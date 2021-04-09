‫SenseTime تحصل على علامة CE عن حلها الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، البرنامج التشخيصي SenseCare-Chest DR Pro

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة SenseTime، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، عن حصولها مؤخرًا على مصادقة علامة CE عن حلها الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي SenseCare-Chest DR Pro. بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في SenseTime، يمكن للحل أن يفرز بسرعة صور المسح الضوئي العادية والغير طبيعية من فحص الصدر بالأشعة السينية، وأن يكشف بدقة عن أمراض الصدر المختلفة للأمراض الغير طبيعية، مما يُحسِّن بشكل فعال من كفاءة الفحص البدني واسع النطاق والتشخيص السريري المنتظم.

تعني علامات CE أن البرنامج يمكن تسويقه عبر الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية (MDR)، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى المعترف فيها بعلامة CE. ويُمثِّل اعتماد SenseCare-Chest DR Pro منعطف هام آخر لـ SenseTime في تقديم حلولها الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير الشعاعي الرقمي (DR) إلى الأسواق الدولية بعد أن تم منح الحل الطبي SenseCare-Lung Pro علامة CE العام الماضي. وهذا يعني أن الحلول الطبية للذكاء الاصطناعي من SenseTime يمكن أن تُوفِّر دعمًا شاملاً بمعايير دولية للمؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم لأمراض الصدر بناءً على وسائل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير الشعاعي الرقمي.

وكجزء روتيني من الفحوصات الطبية، يلعب تصوير الصدر بالأشعة السينية (CXR) دورًا أساسيًا في الكشف المبكر عن أمراض الصدر نظرًا لسهولة الوصول إليه والتعرض لجرعة منخفضة من الإشعاع. ومع ذلك، فإن الكمية الكبيرة من صور CXR التي يتم إنشاؤها يوميًا تؤدي إلى عبء العمل الثقيل على اختصاصي الأشعة الذين يحتاجون إلى مراجعة الصور وتحليلها يدويًا. وقد يحدث التشخيص الخاطئ أيضًا بسبب التعقيد الشديد لأجزاء الجسم التي تم فحصها في CXR، مما قد يُمثِّل خطرًا على صحة المرضى.

ومن أجل مساعدة المتخصصين الطبيين في إجراء CXR، فقد تم تطوير SenseCare-Chest DR Pro استنادًا إلى تقنيات التعلم العميق الخاصة بـ SenseTime. ومن خلال التعلم والتدريب باستخدام صور الأشعة السينية على الصدر بأعداد هائلة، يمكن للبرنامج تصنيف صور CXR العادية والغير طبيعية بسرعة. وفي الوقت نفسه، يقوم باكتشاف وتحديد الآفات أو الأمور الغير طبيعية لأمراض متعددة بما في ذلك الالتهاب الرئوي والسل واسترواح الصدر والانصباب الجنبي وتضخم القلب وكسور الضلع. ويقوم الحل أيضًا تلقائيًا بتوليد تحليلًا كميًا دقيقًا وأوصاف نصية. تكتمل العملية برمتها في غضون ثوانٍ، مما يُحسِّن بشكل كبير من كفاءة التشخيص للأطباء.

قال الدكتور تشانج شوتينج، نائب الرئيس ونائب رئيس قسم الأبحاث في SenseTime، “لقد كرسنا جهودنا لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين دقة التشخيص وكفاءته لسنوات. ومن خلال الحصول على علامة CE لكل من حلول التصوير المقطعي المحوسب وحلول التصوير الشعاعي الرقمي، نأمل في دعم عمل المتخصصين الطبيين من خلال حلول تشخيص الصدر الشاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المزيد والمزيد من الأسواق على مستوى العالم”.

قال السيد جورج هوانج، رئيس مجموعة الأعمال الدولية في SenseTime، “مع تردد صدى التبني المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات في الشرق الأوسط، تتوافق حلولنا مع المبادرات والسياسات الحكومية الإقليمية – من أجل تعزيز جودة الرعاية الصحية ونوعية الحياة لمواطنيها. ومع علامة CE الجديدة الممنوحة لبرنامج SenseCare-Chest DR Pro، جنبًا إلى جنب مع حل SenseCare-Lung Pro CT، تتطلع SenseTime إلى إعادة تشكيل قطاع الرعاية الصحية من أجل غدٍ أفضل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين الطبيين في المنطقة”.

يُعَد برنامج SenseCare-Chest DR Pro هو أحد التطبيقات العديدة في منصة SenseCare من شركة SenesTime، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُقدِّم مجموعة من تطبيقات الرعاية الصحية. حاليًا، تشتمل منصة SenseCare على ما يصل إلى 13 جزءًا من أعضاء الجسم، تشمل الصدر والقلب والأوعية الدموية والكبد وعلم الأمراض وجراحة العظام والعلاج الإشعاعي. ويمكنها أن تساعد الأطباء في جميع مراحل العملية السريرية، من التشخيص وتخطيط الجراحة ثلاثي الأبعاد إلى تتبع إعادة التأهيل من أجل تلبية متطلبات الأقسام المختلفة بما في ذلك الأشعة، وعلم الأمراض، وأمراض القلب، وجراحة العظام، والعلاج الإشعاعي، إلخ.

حول شركة SenseTime

SenseTime هي شركة عالمية تُركِّز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنهض باقتصاديات العالم والمجتمع والإنسانية من أجل غدٍ أفضل. وتعمل تقنيات التعلم العميق ورؤية الكمبيوتر التي تم تطويرها على دعم الصناعات التي تمتد عبر التعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية والسيارات والاتصالات والترفيه. واليوم، تحظى تقنياتنا بالثقة من قِبَل أكثر من 3500 عميل وشريك حول العالم للمساعدة في مواجهة تحديات العالم الحقيقية. وللمضي قدمًا، نسعى جاهدين لتمكين المزيد من الصناعات من خلال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وبناء نظام بيئي أقوى للذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ولدينا تواجد في الأسواق بما في ذلك هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتايوان وماكاو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ SenseTime بالإضافة إلى صفحات لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/ media/1478256/SenseTime_ receives_CE_mark_SenseCare_ Chest_DR_Pro.jpg