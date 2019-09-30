‫Selfdrive.ae تدشن “Microlease” كأول منصة لاشتراكات السيارات بالإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — أطلقت SelfDrive.ae، وهي شركة إماراتية تشغل شبكة ذكية لخدمات النقل، منصة الإجارة المصغرة التي أطلقت عليها اسم “Microlease” كأول خدمة في المنطقة لاشتراكات السيارات، وهي بديل جديد لتملك السيارات أو استئجارها.

تمثل منصة “Microlease” التي تشغلها Selfdrive.ae خدمة اشتراك شهري للحصول على سيارات حسب الطلب، وتتسم تلك الخدمة بالمرونة والفاعلية حيث توفر بديلاً جديدًا لتملك أو استئجار سيارة وتتيح للمستفيد من الخدمة خيار تبديل السيارات بصفة شهرية بحسب احتياجاته دون التزامات طويلة الأمد.

تتعاون Selfdrive.ae مع الشركات المصنعة للسيارات وشبكات وكالات السيارات وشركات تأجير السيارات لتوفير مجموعة كاملة من السيارات لخدمة العملاء وتشمل السيارات الاقتصادية والسيارات الصالون متوسطة الحجم والسيارات الرياضية الصغيرة متعددة الأغراض واليسارات العملية متعددة الأغراض وسيارات الدفع الرباعي.

وتعليقًا على الخبر المتعلق بمبادرة “Microlease“، صرّح سوهام شاه، مؤسس SelfDrive.ae ومديرها، قائلاً: “ منصة Microlease واحدة من منتجاتنا التي صُممت للتناسب مع ظروف المنطقة، فهي توفر مرونة غير مسبوقة للزبائن الذين يستطيعون بفضلها تسجيل اشتراك شهري للسيارات عند الطلب ليبدأ الاشتراك من شهر واحد حتى 36 شهر بأسعار تبدأ من 999 درهم شهريًا. والاشتراك متاح للجميع ويمكن لأي شخص الانضمام إلى المنصة عن طريق إجراء أول حجز إلكترونيًا من خلال موقعنا الإلأكتروني أو الواجهة المحملة على الهواتف النقالة أو بمجرد الاتصال بنا. منصة Microlease هي أداة تغير النمط التقليدي في تقديم الخدمة في مجال السيارات وتمثل مستقبل إجارة السيارات حسب الطلب بالنسبة للشباب.”

منصة Microlease مدعومة بمجموعة من المزايا منها انتفاء الالتزامات طويلة الأمد وعدم الالتزام بدفع رسوم اشتراك وعدم الالتزام بإجراءات الفحص من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وعدم تطبيق غرامات الإنهاء المبكر أو التوقيع على شيكات ضمان، فضلاً عن توافر خيار لتبادل السيارات عند الحاجة. تشمل الأسعار توفير مسؤول خدمة إصلاح طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع والخدمة والصيانة والاستبدال لنضمن بذلك الراحة التامة لعملائنا وملاءمة الخدمة لاحتياجاتهم. توفر الشركة خيارات دفع مرنة باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم دون وديعة تأمين على موديلات السيارات المختارة.

تشغل منصة Selfdrive.ae حاليًا أسطولاً يتكون من 600 سيارة يستخدمها عملاء الشركة بالفعل وتعتزم الوصول بعدد السيارات إلى 1000 سيارة بنهاية عام 2019. كما وضعت الشركة خططًا لإضافة 3000 سيارة على منصة الإجارة المصغرة “Microlease” حصريًا، ما يجعلها واحدة من أسرع شركات اشتراكات السيارات نموًا في المنطقة في ظل خطط لتوسيع نطاق خدماتها في جميع أرجاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نبذة عن SelfDrive.ae

SelfDrive.ae شركة تشغل شبكة ذكية لخدمات النقل وتهدف إلى توفير خدمة امتلاك سيارة حسب الطلب بدون التزامات. تعمل SelfDrive.ae على إثراء السوق بخبرتها العملية بوصفها شركة رائدة في مجال تأجير وإجارة السيارات والتجارة الإلكترونية في عالم السيارات. وهي المنصة الوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة الإجارة واشتراكات تأجير السيارات على مدى يوم واحد إلى 36 شهر، كما تخدم العملاء فيما بين الشركات وفيما بين الشركات والأفراد وفيما بين الشركات والحكومات. قدمت الشركة خدماتها لما يربو على 6000 عميل من 90 جنسية مختلفة وتلقت ما يربو على 200 ألف يوم مؤكد من الحجوزات على منصتها.

يلبي انطلاق منصة SelfDrive.ae احتياجات العملاء على خدمة النقل حسب الطلب لتكتمل البنية التحتية الجاهزة للنقل في المستقبل والعمليات الأرضية التي تعمل بسلاسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

جهة الاتصال الإعلامي

روتشيتا جاين، شركة Selfdrive.ae،

بريد إلكتروني:

ruchita.jain@selfdrive.ae،

هاتف رقم: 585222399 971

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