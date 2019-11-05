‫Vernost مقدم حلول البنية التحتية الرقمية للشركات تطرح منصتها الفريدة لعرض وربط الفنادق إلكترونيًا من خلال شركتها VeTravel المختصة في أعمال السياحة والضيافة

مومباي، 5 من نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — شركة VeTravel هي شركة متخصصة في أعمال السفر والضيافة وتابعة لشركة Vernost مقدم خدمات البنية التحتية الرقمية للشركات. وقد أعلنت الشركة حديثًا عن طرح منصتها “S.2 – Simply.Sorted” الخاصة بعرض وربط الفنادق إلكترونيًا. صُممت هذه المنصة لعرض قوائم الفنادق؛ إذ تمتاز بتكاملها وبساطتها وسرعتها وجودتها من حيث إمكانيات البحث، وتهدف إلى إحداث تحولات كبرى اعتمادًا على التقنية في هذا القطاع.

ويزداد سعي مقدمي خدمات الضيافة والسياحة إلى التحول الرقمي الذكي المبسط، مدفوعين في ذلك بموجة من التقنيات الذكية منها الذكاء الاصطناعي والتعلُّم عن طريق الآلة والآليات المبرمجة. شركة VeTravel، مقدم رائد للحلول التقنية في مجال السياحة والضيافة، تابعة لشركة Vernost لحلول تقنيات التسويق. وتعمل الشركة عن كثب مع كبرى الكيانات العاملة في هذا القطاع على تصميم حلول تقنية وتطبيقها وإدارتها بغرض الوفاء بالاحتياجات الخدمية لهذا القطاع.

تتعامل VeTravel منذ انطلاقها قبل خمس سنوات مع تحديات فريدة من نوعها عن طريق تطبيق أفضل الابتكارات التقنية. وقد عززت VeTravel من الخبرة الفنية العالمية لشركتها الأم، Vernost، وذلك عن طريق تصميم منصة “S.2” المبتكرة التي ستوفر حلولاً تقنية ذكية في قطاع السياحة والضيافة. وتشمل بعض سماتها ما يلي:

محتوى متكامل مأخوذ عن أكثر من 70 مورد

العرض والربط الإلكتروني الذي يتسم بالكفاءة والدقة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لخدمة موردي الفنادق

هويات محددة وموحدة قياسيًا للفنادق في ظل وجود 70 مورد وأكثر

محتوى فندقي ثابت ومتميز ومعزز بالصور

الحد من فقدان الفرص التجارية بسبب سوء العرض والربط الإلكتروني للفنادق

التعجيل بوقت الاستجابة ليصل إلى أجزاء من الثانية في إطار عمليات الحجز عن طريق واجهة للذكاء الاصطناعي

تستهدف منصة “S.2″، إضافة إلى حلول أخرى تقدمها VeTravel، شركات إدارة السفريات وشركات السفريات العاملة عبر الإنرتنت ومديري قنوات التوزيع وسلاسل الفنادق ومقدمي خدمات السفريات المتكاملة، ثم أصبحت مستخدمة على نطاق واسع من قبل فنادق قائمة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشركات حجز السفريات.

وقد صرح بانكاج تريباتي، رئيس Vernost التنفيذي، في تعقيب له على أهمية المنصة، قائلاً: “نهدف في VeTravel، التابعة لشركة Vernost لحلول التسويق التقني، إلى إحداث تحولات في منصة التجارة التقنية المعنية بأعمال السفريات عن طريق دمج الحلول التقنية المواكبة للعصر الرقمي الجديد والتي تمثل الكيانات التجارية محورًا لأعمالها. ونسعى من خلال تركيزنا بشكل واضح على النمو والبساطة إلى إدخال القدرة على القياس والأمن في عمل المنصة عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي والتعلُّم عن طريق الآلة وتوفير كل ذلك على منصة واحدة يمكنها العناية بجميع الاحتياجات التجارية ضمن مختلف قطاعات الأنشطة لخدمة الشركات العاملة في مجال السفريات والضيافة.

وتهدف Vernost من خلال منصة “S.2” إلى تلبية احتياجات الشركات بناءً على الابتكارات التقنية التي ترفع من مستويات العائد على الاستثمار مع توفير حلول فعالة وملائمة لمنظومة أعمال السفريات والضيافة.

نبذة عن VeTravel:

تقدم VeTravel حلولاً تجارية للبوابات الإلكترونية المعنية بأنشطة السفريات ووكالات السفريات العاملة عبر الإنترنت وشركات السفريات والأعمال التي تدار فيما بين الكيانات التجارية وعملائها وفيما بين الكيانات التجارية وأعمال المحاسبة والتحليلات المنطقية المتعلقة بأعمال السفريات، ما يتيح لها جميعًا دعم أنشطتها التجارية مستعينين في ذلك بتقنية المعلومات.

نبذة عن Vernost Marketing Technology Solutions

تتخذ Vernost لحلول التسويق التقني من مومباي مقرًا لها، وتقود قطار جهود الشركات خلال رحلتها نحو التحول الرقمي، كونها شركة تقنية تدير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي استحدثتها، مستعينة في ذلك بمنهجيتها الفريدة متخذة من عملائها محورًا لتطبيقاتها، فضلاً عن قدراتها الفنية والعملية وخبرتها الوافرة المرتبطة بمختلف قطاعات الأعمال. وقد نجحت الشركة طوال أكثر من 15 عامًا في إنشاء تطبيقات ثورية وقدمت حلولاً محدثة للتحولات الإيجابية لما يربو على 100 من الكينات التجارية الكبرى. وتمثل Vernost، بفضل تاريخها الراسخ وخبراتها القوية في مجال حلول تقنية المعلومات، واحدة طليعة الشركات التي تقدم الحلول المبتكرة، فهي تنشئ حزم التقنيات الموجهة إلى العصر الرقمي الجديد وتعمل عن كثب مع الشركات الكبرى المعروفة والشركات الصغيرة والجهات الحكومية في كل من الهند ومنطقتي الشرق الأقصى وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل بعض أهم الحلول التي تقدمها Vernost خدمات منها الإدارة الرقمية لدورة حياة العميل، وتشمل بدورها الاستحواذ والارتباط والاستبقاء وحلولاً رقمية في مجال المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية ومنصات الأعمال والتجارة الرقمية المعنية بأعمال التجزئة والأسواق وقطاع الأعمال المصرفية والخدمات المالية والتأمين والتجارة والسفريات والتوزيع الرقمي. كما تقدم الشركة خدمات فنية مخصصة ومصممة حسب الطلب لتطوير تقنية سجل المعاملات العمومي (بلوكتشين) وتطبيقات الهواتف النقالة وإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلُّلم عن طريق الآلة والتحليلات المنطقية للبيانات والتقنية السحابية، فضلاً عن تمكين مستخدميها من تطبيقها.

مسؤول الاتصال:

السيدة/ ريهانا دهاماني، بريد إلكتروني:

rehana.dhamani@vernost.in

هاتف رقم: 9833444334-0091