Pompeo Meets With Lavrov & Putin Over Iran, Venezuela, 2020 Elections

“تاليس سبا” في “منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي”

ملاذ صحي جديد لعطلة استثنائية في أبوظبي

يوفر “تاليس سبا” ضمن “منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي” الجديد، البيئة المثلى لاستعادة التوازن والانطلاق في رحلة عافية شخصية أو للهرب من أجواء المدينة الصاخبة، ولا سيما للأزواج ومجموعات الأصدقاء حيث يمكنهمالاسترخاء وسط أجواء تغمرها السكينة والهدوء. ويضم السبا 13 غرفة علاج فاخرة بما في ذلك أجنحة للأزواج وتراسات خاصة، حيث تُقدم خدمة معالجات سبا مع التدريب على تصميم كل معالجة بما يتناسب مع الرغبات الفردية لكل ضيف. استمتعوا بغرف البخار وساونا بلورات الملح العلاجية، وبرك الغطس. ولرحلة علاجية فريدة من نوعها، لا بد من تجربة علاج إطلالة المشاهير للوجه من مارجي مونت كارلو، والحمامات التركية التقليدية. وبالإضافة إلى غرف الثلج العلاجية الفريدة، تم إضافة ميزة أخرى إلى القائمة وهي ساونا الثلج العلاجية؛ حيث يساعد التعرض لدرجة حرارة منخفضة تبلغ -110 درجة مئوية (-166 درجة فهرنهايت) على تنشيط الذهن واسترخاء العضلات ويسهم في مكافحة الشيخوخة وتجديد الحيوية والشباب.

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https://www.multivu.com/players/uk/8541751-jumeirah-al-wathba-desert-resort-abu-dhabi/

ويرسي “منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي”معايير جديدة لمفهوم الصحة والعافية بفضل تصميمه المستوحى من القرى الصحراوية التراثية، فضلاً عن الغرف والفلل التي تتميز بتفاصيل تاريخية فريدة وفناءات متعرجة. وتتربع هذه الوجهة الحصرية على مساحة قدرها 22 ألف متر مربعوسط الكثبان الرملية التي تبعث على الهدوء والاسترخاء، كما تضفي أصوات المياه الهادئة أجواءً خلابة مع مسبح مساحته ألف متر مربع يحفز الحيوية والنشاط لدى الضيوف.

تعرفوا على تقاليد أبوظبي العريقة وتمتعوا بمشاهدة الطيور الجارحة، أو خوضوا غمار رحلة استثنائية بصحبة مرشد مع غروب الشمس، وجولوا في الصحراء وسط الكثبان الرملية على متن الخيول العربية الأصيلة أو الدراجات الحديثة. كما يمكنكم الاستمتاع بغروب الشمس في واحد من 6 أماكن متميزة منها ردهة المشروبات الرائعة على السطح، ومطعم “المبيت” الصحراوي المستوحى من التقاليد البدوية الأصيلة، وجناح اليوغا الفريد لإثراء تجربتكم مع هذه الوجهة الصحراوية الساحرة.

وبهذه المناسبة، قال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: “من المهم أن تضم محفظتنا في أبوظبي وجهة تعكس الطابع العريق للإمارة وتوفر ملاذاً صحياً فريداً يقدم خدمات استثنائية. وعليه، قمنا بافتتاح ’منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي‘ لينضم إلى ’منتجع جميرا في جزيرة السعديات‘ و’فندق جميرا في أبراج الاتحاد‘، اللذان يتربعان أيضاً وسط مواقع رئيسية هامة في أبوظبي. ونحن إذ نتطلع بشوق إلى الترحيب بضيوفنا في المنتجع الجديد الذي يمزج بين سحر الصحراء وفنون العمارة والضيافة العربية الأصيلة، فإننا نعدهم بتجربة فاخرة مع إطلالات بانورامية ساحرة”.

وتبدأ أسعار الباقات من1900++ درهم إماراتي خلال أيام الأسبوع،و2200++ درهم إماراتي في عطلات نهاية الأسبوع، وتتضمن رصيد تاليس سبا بقيمة 500 درهم إماراتي للشخص.

https://mma.prnewswire.com/media/882509/Jumeirah_Al_Wathba_Talise_Spa.jpg