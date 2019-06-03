‫ZEE5 تقدم مجموعةJashn-e-Eidمع تخفيضات هائلة تصل إلى 40 ٪ لجماهيرها عبر أسواق عالمية مختارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يونيو 2019 / PRNewswire / – مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك ، تقدم ZEE5 مجموعة خاصة من المحتوى والعروض للاحتفال بالعيد في الأسواق العالمية ذات الصلة. بدءً من عروض الأفلام الكبرى الحصرية والبرامج الأعلى مشاهدةمنذ سنوات مضت، وحتى العروض الأصلية وعروض الطهي الشهيرة ، مع تخفيضات هائلة تصل إلى 40٪ على مجموعتها السنوية في أسواق محددة، سوف تقدم لك خدمة البث العالمية الكثير من خلال هذا العرض.

مع مجموعة “Jashn-e-Eid” الشاملة من ZEE5، يمكن للجمهور اكتشاف مجموعة من عروض الطهي الشهية يقدمها بعض أشهر الطهاة في الهند. تعيد البرامج وصفاتSanjeevKapoor في برنامجه‘KhanaKhazana’ لأطباق خاصة مثل Haleem BiryaniDahiMurgh Kebab؛ أو تقديم أطباق من جميع أنحاء العالم مباشرة من مطبخ Vicky Ratnani’s في برنامجها Vicky Ratnani’s. وللتحليةشاهد وصفات لأشكال مختلفة kheer وFruit Kheer وFruit Kheer وRose Kheer .

مجموعة ‘Jashn-e-Eid’ تقوم أيضًا بتنظيم عروض بوليوود الخاصة مثل ‘BhaiJaan Special’ و King Khan Special، حيث تعرض أفضل أغاني Khan’s Bollywood من Salman إلى Shahrukh ، بالإضافة إلى أفضل الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات مثل Simmba و Kedarnath ، وNamaste England.

تأتي هذه الباقة الكاملة للمحتوى المذهل مع خصم ضخم يصل إلى 40٪ لجماهير ZEE5 في جميع أنحاء بنجلاديش وماليزيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على المجموعة ، قالت أرتشانا أناندArchanaAnand, Chief Business Officer, ZEE5 Global ، “لقد اخترنا باقة من المحتوى الخاص للغاية والمتنوع للمشاهدين هذا العيد. ولدينا أيضًا العديد من الأعمال الرئيسية الأخرى التي يتم إطلاقها هذا الشهر ونحن متأكدون من أن كل هذا سيسعد جماهيرنا في الأسواق، خاصة مع كل العروض الرائعة التي اصطفيناها. ”

تشمل المجموعة أيضًا أعمال ZEE5 Originals الشهيرة مثل Skyfire و The Final Call و KarenjitKaur و Auto Shankar، بالإضافة إلى العديد من العروض المدبلجة عبر اللغات، والمفضلة لدي المعجبين مثل Hum Paanch و The Zee Horror Show و Jodha Akbar وغيرها الكثير.

يتوفر ZEE5 على متجر Google Play ومتجر iOS App Store و www.ZEE5.com وكذلك على أجهزة سامسونج الذكية وأجهزة تلفزيون ابل وتلفزيونات أندرويد و أمازون فاير تي في”Amazon Fire TV”.

التواصل الإعلامي:

السيدة راشمي بونشي “Ms. RashmiPunshi”

Rashmi.Punshi@zee.esselgroup.com

91-98202-98575+

السيدة لوانة سيمونة رودريجيس “Ms. Louane Simone Rodrigues”

Louane.Rodrigues@zee.esselgroup.com

91-78754-98111+

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/808397/ZEE5_Logo.jpg

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