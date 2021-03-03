‫XCMG تُرسِل 400 وحدة من المنتجات الرئيسية إلى بلدان مبادرة الحزام والطريق

شوزهو، الصين, 3 مارس 2021 /PRNewswire/ — أرسلت XCMG -الشركة الرائدة في تصنيع آلات البناء (000425.SZ)- أكثر من 400 وحدة من معدات آلات البناء عبر البحر في 18 فبراير من الصين، والتي ستصل إلى بلدان مبادرة الحزام والطريق (BRI) بما في ذلك بلدان جنوب شرق آسيا وروسيا قريبًا.

تضمنت هذه المجموعة من الصادرات منتجات من فئات مختلفة بما في ذلك الحفارات واللوادر والممهدات والأوناش، وسوف تسافر على طول طريق الحرير البحري لتقديم المساعدة من أجل مكافحة وباء كوفيد-19 والمساعدة في الانتعاش الاقتصادي في تلك البلدان.

وقد حققت XCMG نجاحًا مستمرًا في أسواق البلدان المشاركة في مبادرة BRI منذ عام 2013، حيث قدمت منتجات ذات مستوى عالمي ودعم فني للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال ليو جيانسن، نائب رئيس شركة XCMG والمدير العام لشركة XCMG للاستيراد والتصدير المحدودة، “تدعم XCMG بنشاط في السنوات الأخيرة حلفائنا في الخارج في تسريع بناء البنية التحتية الخاصة بهم. لقد قمنا بتخصيص حلول مختلفة لكي تلائم ظروف العمل المختلفة لكل منطقة، مع تحسين خدمات ما بعد البيع المحلية لدينا باستمرار من خلال إنشاء فِرَق خدمة احترافية من أجل ضمان التشغيل السلس والموثوق للمعدات”.

في هذه الأثناء، قامت XCMG بتسليم 48 وحدة من الأوناش المخصصة المُحمَّلة على شاحنات إلى روسيا في فبراير، والتي برزت في السوق العالمية من حيث الجودة والخدمة الموثوقة. وفي عام 2020، شهدت XCMG نموًا بنسبة 68 في المائة في مبيعات الأوناش المُحمَّلة على شاحنات.

وتُعَد الطرازات الثلاثة SQS157ARU و SQ175ARU و SQS200ARU معروفة بمقاومتها العالية للبرودة، كما تتميز بأذرع طويلة جدًا وقدرات رفع فائقة. كما تحقق مجموعة الحَفر التلسكوبية الأوتوماتيكية المضافة والسلة المُعلَّقة وظائف متعددة الأغراض.

ومن أجل التكيف مع ظروف البناء المحلية المعقدة، تستخدم جميع الأوناش معدات كهربائية مقاوِمة لدرجات الحرارة المنخفضة وحبال من الأسلاك الفولاذية. وقامت XCMG أيضًا بحل المأزق الفني للتمدد والانكماش المتسلسل متعدد الأسطوانات، مما يضمن تمددًا وانكماشًا أفقيًا قويًا ومستقرًا. وفي الوقت نفسه، فإن تقنية التحكم في الرفع التلسكوبي الحامل التي تم تطويرها ذاتيًا داخل XCMG تمنع بشكل فعال تلف الونش الناتج عن الحمولة الزائدة والمسافة الزائدة.

وقال ليو: “مع التزامها بالتطوير عالي الجودة، فإن جوهر استراتيجية XCMG الدولية ذات الخطوات الثلاث، هو تقديم منتجات وخدمات ‘متطورة ودائمة’ لعملائنا”.

حول شركة XCMG

XCMG هي شركة تصنيع آلات ثقيلة متعددة الجنسيات لها تاريخ يمتد إلى 78 عامًا. وتحتل حاليًا المرتبة الرابعة في صناعة آلات البناء في العالم. وتقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من 187 دولة ومنطقة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.xcmg.com

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/ media/1447409/image.jpg