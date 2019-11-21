‫Xinhua Silk Road: سيارة شيري الجديدة تيغو 8 تفوز بشهادة أمان مركز سي – أن سي أيه بي ذات الخمس نجوم

بكين، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت سيارة شيري الجديدة تيغو 8، وهي سيارة دفع رباعي، بدرجات عالية في اختبار اصطدام سي – أن سي أيه بي وفازت بشهادة أن سي أيه بي ذات الخمس نجوم بفضل الأداء الآمن لسيارة شيري، حسب نتائج الفحص التي صدرت مؤخرا عن مركز تكنولوجيا وأبحاث السيارات الصيني.

تكشف نتائج الاصطدام من سي – أن سي أيه بي أن سيارة تيغو – 8 الجديدة كلياً تتمتع بأداء استثنائي في الاصطدامات الأمامية والجانبية. جميع أكياس الهواء والستائر الهوائية عادة ما تكون مثبتة بأحزمة الأمان المثبتة بإحكام، والتي تحمي البالغين والأطفال بشكل فعال. وعلى وجه الخصوص، منحت السيارة درجات عالية في ميزات حماية الرأس والعنق والصدر والبطن والساقين. تُعزى النتائج الممتازة إلى الإشارة إلى أحدث معايير السلامة من فئة الخمس نجوم من سي – أن سي أيه بي في تصميم المراحل المبكرة لتيغو – 8.

من حيث السلامة النشطة، تم تجهيز تيغو – 8 بعدد من التكوينات الذكية، بما في ذلك نظام التحكم الأوتوماتيكي أيه إي بي وآي أتش سي وأف سي دبليو وأس أل أيه وآر سي تي أيه وأل دي دبليو وأتش دي سي.

ولأنه يعتبر مركز المعايير الأكثر موثوقية في الصين لاختبار أداء أمان السيارات من قبل جهة خارجية، حسن مركز سي – أن سي أيه بي باستمرار معايير الاختبار لديه منذ إطلاقه. وقام بتشديد وتعيير تقييم الأمان للأطفال والركاب في المقاعد الخلفية، وأضاف اختبار أنابيب الكوابح، واعتمد تصنيفًا أكثر صرامة لترتيب النجوم. لذلك، للحصول على شهادة السلامة من فئة الخمس نجوم من سي – أن سي أيه بي، يجب أن تظهر السيارة أداء أمان استثنائيا.

يُعزى أداء تيغو – 8 الممتاز في اختبار سلامة سي – أن سي أيه بي أيضًا إلى جهود شيري الطويلة الأمد في ضبط الجودة. ومن أجل تعظيم جودة المنتج، قامت شيري بتصميم نظام لإدارة جودة دورة الحياة المزدوجة ونموذج إدارة عملية الجودة الكاملة من تخطيط المنتج إلى جودة النظام.

في عملية البحث والتطوير الخاصة بالمنتج، أنشأت شيري نموذجًا لتطوير المنتجات يتعاون فيه مركز إدارة تطوير المنتجات ومراكز التكنولوجيا مع بعضها البعض، مما يشكل نظامًا للبحث والتطوير الإيجابي على شكل حرف V وعملية تطوير المركبات، وإنشاء أساس متين لبناء منتجات عالية الجودة ومميزة وعلامات تجارية ممتازة.

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