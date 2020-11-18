‫Zepp تقدم شريكًا متميزًا في مجال الصحة

Zepp Z – توافق التصميم الكلاسيكي مع التكنولوجيا المعاصرة

شنجن، الصين، 18 نوفمبر 2020 / بي آر نيوز وير/– استضافت Zepp، وهي علامة تجارية مهنية تركّز على إدارة الصحة الرقمية، اليوم بثًا مباشرًا عبر الإنترنت الفاعلية لتلخيص Zepp E، فضلًا عن تدشين أحدث ساعة يد ذكية يمكن ارتداؤها، Zepp Z. وحيث إن تصميمها مُستوحى من تصميم الساعة الكلاسيكي، تجمع Zepp Z بسلاسة بين الحرفية التقليدية والمواد عالية الجودة لصناعة ساعة يد ذكية فخمة وأنيقة. تساعد Zepp Z الأشخاص على التحكم في صحتهم الجسدية والنفسية، فضلًا عن تحسين نوعية حياتهم.

التصميم المتميز يجعل الكلاسيكيات الحديثة بين يديك

مصنوع من قطعة واحدة من سبائك التيتانيوم المصقول، كما تمتاز Zepp Z بخفة الوزن بشكل يفوق الخيال بالإضافة إلى متانتها الاستثنائية، كما أن طلاء نانوتيك “NTC” يجعلها مقاومة للخدش. يُشعرك الملمس السلس والفخامة بالتصميم الملوكي الكلاسيكي، مع قرص وأزرار محفورة؛ ما يُحوّل التحكم في ساعتك الذكية إلى تجربة سلسة تلقائية.

مع وجود شاشة العرض الدائم [1], تمكّنك Zepp Z من التحقق من الوقت في لمح البصر، كما يتيح لك “مفتاح الصحة”[2] الوصول إلى المقاييس الصحية المُفضلة لديك فورًا. تحتوي شاشة العرض على 326 نقطة في البوصة؛ ما يوفر لك طيفًا لونيًّا واسعًا 100% “NTSC” مع مستوى غير تقليدي من التفاصيل.

شريك الصحة المتكامل

يتتبع Zepp Z مؤشرات صحتك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال الذكاء الاصطناعي المُتقدم وتقنية البيانات الحيوية[3]. كما يراقب “BioTracker™ 2.0 -التصوير الضوئي” المستشعر البصري معدل ضربات قلبك[4] ويصدر أيضًا تنبيهات عند ارتفاع معدل ضربات القلب ارتفاعًا غير طبيعي.

يُعد قياس مستوى تشبع الدم (SpO 2 ) بالأكسجين [5] أحد مقاييس الصحة المفيدة، حيث يتمكّن جهاز Zepp Z من قياسه عبر مِعصمك.

من أجل مساعدتك في فهم المقاييس الحيوية دون عناء، تتميز Zepp Z بوجود PAI™ نظام التقييم الصحي[6] الذي يحوّل بياناتك الصحية إلى قيمة مفردة بديهية بعد معالجة معدل ضربات القلب والنشاط والمقاييس الصحية الأخرى.

كما أن Zepp Z أيضًا تراقب حالة نومك خلال فترات النوم العميق والخفيف ونوم حركة العين السريعة[7] بالإضافة إلى وقت الاستيقاظ وقيلولة بعد الظهر بين الساعة 11 قبل الظهر و6 مساءً، كما توضح الخصائص وتقدم لك درجة لجودة النوم.

تراقب Zepp Z مستويات التوتر لديك باستخدام خوارزميات مطورة ذاتيًا.

رفيقك ومساعد اللياقة الذكي

تراقب إعدادات الرياضة في الوقت المناسب معدل ضربات قلبك خلال أداء معظم التمارين، كما أنها تخطرك بشأن مستويات التمرين والمراحل ومناطق معدل ضربات القلب التي تمر بها أثناء أداء التمرين[8]. وعندما تكون في حالة حركة وتحتاج إلى سماع الموسيقى، تتيح لك Zepp Z التحكم في الأغاني المُفضلة على هاتفك.

يستمر عمل Zepp Z لأكثر من أسبوعين من الاستخدام اليومي المعتاد[9], ولأكثر من 30 يومًا[10] عند الاستخدام الأساسي فقط.

في حال ارتداء Zepp Z، يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتفاعل مع Alexa[11] على هاتفك المحمول للتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، وضبط المنبهات وأجهزة ضبط الوقت، والتحقق من الطقس، والكثير غير ذلك. يدعم المساعد الصوتي المُدمج في وضع عدم الاتصال [12] أيضًا 58 أمرًا صوتيًا؛ بما يُمكنك من التفاعل مع Zepp Z والتحكم فيها وقتما تشاء وأينما تكون.

Zepp – معك بلحظةٍ بلحظة

تأسست العلامة التجارية Zepp في وادي السيليكون في عام 2010م، وسرعان ما أضحت العلامة التجارية المُفضلة لدى الرياضيين الذين يصبون إلى تحسين أدائهم. وحاليًا في عام 2020، تبدأ Zepp فصلاً جديدًا من مهمتها مع الصحة، يدعمها في ذلك إيمانها بالدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا التي تركز على الإنسان في تحسين الذات، وإدراك إمكانات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Zepp باستمرار على تطوير تقنيات وأجهزة وتطبيقات جديدة تساعد المستخدمين في إدارة صحتهم الشخصية.

يعد تطبيق Zepp ذاته منصة لإدارة السلامة الشخصية ويربط أيضًا العلامة التجارية الشقيقة Amazfit، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الساعات الذكية ذات العلامات التجارية والأسورة والأجهزة للارتداء، مع توفير الخدمات السحابية.

من السابع عشر من شهر نوفمبر 2020، ستتوفر Zepp Z، بهيكلها المعدني الخفيف ذي الوزن الخفيف، مع إمكانيات الصحة الرقمية، مع وجه الساعة القابل للتخصيص بسهولة على موقع Zepp الرسمي (www.zepp.com) بسعر يبدأ من 349 دولارًا أمريكيًا.

[1] تُمكن ميزة “Always-On Display” الساعة من عرض معلومات النظام عندما تكون الشاشة قيد التشغيل وعرض الوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة. اضبط وضع “AOD” يدويًا لتمكين هذه الميزة. [2] بدعم من ترقية البث الهوائي “OTA”. لن يعمل مفتاح الصحة إلا عندما تكون الساعة على الشاشة الرئيسية. يمكنك تخصيص المفتاح لقياس معدل ضربات القلب, والتشبع بالأكسجين 2 أو مستوى الإجهاد. [3] لا يعد المنتج جهازًا طبيًا. تُعد بيانات الاختبار ونتائجها إشارة فقط، وليست غرضًا للتشخيص الطبي أو المتابعة الطبية. [4] تتطلب ميزة اكتشاف معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة أن يضبط المستخدم ويُشغل ميزة “اكتشاف صحة القلب”؛ كما يتوافر دعم متابعة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في التطبيق، ومن الممكن أيضًا تعيين الحد الأدنى للقيمة على دقيقة واحدة؛ ولا يمكن استخدام هذه الميزة للأغراض الطبية أو الاعتماد عليها في التشخيص الطبي. تتوفر نتائج الاستكشاف كمرجعٍ فقط. يُرجى استشارة المؤسسات الطبية المتخصصة حال شعورك بوعكة صحية. [5] يمكن أن يؤثر مستوى التشبع الأكسجين 2 في مستوى الأكسجين في الأعضاء الأخرى. فإذا كان المستوى منخفضًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالدوار أو الصداع أو السكتة القلبية. لا يعد المنتج جهازًا طبيًا. تُعد بيانات القياس هذه مُخصصة كإشارة فقط ولا يمكن استخدامها في إجراء التشخيص أو المراقبة المهنية لأي حالة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر دقة البيانات إذا لامست منطقة المستشعر الجلد الموشوم أو الجلد الموضوع عليه صبغة واقية أو كان ذا لون عميق. لقياس التشبع بالأكسجين 2 , يُرجى الإبقاء على ذراعك ثابتة. [6] تشير دراسة هانت فتنس (HUNT Fitness) إلى أن الأشخاص الذين يحافظون على درجة PAI™ 100 أو أعلى يظهرون خطرًا أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوع الثاني من داء السكري. دراسة هانت فتنس (مدرس شخصي للياقة البدنية): أجرى هذه الدراسة البروفيسور أولريك ويسلوف من كلية الطب في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. استمرت لأكثر من 35 عامًا، وقد شارك فيها أكثر من 230,000 مشارك. [7] تُعد فترة نوم حركة العين السريعة، والمعروفة أيضًا بـ “REM”، أساس الإيقاع البيولوجي الطبيعي والحفاظ على حياة الثدييات. كما أنها تمثل حوالي 20% -25% من دورة النوم الليلية جميعها. تتميز بحركة العين السريعة، ونشاط مخطط كهربية الدماغ منخفض السعة مع تردد مختلط، واسترخاء توتر العضلات. لمراقبة دورة حركة العين السريعة، يتعين تمكين وضع مساعد النوم وتتبع معدل ضربات القلب. [8] لا ينطبق ذلك على التمارين تحت الماء. [9] شروط الاختبار: يتم تشغيل مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، مع قياس التشبع بالأكسجين 2 مرتين يوميًا. يتم تشغيل الشاشة لعرض 150 رسالة كل يوم، كما يرفع المستخدم مِعصمه 30 مرة للتحقق من الوقت. لا تدوم العمليات الأخرى لأكثر من 5 دقائق في كل مرة. يتدرب المستخدم ثلاث مرات أسبوعيًا، ويُشغّل لمدة 30 دقيقة في كل مرة، مع تمكين ميزة تحديد المواقع العالمي “GPS”. يتأثر عمر البطارية بعوامل عِدة، وقد يتفاوت مقدار الوقت الفعلي قليلًا عن القيمة الاسمية. [10] يشير عمر البطارية هذا إلى الحالة التالية: إيقاف تشغيل البلوتوث ومراقبة معدل ضربات القلب والمزايا الأخرى. يرفع المستخدم معصمه لتشغيل الشاشة 100 مرة يوميًا. يتأثر عمر البطارية بعوامل عِدة، وقد يتفاوت مقدار الوقت الفعلي قليلًا عن القيمة الاسمية. [11] تُدعم Alexa من خلال ترقية البث الهوائي “OTA”. لن تكون Alexa متاحة في جميع البلدان أو المناطق. لمعرفة البلدان أو المناطق المتاحة فيها واللغات المدعومة، بالإضافة إلى كيفية تنشيط Alexa واستخدامها على Zepp Z لديك، يُرجى زيارة support.zepp.com. [12] يدعم المساعد الصوتي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت الأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية فقط.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1335158/Zepp_Z_A_Brand_ New_Icon_with_a_titanium_ alloy_body.jpg