‫X-Stream: الحل الجديد من GVG لمراقبة تحويل النقود

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 9 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — تفخر مجموعة Global Voice Group بالإعلان عن الإطلاق الرسمي لمنصة X-Stream الرقمية المتطورة في مجال ذكاء المعاملات والتحقق من الامتثال. تم تصميم هذا الحل المبتكر في المقام الأول للسلطات المصرفية والمالية، إذ يمكن أن يغطي جميع أنواع المعاملات التي تتم من خلال وسائط رقمية / إلكترونية، بما في ذلك التحويلات النقدية، وعمليات الدفع التي تجري عبر الهاتف وغيرها من المعاملات غير النقدية.

المدفوعات والمعاملات الإلكترونية أصبحت الأساس في جميع أنحاء العالم. وتعمل الرقمنة على إعادة تشكيل الاقتصاد في كل مكان، ما يدفع السلطات المصرفية والمالية إلى تكييف ورقمنة أساليبها الخاصة في الإشراف على النظام البيئي الكامل للمعاملات وتنظيمه. حتى إن البلدان الناشئة ذات الكثافات السكانية المرتفعة غير المصرفية تشهد تحولًا مهمًا عن المعاملات النقدية إلى المعاملات غير النقدية، لا سيما من خلال تنامي خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف بشكل متسارع.

X-Stream هي أول منصة تضع في اعتبارها هذه الرقمنة المتزايدة بشكل كامل. إذ توفر للبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية وغيرها من السلطات ذات الصلة الوسائل الرقمية للحصول على مقاييس المعاملات في الوقت الفعلي، وإجراء تحليلات متعمقة والتحقق بدقة من الامتثال للمعاملات. تعمل X-Stream أيضًا على أتمتة الكشف عن المعاملات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بعمليات غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. وتستعين في سبيل ذلك بأكبر قواعد البيانات الجنائية والمالية في العالم للتحقق من هذه المعاملات.

وكما أشار جيمس كلود، الرئيس التنفيذي لشركة GVG: “في العديد من البلدان الناشئة، ومنها التي تعمل فيها GVG، تسعى الحكومات والسلطات المصرفية إلى الترويج لنظام بيئي رقمي عادل ومتوافق وشامل. فهم يريدون أن يكونوا استباقيين للغاية حيال ذلك. ومع منصة X-Stream، يمكنهم الآن الوصول إلى هذا المستوى العالي من الفعالية والوضوح.”

نبذة عن Global Voice Group

تأسست مجموعة GVG عام 1998 ولها مقر رئيس في كل من إسبانيا وجنوب أفريقيا. وقد تطورت أعمالها وحظيت بنمو سريع لتصبح مقدم خدمة بارز لحلول تقنية المعلومات من الطراز الأول وتقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتنظيم. تعمل الشركة مع الحكومات والمؤسسات الحكومية في عدد من المجالات المهمة، منها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، والرقابة على الأموال المتنقلة والمعاملات المالية والحلول الضريبية الإلكترونية، وتحصيل الموارد. كما تساعد GVG الحكومات والمؤسسات الحكومية بوجه عام في إنجاز عمليات تحولها الرقمي والتشغيل الفعال لمنظومة رقمية تتميز بالامتثال والشمول الفعلي.

اكتشف الموقع الإلكتروني الجديد لشركة GVG: www.globalvoicegroup.com

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sgarciahiernaux@globalvoicegroup.com

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Source: Global Voice Group