‫Xinhua Silk Road : سيارة أريزو 6 من شيري تظهر في احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

بكين، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ظهرت سيارة أريزو 6 (Arrizo6)، وهي واحدة من منتجات التقنية الفائقة من شركة شيري الصينية للسيارات، في احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 11 تشرين الأول/أكتوبر – 15 كانون الأول/ديسمبر.

تستمر أنشطة موسم الرياض الذي يُنظم تحت شعار “تخيل”، ويتضمن أكثر من 100 من الأحداث والأنشطة الثقافية والترفيهية، لمدة 66 يومًا ومن المتوقع أن يجتذب 20 مليون سائح من جميع أنحاء العالم. خلال ذلك، وبالتعاون الطويل الأمد بين شركة شيري وإيكار، وهي أكبر مشغل لتشارك السيارات في المملكة العربية السعودية، تظهر سيارة أريزو 6 من شيري على منصة إيكار في قاعة الألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية.

وبعد أن عملت في المملكة العربية السعودية لسنوات، شيري مكرسة لتزويد العملاء في المملكة العربية السعودية بسيارات ذات جودة أفضل. من بداية هذا العام، جلبت شيري العديد من منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أريزو 6، التي يفضلها المستهلكون المحليون بسبب تصميمها الأنيق وتكوينات التكنولوجيا الغنية والعملية فيها.

في الآونة الأخيرة، أطلقت شيري سيارة الدفع الرباعي الرياضية تيغو 8 الجديدة بالكامل في المملكة العربية السعودية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من سبعة مقاعد للعائلات. تم تصميم المظهر الخارجي للسيارة من قبل فريق برئاسة كيفن رايس، مصمم بي أم دبليو السابق. وإذ تعمل بمحرك 2.0T، تتميز تيغو 8 بمساحة تخزين داخلية كبيرة جدًا.

ستشارك سيارة تيغو 8 الجديدة والسيارة الرائدة أريزو 6 في المعرض السعودي الدولي للسيارات، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر في المملكة العربية السعودية.

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