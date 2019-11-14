‫STL تطلق منصتها dTelco™ الرقمية المبتكرة لخدمة شركات الاتصالات

– توفر منصة dTelco لشركات الاتصالات إمكانات فائقة التخصيص للعملاء

كايب تاون، جنوب أفريقيا، 14 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — أعلنت STL (مسجلة في البورصة الوطنية للأوراق المالية تحت الرمز: STRTECH) وهي شركة متخصصة في ابتكار شبكات البيانات، عن تدشين منصتها dTelco™ (منصة الاتصالات الرقمية) التي تمكن شركات الاتصالات من تقديم خدمات مخصصة وزيادة العوائد ودفع مسيرة الابتكار. تساعد منصة dTelco™، الأفضل في فئتها، على التخلص من النماذج التقليدية المقولبة واعتماد نموذج عمل ذكي قابل للقياس وقائم على البيانات ويتخذ من العملاء محورًا له.

تعمل منصة dTelco™ على خفض تكلفة مهام التشغيل التقليدية ومن ثم فهي توفر ميزتين أساسيتين. وتعمل المنصة بادئ ذي بدء على التشغيل الآلي لعمليات العملاء/الشركاء وأعمالهم الإدارية. كما تعمل على تقديم أفكار وآراء تخص العملاء من خلال قدرات التحليل المُسَّير بالبيانات والمدعوم بواجهة Intellza (وهي واجهة للذكاء الاصطناعي تشغلها STL). وينشأ عن تلك الإمكانات مجتمعة حالات تفاعل عالي القيمة من جانب العملاء ومعدلات قبول أفضل لعروض البيع المتقاطع وزيادة حجم المبيعات وتحسين رضا العملاء إجمالاً عن خدمات شركات الاتصالات.

وفي هذا الصدد صرح أنشو جور، الرئيس التنفيذي لشركة STL لبرمجيات الشبكات، قائلاً: “شركة الاتصالات الحديثة عبارة عن شركة تقدم خدمات تقنية. ومن المتوقع لشركات الاتصالات أن تلعب دورًامحوريًا في التعجيل بالتحول الرقمي بالنسبة للأفراد والشركات وذلك في ظل تقنيات مستحدثة كنظام اتصالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وحوسبة الحواف والتحليلات المنطقية للبيانات والتعلُّم عن طريق الآلة والذكاء الاصطناعي وهي إمكانات أصبحت تمثل تيارًا سائدًا في عالم التقنية. ويعني إعادة الابتكار الرقمي المشار إليه أن شركات الاتصالات سوف تؤثر في جميع أشكال الأنشطة النوعية على مدى السنوات القلائل القادمة. وعلى ذلك تعمل dTelco™ على تمكين شركات الاتصالات من إسعاد مستخدميها (عملائها وشركائها) عن طريق توفير خدمات رقمية فائقة التخصيص مع خفض تكاليف التشغيل بحيث تصبح تلك الشركات رائدة في تقديم خدمات رقمية تعزز lنمط الحياة.

ومع اتجاهنا صوبمستقبل أكثر ذكاءً ومترابط إلكترونيًا، تصبح تجارب العملاء المخصصة أحد المحاور التي يقوم عليها أي نشاط تجاري. وعلى ذلك، تعمل dTelco™ على جعل تلك التجربة واقعًا ملموسًا عن طريق تيسير العروض المبتكرة وتوفير نظام تقني آلي بالكامل للتعامل مع العملاء.

نبذة عن شركة Sterlite Technologies المحدودة

شركة STL هي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول شبكات البيانات الشاملة.

نقوم بتصميم شبكات الألياف المتقاربة حاسوبيًا والشبكات اللاسلكية عالية الطاقة الاستيعابية وإعدادها للعمل. كما أننا شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة في هذا المجال لخدمة شبكاتالبيانات العالمية بفضل خبراتنا العملية المتخصصة التي تتراوح بين تصميم شبكات الألياف البصرية وشبكات الكابلات فائقة النطاق وإعدادها للتشغيل فضلاً عن تصميم برمجيات الشبكات. نبرم اتفاقيات مشاركة وتعاون مع شركات الاتصالات العالمية والشركات العاملة بالتقنية السحابية وشبكات المواطن الرقمي والمشروعات الكبرى لتصميم وبناء وإدارة الشبكات المسيرة بالبرمجيات والعاملة في ظل تقنية السحابة الأصلية.

ويمثل التجديد والابتكار جوهر أعمال STL. نقوم بإجراء بحوث جوهرية على تطبيقات شبكات الجيل القادم في مراكز التميز التابعة لنا مع تركيزنا التام على تطوير حلول شبكات شاملة. تتمتع STL بحضور عالمي قوي بفضل مرافق التصنيع من الجيل القادم المعنية بالأداء البصري والألياف البصرية وشبكات الكابلات في كل من الهند وإيطاليا والصين والبرازيل، فضلاً عن مركزين لتطوير البرمجيات في الهند ومرفق لتصميم مراكز البيانات في المملكة المتحدة.

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