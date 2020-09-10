‫Secureworks تستحوذ على Delve Laboratories, Inc.‎

حل رائد لمسح الثغرات وتحديد الأولويات منها لتوسيع محفظة Secureworks المستندة إلى السحابة

أتلانتا، 09 سبتمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE): أعلنت اليوم شركة Secureworks® (NASDAQ:SCWX) الرائدة في مجال حلول الأمن القائمة على البرامج توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على Delve.

تعمل شركة Delve بذكاء على تحديد الأوليات من الثغرات على نطاق واسع وفي السياق الملائم كجزء من منصة إدارة الثغرات المؤتمتة الخاصة بها. ويقوم حل البرنامج كخدمة الذي تقدّمه الشركة على تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي لتزويد العملاء ببيانات أكثر دقة وقابلية للتطبيق بشأن الثغرات التي تنطوي على أعلى مستوى من الخطورة عبر الشبكة ونقاط النهاية والسحابة لديهم.

تُظهر عملية الاستحواذ التزام Secureworks بتطوير منصة ™Red Cloak القائمة بالأساس على السحابة وبتطوير تطبيق اكتشاف التهديدات والاستجابة لها (TDR) من خلال إدخال تحسينات جديدة على مستوى عمليات التكامل والتحليلات وتجربة المستخدم.

سيتوفّر الحل الشامل لشركة Delve الذي من شأنه أتمتة عملية اكتشاف الأصول، ومسح الثغرات وتحديد الأولويات منها ضمن السياق الملائمة إضافة إلى تخطيط المعالجة للبيع كجزء من محفظة Secureworks في هذا الربع من السنة. علاوة على ذلك، ستدمج Secureworks تقنية Delve في منصة ™Red Cloak وتطبيق اكتشاف التهديدات والاستجابة لها (TDR).

في هذا السياق قال Michael R. Cote، الرئيس التنفيذي لشركة Secureworks: “في ضوء العالم الرقمي الراهن، يطلب عملاؤنا حلولاً متطورة وقابلة للتطوير تستجيب للتهديدات التي تعرّض أعمالهم والقوى العاملة لديهم للخطر.” وأضاف: “من شأن الاستحواذ على Delve إثراء معلومات Secureworks، وإضفاء مزيد من التمايز على قدراتنا المتكاملة، كما تسريع تحوّلنا بهدف تقديم برمجيات يكون ضمان الأمن أساسها.”

من جهته أكّد Gabriel Tremblay، الرئيس التنفيذي لشركة Delve: “كنا أول من قدم حلاً قائمًا على السياق ومستندًا إلى الذكاء الاصطناعي لمسح الثغرات وتحديد الأولويات منها. ونعتقد أن هذه الروح الريادية هي العنصر المكمّل المثالي لمقاربة Secureworks التي أثبتت مكانتها في مساعدة العملاء على تطوير أعمالهم بشكل آمن.” وأكمل قائلًا: “معًا، سنعمل على توسيع نطاق الحلول والتطبيقات لتكون أكثر إتاحة للعملاء الراغبين في الوصول إليها لاتخاذ قرارات تحمي مؤسساتهم بشكل فعاّل من الخصوم الأكثر تهديدًا.”

من المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الثالث من العام المالي 2021 لشركة Secureworks وهي تخضع للأحكام العرفية المتعلّقة بإغلاق الصفقات.

حول Secureworks

تمكّن شركة Secureworks® (NASDAQ:SCWX) الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني عملاءنا وشركاءنا من تجاوز الخصوم والتغلّب عليهم بمزيد من الدقة، حتى يتمكنوا من التكيّف بسرعة والاستجابة لقوى السوق وتلبية بالتالي احتياجات أعمالهم. وبفضل تركيبة فريدة مكونة من منصة أمن حل البرنامج كخدمة قائمة بالأساس على السحابة وحلول الأمن المستندة إلى المعلومات، التي تسترشد بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال المعلومات والبحوث المتعلّقة بالتهديدات، لا يمكن العثور على أي منصة أمن أخرى تستند إلى هذا الكم من الخبرة الحقيقية وتستنير به.

حول Delve

تُحدث Delve تحوّلاً في الطريقة التي تدير بها المؤسسات الثغرات. ومن خلال ترسيخ قوة الذكاء الاصطناعي وعرض كل ثغرة في سياق خصائصها الفردية داخل المؤسسة وأهمية الأصل والعوامل الخارجية، تقدّم Delve قائمة بالثغرات تكون هادفة ومرتبّة حسب الأولويات من شأنها تمكين فرق تقنية المعلومات والأمن من الحد من مخاطر الثغرات فيما يتم تقليص أنشطة المعالجة. تم تأسيس شركة Delve في عام 2014 وتقع مكاتبها في مونتريال ومدينة نيويورك.

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ملاحظة خاصة بشأن البيانات التطلعية

يحتوي البيان الصحفي هذا على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 والقسم 27A من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1933 وهي مستندة إلى التوقعات الحالية لشركة Secureworks. وقد يتم تعريف تلك البيانات في بعض الحالات من خلال استخدام كلمات دالة على التطلع، مثل “تستبق” و”تعتقد” و”تثق” و”يمكن” و”تقدّر” و”تتوقع” و”توجيه” و”تنوي” و”يجوز” و”تخطط” و”محتمل” و”تطلع” و”ينبغي” و”سوف” و”قد” أو غيرها من الكلمات أو العبارات المشابهة التي تشير إلى أحداث أو نتائج مستقبلية. ونظرًا إلى كون البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك، فقد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية بشكل جوهري عن تلك المُعبّر عنها أو المُتضمّنة هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، على الشكوك التنافسية والظروف الاقتصادية والتجارية العامة في أسواق شركة Secureworks بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في التقارير الدورية لشركة Secureworks وغيرها من المستندات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمتاحة للمراجعة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على العنوان www.sec.gov. ولا يتحدث أي بيان تطلعي إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره، وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإننا لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي بعد تاريخ إصداره، سواء لإظهار التغيرات التر طرأت على الظروف أو توقعاتنا، أو وقوع أحداث غير متوقعة، أو خلاف ذلك. إن أي منتج أو خدمة أو ميزة أو فائدة أو مواصفات مستقبلية ذات صلة ومُشار إليها في هذا البيان الصحفي هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل التزامًا بتقديم أي تقنية أو تحسين.