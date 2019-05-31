‫Unity Homes تطرح 1200 منزلاً في مدينة تاتو

مشروعات بقيمة 4,5 مليار شلن كيني تسهم في مشروعات الإسكان متوسط ومنخفض التكلفة لإنجاز جدول أعمال الأهداف الأربع الكبرى.

نيروبي، كينيا، 31 من مايو 2019 /PRNewswire/ — بدأت Unity Homes، المطور العقاري للمجتمعات السكنية الشاملة في كينيا، مشروعًا لإنشاء 1200 منزل بمدينة تاتو. يوفر المشروع الذي يتكلف 4,5 مليار شلن كيني وحدات سكنية تتكون كل منها من غرفتين، ويبدأ سعر الوحدة من 4,2 مليون شلن كيني، ما يجعلها في متناول أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. تمثل تلك الوحدات جزءًا من خطة كبرى وضعتها مدينة تاتو لإنشاء ما يربو على 30 ألف منزل على مساحة المشروع البالغة 5000 هكتار بموجب اتفاقات تعاون وعقود مماثلة.

وقد صرح سعادة/ ريلا أودينجا، الممثل الأعلى للجنة الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية وضيف الشرف خلال وضع حجر أساس المشروع، قائلاً: “هذا المشروع سيوفر وظائف. وهذه هي الوسيلة التي تمكننا من نقل شعبنا من الفقر إلى الرفاهية.”

وقد انضم إلى السيد/ أودينجا كل من السيد/ تشالرلز هنجا، كبير أمناء الهيئة الوطنية للإسكان والتطوير العمراني؛ والسيد/فرديناند وايتيتو، محافظ مقاطعة كيامبو؛ إضافة إلى مفوض المقاطعة وسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا.

وقد ألقى الأمين العام للإسكان الضوء على الدور الذي تنهض به اتفاقيات التعاون والمشاركة المبرمة مع شركات خاصة كمدينة تاتو في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وقد أفاد هنجا بأن كل منزل يتم بناؤه تنشأ معه 3-5 وظائف جديدة، مضيفًا أننا “ندعم القطاع الخاص من خلال إجراءات طموحة للغاية منها سن تشريعات وإجراء تغييرات على السياسات.”

وقد قطع المحافظ وايتيتو وعدًا مفاده “التعاون التام لتطوير مدينة تاتو. وأردف: “سنعمل على تيسير الأمر بالنسبة لكل من يرغب في الاستثمار وتطوير ممتلكاته.” كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة التخطيط سريع المسار وإصدار الموافقات المرتبطة بالبناء لمدينة تاتو.

ونظرًا لوجود عجز يبلغ 1,9 مليون بيت تقريبًا، يقع ما نسبته 70% منها ضمن شريحة الدخل المنخفض والمتوسط، فإن مشروع Unity Homes يسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في إنشاء 500 ألف منزل.

وقال جايسون هورساي، المدير التنفيذي لشركة Unity Homes،: “نفخر بتقديم الدعم للحكومة لتنفيذ جدول أعمال الأهداف الأربع الكبرى. نريد أن يعيش كل مواطن كيني في بيت مريح يتناسب مع قدراته المالية في إطار مجتمعات عمرانية آمنة وحديثة.”

وأما السيد/ ستيفن جيننجز، مؤسس شركة Rendeavour ومالك ومطور مدينة تاتو، فقد ثمَّن الدعم الذي تقدمه الحكومة كما توجه بالشكر لشركة Unity Homes لاختيارها مدينة تاتو. “تمثل هذه اللحظة بالنسبة لنا فخرًا كبيرًا وإنجازًا بالغ الأهمية لأن مدينة تاتو قد أصبحت مدينة حقيقية وواقعًا ملموسًا نرى فيها المدارس والكيانات التجارية فضلاً عن خدمات إسكان متاحة كتلك المقدمة من Unity Homes”.

من المنتظر أن يستمتع مشترو وحدات Unity Homes بجميع وسائل الراحة المتاحة في مدينة تاتو بما في ذلك المدارس التي بدأت عملها بالفعل. يوفر مشروع Unity Homes مرافق سكنية تشمل مركز لياقة بدنية وحمام سباحة ومطعمًا ومحال تجارية ومنتزهًا ترفيهيًا.

بيانات مسؤول الاتصال:

تيم بيجتون،

مدير التسويق والاتصالات

، هاتف: 8070992935-00234، بريد إلكتروني:

tbeighton@rendeavour.com