ARTISTS ROCK يتم تسليط الأضواء على مجموعة من خبراء التجميل الدوليين!

الصين

毛小星 RYAN (2.2M): له 2.2 مليون متابع على شبكة “ويبو”، عمل مع العديد من العلامات التجارية.

小颠儿 KINI (800K): قائد رأي معروف على شبكات Douyin و RED، هو مشهور بروح الدعابة ونصائحه للعناية بالبشرة ووضع المكياج.

小颠儿 COCO (400K): تحظى هذه المؤثرة الشابة والعارضة الجميلة بشعبية كبيرة على شبكة RED. تعاونت مع العديد من العلامات التجارية.

化妆师繁子 FAN (320K): هي خبيرة تجميل شهيرة من مدرسة MGP للمكياج، تعتبر واحدة من أفضل 10 مؤثرات على Tik Tok.

春楠 NAN (1.2M): هو خبير تجميل لأكبر المشاهير والممثلات في الصين مثل النجمة “آنجيلا بيبي”، كما أنه يتعاون مع العديد من المجلات الدولية مثل Vogue و Baazar وغيرها.

BENNY DONG (1.42M): فاز “بيني دونغ” بجائزة سينا توب للمؤثرين Sina Top Beauty Influencer Award لسنة 2017.

ANDY KOH (1341): شُهر هذا المؤثر وخبير التجميل في جميع أنحاء العالم بمعرفته الواسعة بالمكياج، ونجده حاضرا في عروض أزياء من الطراز الأول.

الولايات المتحدة الأمريكية

ARIEL TEJADA (@makeupbyariel – 2M): أريال هو مصمم مكياج النجمة كايلي جينر. ويعمل حاليًا مع عائلة كارداشيان وجينير بأكملها، بالإضافة إلى العديد من المشاهير مثل نايا ريفيرا أو شاي ميتشل.

ETIENNE ORTEGA (@etienneortega – 529K): شهر مصمم مكياج النجوم بعمله مع عائلة كارداشيان بالإضافة إلى مشاهير مثل كريستينا أغيليرا ونيكي ميناج. ويمكن رؤية أعماله في مجلات مثل Vogue و Glamour و Allure.

JADE MARIE (@jadeywadey180 – 1.2M): هي فنانة معروفة باستخدامها للبخاخات لها 10 سنوات من الخبرة في العناية بالبشرة، وهي مؤثرة في عالم الجمال ومعلمة.

الشرق الأوسط

BOUBA (@bouba – 931K) : خبير تجميل لبناني معروف بتصميماته الملفتة. عمل مع العديد من المشاهير العرب مثل ديانا حداد وشارك أيضًا في العديد من عروض الأزياء لكبار المصممين مثل نيكولا جبران وفيفيان ويستوود. يشتهر بتقنيات المكياج الفريدة التي يستعملها، من مزج الألوان والدرجات إلى تشكيل وجه النساء.

خبير تجميل لبناني معروف بتصميماته الملفتة. عمل مع العديد من المشاهير العرب مثل ديانا حداد وشارك أيضًا في العديد من عروض الأزياء لكبار المصممين مثل نيكولا جبران وفيفيان ويستوود. يشتهر بتقنيات المكياج الفريدة التي يستعملها، من مزج الألوان والدرجات إلى تشكيل وجه النساء. DINA AKESBI (@dinaakesbi – 918k): خبيرة تجميل مغربية جميلة مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وهي مذيعة تلفزيونية وعارضة ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، معروفة باستضافة برنامج الجمال “No Filter” على تلفزيون الآن.

FADY KATAYA (@fadykataya – 440K): بدأت مسيرته في العشرينات من عمره عندما أكمل شهادة في المكياج والوشم في YWCA College وبدأ العمل في كواليس البرامج التلفزيونية والعروض المسرحية والفيديوهات الموسيقية. ويملك فنان المكياج اللبناني الشهير صالون التجميل Fady Kataya Beauty Lounge. ويراود الصالون عملاء مختلفين من مشاهير وأيقونات الجمال وعملاء VIP وغيرهم.

FIFO (@makeupbyfifo – 839K): خبير تجميل لبناني مقر في مدينة نيويورك، يستخدم الأمثال العربية المنسية لنقد القضايا الاجتماعية. دفعه أسلوبه وفيديوهاته الفكاهية إلى شبكات التواصل الاجتماعي وأصبح مشهورًا في مجال المكياج وعالم المؤثرين.

HANAN AL NAJADAH (@hananalnajadah – 1.5M): عملت خبيرة التجميل الكويتية مع مشاهير مثل نادين نجيم وأصاله وشيماء سيف. وهي مشهورة بمكياجها التحولي وجميع أشكال مكياجها التي ظهرت على التلفزيون.

HINDASH (@hindash – 876K): هو أردني مقيم في الإمارات العربية المتحدة ، له قناة على اليوتوب وخبير تجميل محترف شُهر بنشره لتقييمات نقدية عن مستحضرات التجميل ودروس على قناته “Hindash”. وقد بدأ حياته المهنية كرسام قبل المرور إلى عالم التجميل.

MASOOMA HASHIM (@masooma.hashim – 915K): خبيرة تجميل بحرينية وهي التي تقف وراء المظهر الساحر للمطربة الإماراتية أحلام، وقد عملت مع مشاهير آخرين مثل النجمة المصرية يسرى. تصمم إطلالات تناسب المرأة العربية العصرية.

NORA BO AWADH (@nora1352 – 2.9M): نوره بو عوض هي واحدة من أشهر خبراء التجميل في المملكة العربية السعودية. بعد إطلاق قناتها على اليوتوب، شدت انتباه أكثر من 3 ملايين مشاهد على مقطع فيديو خلال 10 أشهر فقط. وتقدم نوره بو عوض أيضا دروسا حول المكياج والموضة للنساء اللواتي يردن تعميق معارفهن حول الصيحات.

أوروبا

GINA BADHEN (@gina_badhen – 311K): أصيلة المملكة المتحدة، شهرت بفطنتها الريادية في مجال الجمال والإعلام. وهي من المشاهير الذين عادة ما تتم دعوتهم على السجادة الحمراء وفي التلفزيون ووسائل الإعلام بفضل مهارتها الفنية الفريدة وحرصها على العناية بأدق التفاصيل.

SANANAS (@sananas2106 – 2.1M): هي مؤثرة فرنسية في مجال الجمال والموضة والسفر، شهرت بفيديوهاتها على اليوتوب حول حياتها اليومية من الماكياج إلى الموضة.

VANESSA DAVIS (@the_wigs_and_makeup_manager – 1M): أصيلة المملكة المتحدة وشهرت بتصميمات المكياج المسرحية والمتطورة والإبداعية للغاية. لها خبرة في الميدان المسرحي، وتعاونت مع العديد من العلامات التجارية.

International PR contact

Julie Krantz

5-7 rue du Commandant Pilot

92200 Neuilly sur Seine

Tel : +33 6 71 91 13 80

krantzj@makeupforever.fr

https://mma.prnewswire.com/media/998171/Artists_Rock.jpg