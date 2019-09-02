‫Yardi تعرض في سبتمر تقنيتها العقارية المبتكرة خلال معرض سيتي سكيب العالمي

تستعرض هذه الشركة الرائدة في مجال البرمجيات العقارية أحدث التحسينات التي أدخلتها على منصتها فضلاً عن التطبيقات المعتمدة على المهام لخدمة قطاع إدارة العقارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — من المقرر أن تشارك Yardi®، الشركة العالمية المختصة في تقديم الخدمات التقنية للقطاع العقاري، في معرض سيتي سكيب العالمي الذي تُقام فعالياته هذا العام اعتبارًا من 25 حتى 27 من سبتمبر 2019 في دبي. سيتي سكيب العالمي واحد من أكبر وأهم فعاليات الاستثمار العقاري والتطوير بالنسبة للأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، صرح نيل جيماسمر، نائب رئيس العمليات الدولية لدى Yardi، قائلاً: “نشعر ببالغ الحماس لمشاركتنا في سيتي سكيب العالمي لما له من تأثير بالغ في قطاع العقارات على الصعيد الدولي.” وأدرف: “لقد أصبح الاعتماد على التقنية العقارية في المنطقة أمرًا شائعًا، ولذا فإننا نتطلع إلى عرض آخر التحديثات التي أدخلناها على سوق الشرق الأوسط.”

تضم مجموعة برامج Yardi لإدارة الاستثمار والعقارات حلولاً صُمِّمت خصيصًا للوفاء بالاحتياجات المهنية بناءً على المهام التي تؤديها تلك البرامج داخل أية مؤسسة. توفر التطبيقات الجاهزة للتثبيت على الهواتف المتحركة سهولة الاستخدام والفاعلية وسهولة الوصول إلى البيانات العقارية فضلاً عن السرعة في الأداء وإمكانات إعداد التقارير.تعرفوا على قصص النجاح التي حققها عملاؤنا في الشرق الأوسط.

هل تعتزمون حضور فعاليات سيتي سكيب العالمي؟ تجدون Yardi في جناح سيتي سكيب رقم H1.C03 حيث يمكنكم الاطلاع على الإمكانات التي يقدمها حل واحد متصل بالإنترنت بما يفيد عملياتكم العقارية.

نبذة عن سيتي سكيب:

يعتبر سيتي سكيب العالمي بجدارة المعرض العقاري الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط، إذ يوفر للشركات العاملة في قطاع العقارات الفرصة للتعرف بالمؤسسات المستثمرة والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والشركات الاستثمارية الخاصة إضافة إلى كبار المهنيين العاملين في القطاع العقاري ممن يتولون مهام التصميم والإنشاء ضمن كبرى عمليات التطوير التجاري والعقاري التي تنفذها المؤسسات العامة والأهلية. لمعرفة المزيد، تصفحوا الموقع الإلكتروني: cityscapeglobal.com.

نبذة عن Yardi:

تقوم Yardi بتطوير ودعم برامج الاستثمار وإدارة العقارات لجميع أنواع الشركات العقارية بكافة أحجامها. تأسست Yardi في العام 1984 في مدينة سانتا باربرا بكاليفورنيا، وتقدم خدماتها لعملائها في جميع أنحاء العالم من مقارها في كل من أستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. للحصول على مزيد من المعلومات، تصفحوا الموقع الإلكتروني yardi.ae.

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