‫Upstox إحدى شركات الوساطة الرائدة في الهند، تنضم إلى الدوري الهندي الممتاز (IPL) بمثابة شريك رسمي

– شركة Upstox تستفيد من المشاركة في الدوري الهندي الممتاز (IPL) لتعزيز الشمول والوعي الماليين

مومباي، الهند، 31 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلن مجلس إدارة الدوري الهندي الممتاز (IPL GC) اليوم عن انضمام شركة Upstox -إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة والأسرع نموًا في الهند- بمثابة شريك رسمي في الدوري الهندي الممتاز ‎(IPL)، ومن المقرر أن يبدأ الانضمام في 9 نيسان (أبريل) 2021 مع استضافة الحدث الكبير في مدن أحمد أباد وبنغالورو وتشيناي ودلهي ومومباي وكولكاتا. وبهذا ستمتد شراكة Upstox لسنوات متعددة في الدوري الهندي الممتاز (IPL).

تم تأسيس شركة Upstox بهدف المساهمة في جعل الاستثمار المالي سهلًا وعادلاً وبأسعار معقولة لجميع المستثمرين الهنود، كما أنها توفر استثمارات عبر الإنترنت في الأسهم والصناديق المشتركة والذهب الرقمي والمشتقات وصناديق الاستثمار المتداولة لكل من المستثمرين والمتداولين. ولدى شركة Upstox حاليًا أكثر من 2.8 مليون عميل وذلك بفضل دعم من مستثمرين بارزين مثل شركة تايغر غلوبال.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ بريجيش باتل، رئيس مجلس إدارة الدوري الهندي الممتاز قائلًا: “يسعدنا انضمام شركة Upstox بمثابة شريك رسمي في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم لعام 2021، وباعتباره أحد أكثر بطولات الكريكيت مشاهدةً في الهند، يمكن لكل من الدوري الهندي الممتاز ( IPL ) وشركة Upstox – إحدى منصات التداول الرقمي الأسرع نموًا في الهند- إحداث تأثير كبير على الجمهور، وخاصةً ملايين الشباب الهندي الذين يتمتعون باستقلال مالي ويبحثون عن المزيد من الخيارات لإدارة محافظهم.”

وتعليقًا على الشراكة، صرح السيد/ رافي كومار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Upstox ، قائلاً: “إننا سعداء بالشراكة مع مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند ( BCCI ) للدوري الهندي الممتاز ( IPL ) لعام 2021. وذلك علمًا بأن لعبة الكريكيت في الهند لا تعتبر لعبة رياضية فحسب، بل إنها جزء مهم من ثقافتنا وحياتنا الاجتماعية، بفضل وجود عدد كبير من المتابعين، خاصة من جيل الألفية. ولقد مهَّد الدوري الهندي الممتاز ( IPL ) اتجاهًا جديدًا جريئًا للكريكيت الهندي في العقد الماضي تمامًا مثل شركة Upstox ، التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع التمويل في الهند. وهذا ما يتسبب في إنشاء علاقة طبيعية بين كلتا العلامتين التجاريتين. وفي ظل هذا التكامل بين الرياضة والتمويل، نعتزم نشر الوعي المالي في جميع أنحاء البلاد “.

لأول مرة في تاريخ الدوري الهندي الممتاز ‎(IPL)، ستشارك علامة تجارية في قطاع الأسهم والصناديق المشتركة بشكل عام لخلق الوعي بشأن هذه الفئة.

وسيبدأ موسم الدوري الهندي الممتاز (IPL) في 9 نيسان (أبريل) 2021 في تشيناي بمباراة حاسمة وقوية بين حامل اللقب مومباي إنديانز ورويال تشالنجرز بنغالور. ومن المقرر أن يستضيف أكبر ملعب للكريكيت في العالم – ملعب ناريندرا مودي في مدينة أحمد آباد- التصفيات وكذلك النهائي في 30 آيار (مايو 2021)، ويعد القائمون على البطولة أن يكون الملعب مليئًا بالمؤثرات البصَرّية.

يتم تعيين كل فريق للعب في أربعة أماكن خلال مرحلة الدوري. ومن بين 56 مباراة في الدوري، ستستضيف مدن تشيناي ومومباي وكلكتا وبنغالورو 10 مباريات لكل منها بينما ستستضيف مدينتي أحمد أباد ودلهي 8 مباريات لكل منهما. وسيكون أحد أبرز أحداث هذه النسخة من الدوري الهندي الممتاز (VIVO IPL) هو حقيقة أن جميع المباريات ستُلعب في أماكن محايدة ولن يلعب أي فريق على أرضه. ومن المقرر أن تلعب جميع الفرق في 4 ملاعب من أصل 6 خلال مرحلة الدوري.

سيكون هناك مجموعة 11 مبارة في يوم واحد، حيث ستلعب ستة فرق ثلاث مباريات بعد الظهر وسيلعب فريقان مباراتين بعد الظهر. ومن المقرر أن تبدأ مباريات بعد الظهر في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي بينما تبدأ المباريات المسائية في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي.

نبذة عن شركة Upstox :

تأسست شركة Upstox بهدف المساهمة في جعل الاستثمار المالي سهلًا وعادلاً ومتاحًا لجميع المستثمرين الهنود. وهي تُقدم استثمارات عبر الإنترنت في الأسهم والمشتقات والسلع والعملات والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين والمتداولين. كما أنها ضمنت الشفافية الكاملة في التسعير من خلال تقديم سمسرة صفرية* في صفقات تسليم الأسهم وما يصل إلى 20 روبية لكل طلب* خلال يوم تعامل واحد، والعقود الآجلة والخيارات، والسلع، والعملات.

للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني – https://upstox.com/

مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) رقم التسجيل INZ000185137. يعد اسم العلامة التجارية Upstox والشعار علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح شركة RKSV Securities India الخاصة المحدودة.

العضوية: سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية / سوق بومباي للأوراق المالية INZ000185137 العنوان المسجل: ‎807, New Delhi House Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001

تعمل شركة RKSV Securities India الخاصة المحدودة بصفتها موزعًا لصناديق الاستثمار والمسجلة في رابطة صناديق الاستثمار في الهند تحت رقم 107930. كما تخضع استثمارات الصناديق المشتركة لمخاطر السوق. يرجى قراءة جميع المستندات المتعلقة بالمخطط بعناية قبل الاستثمار.

بيان إخلاء المسؤولية: يخضع الاستثمار في سوق الأوراق المالية لمخاطر السوق، ولذا يرجى قراءة جميع المستندات ذات الصلة بعناية قبل الاستثمار.

*يجب ألا يتجاوز حد الوساطة إرشادات مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند المنصوص عليها.

لصالح ونيابة عن

شركة RKSV Securities India الخاصة المحدودة

أميت لالان

المدير

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