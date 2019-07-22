‫RENBDO، أول طرح أولي للعملة المشفرة المعتمدة من صناديق الإتحاد الأوروبي الغير قابلة للاسترداد

لندن، في 22 يوليو 2019 /PRNewswire/– يسرّ RENBDO.io الإعلان أن أول حملة طرح أولي للعملة المشفرة، الذي ينظمه مشروع الطاقة صديقة البيئة RENBDO، قد اعتُمِد من هيئة صناديق الإتحاد الأوروبي. يمثل مشروع RENBDO محاولة صديقة للبيئة من شركة Eco Smart Energies Ltd سعيًا منها إلى إقامة مزرعة رياح مؤلفة من اثنتي وخمسين عنفة لإنتاج طاقة الرياح. وقبيل الموافقة على الطرح الأولي للعملة المشفرة، سيغطي الإتحاد الأوروبي ما نسبته 70% من احتياجات تمويل المشروع عن طريق الصناديق الغير قابلة للاسترداد لإنتاج الطاقة صديقة البيئة.

أطلقت RENBDO – أي شبكة الطاقة المتجددة المعتمدة على التنظيم اللامركزي – حديثاً حملتها السابقة للطرح الأولي للعملة المشفرة. تهدف هذه الحملة إلى جمع ما تبقى من مخصصات التمويل بنسبة 30%. وقد بنت RENBDO نظامًا بيئياً لامركزياً حول عملتها الرمزية للطاقة المتجددة “RET”. وقد ابتكرت RENBDO، بخلاف المشاريع التي تطرح عملة رمزية غير قابلة للاستخدام، نظاماً بيئياً حقيقياً يدر أرباحاً على المستثمرين إذ يوازي امتلاك وحدة من RET امتلاك وحدة من أصول الشركة. والأهم من ذلك هو أن 90% من أرباح هذا المشروع سيتم توزيعها بين حاملي العملة الرمزية.

https://youtu.be/CxL-ql_o62Y

وقد حوّلت RENBDO المشروع إلى عملة رمزية لضمان توافر فرص أفضل أمام المستثمرين. وسوف يتلقى حاملو عملة RET مبلغاً معيناً من الأرباح بحسب ما يمتلكونه منها. يبلغ في الوقت الحالي سعر كل وحدة من RET ما يعادل 0.495 دولار أمريكي بناءً على الموافقة الصادرة عن هيئة صناديق الإتحاد الأوروبي. يستطيع أي شخص شراء وحدات RET من خلال المساهمة في حملة الطرح الأولي للعملة المشفرة RENBDO. وقد عملت شركة Eco Smart Energies Ltd على الحد من احتمالات التزوير عن طريق استبعاد جميع الوسطاء. ومن المثير للاهتمام أن المستثمرين سوف يدلون بآرائهم في جميع القرارات المهمة المتعلقة بعمليات RENBDO.

وقد صرّح مارك روبرت بيغينز، رئيس شركة Eco Smart Energies Ltd، قائلاً: “أشعر ببالغ الفخر لإعلامكم أن هيئة صناديق الإتحاد الأوروبي قد اعتمدت حملة الطرح الأولي للعملة المشفرة RENBDO. ونتوجه بالشكر إلى الإتحاد الأوروبي لرعايته وليس لدينا أدنى شك في أن يساعدنا هذا الدعم في تحقيق النجاح.” وأردف: “كما نعتقد أن هذا الخبر رائع بالنسبة لـRENBDO ولكامل مجتمع العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن يساعد الدعم الفعّال من هيئات التجارة والمال الرئيسية مثال الإتحاد الأوروبي في إنجاز الكثير من أجل اعتماد استخدام العملة المشفرة على نطاق واسع.”

سوف تستمر حملة الطرح الأولي للعملة المشفرة RENBDO على مدى خمسة وأربعين يوماً كي تتيح للمستثمرين شراء وحدات RET باستخدام العملات المشفرة إيثريوم وبيتكوين ولايتكوين. يبلغ عدد العملات المشفرة المتوفرة للبيع 80 مليون وحدة مع سقف للحملة بقيمة 39600000 دولاراً.

للتسجيل في حملة الطرح الأولي للعملة المشفرة RENBDO، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.renbdo.io

معلومات عن RENBDO: يعني مصطلح RENBDO شبكة الطاقة المتجددة المعتمدة على التنظيم اللامركزي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال العملات المشفرة بهدف إنشاء مزارع رياح لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة. يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في جمع التمويل اللازم لتركيب 52 عنفة رياح من خلال طرح أولي للعملة المشفرة. ابتكرت هذا المشروع شركة Eco Smart Energies Ltd، وهي مؤسسة أنشأتها في عام 2015 مجموعة من المختصين في هذا المجال. وكانت المجموعة تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها قبل إطلاق منصة RENBDO.

جهة الاتصال:

الموقع الإلكتروني: http://www.renbdo.io/

البريد الإلكتروني: contact@renbdo.io

مسؤولة الاتصال: إلنا جيم، بريد إلكتروني elna@renbdo.io،