‫Xpress Money تتوسع في عملياتها بالصين بالتعاون مع Geoswift 

يتيح هذا التعاون إجراء الحوالات المصرفية الفورية إلى أصحاب حسابات بطاقة UnionPay من خلال 14 مصرفًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — تمثل “Xpress Money” واحدة من الشركات العاملة من خلال منصة Finablr وواحدة من أكثر الأسماء التجارية التي يُعوَل عليها في مجال تحويل الأموال على مستوى العالم. وقد أبرمت Xpress Money اتفاقية مع Geoswift، وهي شركة تعمل في مجال تقنيات الدفع المبتكرة وتربط الصين ببقية دول العالم. ومن شأن ذلك التعاون أن يتيح للعملاء في جميع أنحاء العالم إرسال الأموال إلى 14 مصرفًا مباشرة في الصين إلى متلقي الأموال عن طريق حسابه المرتبط ببطاقة UnionPay. كما يتمتع المستفيدون بالحوالات المصرفية الفورية التي يرسلها ذويهم من الخارج.

حوالات أموال فورية إلى أصحاب الحسابات المرتبطة ببطاقات “UnionPay” من تلك البنوك الأربعة عشر، وهي:

1- بنك الصين الصناعي والتجاري “ICBC”

2- بنك الصين “Bank of China”

3- بنك الاتصالات “Bank of Communications”

4- بنك شنغهاي “Bank of Shanghai”

5- بنك الصين للإنشاءات “China Construction Bank”

6- بنك تشاينا إفربرايت “China Everbright Bank”

7- بنك هاربين “Harbin Bank”

8- بنك لنشانج “Linshang Bank”

9- بنك هونان رورال “Hunan Rural Bank”

10- بنك قنجاي رورال “Qinghai Rural Bank”

11- بنك جوانجدونج رورال “Guangdong Rural Bank”

12- بنك هبنان رورال “Henan Rural Bank”

13- بنك هوزيا Huxia Bank” ”

14- بنك فوجيان رورال كريديت التعاوني “Fujian Rural Credit Cooperative”

وتتماشى اتفاقية التعاون المذكورة مع خطة Xpress Money للتوسع التجاري في الأقاليم الرئيسة لتحويل وتلقي الأموال وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تمثل قارة آسيا بيئة لأهم المستفيدين من الحوالات الواردة في عام 2018 – إذ بلغ نصيب الهند منها 79 مليار دولار أمريكي ونصيب الصين 67 مليار دولار أمريكي1، وهو ما يقتضي دفع عجلة النمو من خلال اتفاقيات كهذه الاتفاقية.

وقد صرح رئيس Xpress Money التنفيذي، سودهيش جيريان، في تعليق له على أحدث اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الشركة، قائلاً: “لقد أصبحنا الشريك محل اختيار الشركات في مختلف أقاليم العالم بفضل خبراتنا الفنية وشبكتنا القوية وما نستخدمه من تقنية رفيعة المستوى وما نتبعه من نظم للامتثال، فضلاً عن قدرتنا على معالجة الحوالات المالية الآمنة عبر الحدود. إن ما تتمتع به Geoswift من خبرة فنية وعملية والتزام والذي تبرزه ليصبح في صدارة نشاطنا لهو شهادة على النمو الذي تشهده في عالم التقنيات المرتبطة بالمدفوعات. وإنني على يقين من نجاح اتفاق التعاون الذي تم بيننا في ظل الكفاءة المهنية المشتركة لكلتا الشركتين من أجل خدمة عملائنا.”

كما صرح رايموند قو، رئيس Geoswift التنفيذي ومؤسسها، قائلاً: “إن منظومة المدفوعات في تغير دائم، ولاسيما فيما يتعلق بالحوالات العابرة للحدود داخل الصين وخارجها. وقد يمثل الأمر تحديًا لنا إلى حد ما نظرًا للمتطلبات التشريعية المعقدة والاختلافات التي تتسم بها معايير الامتثال العالمية والمحلية. ونحن على ثقة، في ظل تعاوننا الاستراتيجي مع Xpress Money، من أن ما تتمتع به شركتانا من قدرات سوف يعزز عمليات تحويل الأموال العابرة للحدود بالنسبة لمستخدمينا النهائيين.”

1 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018

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