‫Sqills وترانسبور إكبرس ريجيونال TER التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية SNCF وإحداث تحولات في قطاع نقل الركاب بالسكك الحديدية في جميع أنحاء فرنسا

إنشخدة، هولندا، 26 من يونيو 2019 /PRNewswire/ — وقع اختيار شركة ترانسبور إكسبرس ريجيونال “TER” التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) على شركة Sqills وشريكتها Wiremind لتكونا شريكها في تقديم الحل الإلكتروني الذي ثبت نجاحه “S3 Passenger” المعتمد على تقنية البرمجيات كخدمة “SaaS” لتنفيذ الحجوزات. ويقترن برنامج “S3” بحل “CAYZN” لإدارة العوائد، ومن ثم تتوافر مجموعة جديدة من الخدمات لركاب (TER) ممن يتنقلون فيما بين الوجهات الحضرية في أنحاء فرنسا.

وقد وقع اختيار (TER) على برنامج “S3 Passenger” الذي تشغله Sqills بعد إجراء استقصاء موسع للسوق وطرح مناقصة كجزء من استراتيجيتها التي تطلق عليها “CAP TER2020”. والهدف من ذلك هو تمييز خدماتها الإقليمية في مجال النقل عن خدمات غيرها من مقدمي هذه الخدمات ونح العملاء تجاري تنقل متكاملة مع الاستعانة بالخدمة الذاتية من خلال قطارات TER التي تسير لمسافات طويلة.

وقد كانت البنية الناجحة والمرنة لبرنامج S3 Passenger، الذي يشتمل على آلاف من السمات الغير تقليدية والتطبيق المرن والتنافسية من الناحية الاقتصادية، بالغة الأهمية فيما يتعلق بقرار SNCF TER لإبرام اتفاق التعاون المذكور مع Sqills ومحفظة خدماتها الرائدة للوفاء بجميع الاحتياجات الإقليمية المتعلقة بإدارة المخزون والحجز والتسعير المعتمد على حركة السوق.

وعن هذا الاتفاق تحدث ووتي كاسي، عضو مجلس إدارة Sqills قائلاً: “أصبحت Sqills “على المسار الصحيح” حيث وضعت هدفها لعام 2021 لتصبح الشركة الرائدة في تقديم البرمجيات كخدمة “SaaS” في نطاق برمجيات حجز وتوزيع حجوزات سفر المسافات الطويلة بعد أن أبرمت بالفعل 22 عقدًا لعمليات تشغيل جديدة في عام 2018. دعم شركات النقل ببرنامج S3 Passenger عن طريق إنشاء معيار تجاري وفني ضمن فطاع السفر بالسكك الحديدية لمسافات طويلة

“وسوف نواصل بعزم لا يلين تطوير مزيد من الخدمات وتحسينها لركاب القطارات والحافلات لزيادة أعداد مستخدمي المواصلات العامة والإسهام في منح المستهلكين تجارب سفر أفضل.”

وقد علق إريك ستيل، مدير التسويق والابتكار في SNCF TER على الخبر بقوله: “انخرطت الشركة في عملية تحول كبرى فيما يتعلق بقيمة ما تقدمه من خدمات لعملائها ولمختلف المناطق في فرنسا. وسوف يعزز اتفاق التعاون الذي أبرمناه مع Sqills وWiremind جانبي الابتكار والتشغيل الرقمي لنتمكن من تقديم لعملاء TER خدمات جديدة رفيعة المستوى في نطاق السفر لمسافات طويلة باستخدام خطوط “كرونو” التي نشغلها. ونشعر بالحماس البالغ بشأن هذه الخطوة الهامة تجاه مستقبل TER.”

نبذة عن Sqills

تمثل منصة S3 Passenger باقة خدمات لإدارة المخزون وحجز التذاكر وإجراء الحجوزات اعتمادًأ على التقنية الرائدة (SaaS) وهي استخدام البرمجيات كخدمة. تتيح آلاف الخصائص غير التقليدية التي تمتاز بها المنصة لمستخدمي السكك الحديدية والحافلات الاستفادة من التقنية ذات الفاعلية المبرهن عليها والوصول إلى السوق في وقت أقصر مع توفير سمات قوية للخدمة الذاتية.

قامت منصة S3 Passenger التي تشغلها Sqills في عام 2018 بمعالجة ما يربو على 4 مليارات عملية بحث عن الرحلات والتعامل مع 31,5 مليون شريحة من بين شرائح الركاب. تقدم Sqills حلولاً إلكترونية في مجال المبيعات والتوزيع لعدد 28 عميل على مستوى العالم مثل Irish Rail وSNCF/OUIGO وThalys/IZY وRail Delivery Group والعديد من المشغلين الآخرين. يُرجى تصفح موقع Sqills.com الإلكتروني Sqills.com للحصول على مزيد من المعلومات.