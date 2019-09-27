‫Virgin Hyperloop One تلتزم بأن تصبح وسيلة النقل الجماعي الأكثر كفاءة في العالم في استهلاك الطاقة

تهدف Hyperloop إلى أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالطائرات وأربعة أضعاف أكثر كفاءة من

شركة Amtrak

VHO تصبح أول شركة للنقل الجماعي تنضم إلى مؤسسة Ellen MacArthur Foundation Circular Economy 100

نيويورك في 27 سبتمبر 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم شركة Virgin Hyperloop One (VHO)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة هايبرلوب، عن أن نظام النقل فائق السرعة والثوري الخاص بها هو أكثر وسائل النقل الجماعي كفاءة في استهلاك الطاقة في العالم. بالتزامن مع انطلاق Climate Week NYC، أصدرت شركة Virgin Hyperloop One، ومقرها في لوس أنجلوس، بيانها من Rockefeller Plaza®‎ في Rockefeller Center®‎ في مدينة نيويورك، حيث تعرض مركبة الاختبار XP-1 الخاصة بها من مسار الاختبار التابع لها في نيفادا. وأعلنت شركة VHO عن انضمامها إلى شبكة Ellen MacArthur Foundation’s CE100، والتي تجمع الشركات والمبتكرين والمدن والحكومات والجامعات الملتزمين بتسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

يقول السير Richard Branson، مؤسس مجموعة Virgin Group: “إن الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الأزمة المتصاعدة هي التصدي لها مباشرة. نحتاج إلى أفكار كبيرة، مثل أنظمة هايبرلوب لتحقيق عملية النقل الخالية من الانبعاثات، مع نقل الأشخاص والبضائع بسرعة”.

يقول Jay Walder، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Hyperloop One: “مع تنامي عدد سكان العالم، لا سيما سكان الحضر، سيستمر الطلب العالمي على السفر السريع والسلس والنقل الأكثر كفاءة في الارتفاع. وعلينا تلبية هذا الطلب بطريقة تتسم بالكفاءة والنظافة وحماية مستقبل كوكبنا. ويمكن أن تمثل تقنية هايبرلوب الحل الجذري لهذه المسألة، حيث تمهد الطريق لأكثر أشكال السفر سرعة واستدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة على الإطلاق”.

الاستدامة

يمكن لنظام هايبرلوب نقل الأشخاص والبضائع بسرعة تقارب 700 ميل في الساعة في البيئات منخفضة الضغط عبر نظام الاسترفاع المغناطيسي، حيث سيتمكن من حمل عدد أكبر من الركاب مقارنة بالمترو، بسرعات الطائرات وبدون انبعاثات مباشرة. من خلال الجمع بين محرك كهربائي فائق الفعالية ونظام استرفاع مغناطيسي وبيئة سحب منخفض، سيكون نظام VHO أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمعدل 5 إلى 10 أضعاف مقارنة بالطائرة وأسرع من السكك الحديدية فائقة السرعة مع استهلاك طاقة أقل. يمكن أن تدعم البنية الأساسية لشركة VHO أيضًا إنتاج طاقة متجددة من خلال تقنية إدماج الألواح الشمسية في نظام أنبوب نقل خارجي. يمكن أن يؤدي إدماج تقنية الطاقة الشمسية إلى توليد ثلثي احتياجات الطاقة المتوقعة للمسار، وذلك وفقًا للحالة المناخية.

تعمل شركة VHO حاليًا مع حكومة ماهاراشترا الهندية على إنشاء مسار بين مدينتي بوني ومومباي. يبلغ عدد سكان هاتين المدينتين الإقليميتين مجتمعتين 25 مليون نسمة، وتشهد هذه المنطقة أكثر من 75 مليون رحلة تنقل سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بسرعة هائلة ليبلغ 130 مليون رحلة بحلول العام 2026. يمكن أن يؤدي تطبيق نظام VHOالإقليمي إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المحلية لما يصل إلى 150,000 طن (300 مليون رطل) سنويًا مع توفير 1.8 مليون وظيفة جديدة و36 مليار دولار من التأثير الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

الانضمام إلى الاقتصاد الدائري

بالإضافة إلى التزام شركة VHO بالحد من التأثير البيئي الذي يحدثه قطاع النقل، فقد انضمت إلى شبكة Circular Economy 100 (CE100) التابعة لمؤسسة Ellen MacArthur Foundation بصفتها “جهة ابتكار ناشئة”. تجمع شبكة CE100 الشركات والمبتكرين والمدن والحكومات والجامعات الملتزمين بتسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. من خلال الانضمام إلى شبكة CE100، تلتزم شركة VHO بإنشاء إطار دائري لنظام هايبرلوب متجدد ومتطور، ويضع طرقًا لإعادة استخدام العناصر التي تم الاستغناء عنها في نظامه وتقليل انبعاثاته من الكربون. شركة VHO هي أول شركة نقل جماعي تنضم إلى هذه الشبكة المرموقة، والتي تضم شركات مثل Google وApple وUnilever.

يقول Joe Murphy، قائد CE100 في Ellen MacArthur Foundation: “يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة Virgin Hyperloop One إلى شبكة الاقتصاد الدائري CE100 الرائدة عالميًا. إن هذا التعاون بين مكونات شبكتنا المتنوعة والديناميكية هو الذي يمكّن الأعضاء من تحقيق فرص ابتكار الاقتصاد الدائري بوتيرة أسرع بكثير مما لو كانوا يعملون كلّ على حدة، ونحن متحمسون لانضمام Virgin Hyperloop One الآن إلى هذا المجتمع”.

يقول Jay Walder، الرئيس التنفيذي في شركة Virgin Hyperloop One: “لقد قامت مؤسسة إلين ماك آرثر بعمل رائع في تحديد كيفية تأسيس اقتصاد مزدهر يعمل على خفض انبعاثات الكربون، وهي تجمع مؤسسات رائدة عالميًا لتحقيق ذلك”.

تقدُّم نظام HYPERLOOP وحملة ترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية

تستكشف عشر ولايات الآن في الولايات المتحدة نظام هايبرلوب، وهي ولايات ميسوري وتكساس وكولورادو وأوهايو ونورث كارولينا وبنسلفانيا وواشنطن وإنديانا وأوريغون، بالإضافة إلى نيفادا التي تستضيف موقع الاختبار. قام مجلس النواب في الولايات المتحدة مؤخرًا بالتمويل الكامل لمجلس تقنيات النقل الجديدة والناشئة (NETT) التابع لوزيرة النقل الأمريكية Elaine Chao، والذي تم إنشاؤه بغرض إجراء الأبحاث على تقنية هايبرلوب ومعايرتها.

إن الفعالية المنعقدة اليوم في روكفلر بلازا تقدم لسكان مدينة نيويورك تقنية هايبرلوب، كما تعرض مركبة الاختبار XP-1 في العالم الحقيقي وتسمح للحضور بتصور ما يمكن أن يعنيه إدخال مسار هايبرلوب إلى حياتهم، عندما كانت المدن متصلة بفضل محطات المترو ولم تعد المواقع الجغرافية تمثل قيدًا عند اختيار مكان العيش أو العمل.

تمثل محطة VHO في نيويورك جزءًا من حملة ترويجية أوسع نطاقًا في كل أنحاء الولايات المتحدة، حيث تم إنشاء محطات في دالاس-فورت وورث وكانساس سيتي وكولومبوس. بعد مدينة نيويورك، ستؤسس VHO محطات في مدينة رالي والعاصمة واشنطن. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه المحطات هنا.

الأصول الإعلامية

يمكن تنزيل صور ومسارات Virgin Hyperloop One من خلال النقر هنا.

نبذة عن مؤسسة Ellen MacArthur Foundation

تم تأسيس مؤسسة Ellen MacArthur Foundation في العام 2010 بهدف تسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبرزت هذه المؤسسة الخيرية منذ إنشائها كركيزة فكرية رائدة عالميًا، حيث وضعت الاقتصاد الدائري على جدول أعمال صناع القرار في جميع أنحاء العالم. يتمحور عمل الجمعية الخيرية حول سبعة مجالات رئيسية: الرؤى والتحليلات، والأعمال، والمؤسسات والحكومات والمدن، والمبادرات المنهجية، والتصميم الدائري، والتعلم، والاتصالات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ellenmacarthurfoundation.org و@circulareconomy.

نبذة عن Virgin Hyperloop One

Virgin Hyperloop One هي الشركة الوحيدة في العالم التي نجحت في اختبار تقنية هايبرلوب على نطاق واسع، وأطلقت أول وسيلة جديدة للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام. نجحت الشركة في تشغيل سيارة نقل تعمل بنظام هايبرلوب وشاملة الإمكانيات باستخدام نظامَي الدفع الكهربائي والاسترفاع الكهرومغناطيسي في ظل ظروف شبه فراغية، مقدمة شكلاً جديدًا جوهريًا من وسائل النقل الأكثر سرعة وأمانًا واستدامة والأقل تكلفة مقارنة بالوسائل المتاحة في الوقت الحالي. تعمل الشركة الآن مع الحكومات والشركاء والمستثمرين حول العالم لجعل نظام هايبرلوب حقيقة واقعة خلال سنوات وليس عقود. ولديها حاليًا مشاريع قيد التنفيذ في ميسوري وتكساس وكولورادو ومنطقة الغرب الأوسط الأمريكي والهند والإمارات العربية المتحدة. يمكن معرفة المزيد عن تقنية Virgin Hyperloop One ورؤيتها والمشاريع قيد التنفيذ لديها من خلال النقر هنا.

جهات الاتصال الإعلامية

Virgin Hyperloop One

Madeline Kaye

Berlin Rosen

hyperloop@berlinrosen.com

Ellen MacArthur Foundation

Maha Daouk

pressoffice@emf.org

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