‫QNB Group: البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر2019

الدوحة:9 اكتوبر :2019

أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للتسعةأشهر المنتهية في30 سبتمبر .2019

خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2019، بلغ صافي الربح11,2 مليار ريال قطري ( 3,1مليار دولار أمريكي)بزيادة نسبتها4% مقارنة بالعام الماضي،كماارتفع إجمالي الموجودات بنسبة7% منذ 30 سبتمبر2018 ليصل إلى 912مليار ريالقطري(250مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى حققته المجموعة على الإطلاق.

كما كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8% لتصل إلى653 مليار ريال قطري(179 مليار دولار أمريكي).وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 7%لتصل إلى 663 مليار ريال قطري(182 مليار دولار أمريكي). وقد أدت سياسة المجموعةالقوية في إدارةالموجودات والمطلوبات إلى المحافظة علىنسبة متميزةللقروض إلى الودائع عند مستوى98,6% في30 سبتمبر2019.

كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجماليمحفظة القروض عند مستوى1,9% كما في30سبتمبر2019 ، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاقالبنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعاليةسياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظةفي بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة104%كما في 30سبتمبر2019.

بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18,2 % كما في30 سبتمبر2019،وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

خلال سبتمبر 2019،أعلنت مجموعة QNB، عن حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة النقد في هونغ كونغ لفتح فرع للبنك في هونغ كونغ، أحد أكبر المراكز المالية العالمية. وسيقوم الفرع بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية إلى الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.إن دخول المجموعة إلى هونغ كونغ خطوة أساسية أخرى في طريق تحقيق خطة التوسع الدولي للمجموعة ودعم استراتيجيتها للنمو وريادتها للسوق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، علاوة على تعزيز وجودها في الأسواق ذات التنافسية العالية.

تخدمالمجموعة 24 مليون عميل بدعم من 29,000موظف عبر 1,100موقع و4,300جهاز صراف آلي.

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