‫Qi Card تتيح لعملائها تصميم بطاقاتهم من خلال بطاقة “اختياري”

شخصيتك أكثر تألقًا مع بطاقات Mastercards® المخصصة

بغداد، 10 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — قررت Qi Card، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني وبطاقات الخصم/الدفع على مستوى العراق، أن تتيح الفرصة لعملائها لتخصيص شكل بطاقة Mastercard مسبقة الدفع التي يحملونها من خلال بطاقة “اختياري”. تحظى بطاقة “اختياري” بميزات السلامة والأمان ذاتها المتوفرة في بطاقة Qi Card، بما في ذلك نظام الأمان ثلاثي الأبعاد.

هذا وقد صرح بهاء الهادي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة العالمية للبطاقة الذكية، وهي الشركة التي تمتلك Qi Card وتشغلها، قائلاً “تتمتع بطاقة ’اختياري‘ بنفس درجة الأمان والملاءمة وبأحدث تقنيات مكافحة الجريمة كما هي الحال مع بطاقة Qi Card. وأردف: “يستطيع العراقيون الاستمرار في تلقي الأموال وإنفاقها بأمان مع الاستمتاع بهذا النمط الجديد للتعبير عن الذات”.

تؤدي بطاقة “اختياري” ذات الوظائف التي تؤديها بطاقة Mastercard الأصلية التي تصدرها Qi Card.

ويمكن للعملاء الذين يحملون بطاقة “اختياري” الجديدة إعادة تعبئة بطاقاتهم من أحد أكشاك نقاط البيع البالغ عددها 17000 المتوفرة في جميع أنحاء الدولة، أو من خلال أقرب فرع مصرفي لهم.

كما يمكن إجراء عمليات تحويل الأموال من خلال خدمة تحويل الأموال التي تُجرى عن طريق تطبيق بطاقة Qi Card.

ويتمتع حاملو بطاقة “اختياري” بنفس القوة الشرائية الآمنة المريحة والسلسة من خلال آلاف البائعين عبر الإنترنت وفي المتاجر.

ويتسم إضفاء السمات الشخصية على بطاقة “اختياري” الجديدة بالسهولة والأمان. يُطلب إلى العميل، لدى الوصول إلى بوابته الآمنة، تحميل صورته المفضلة إلى بوابته أو تحديد صورة مخزنة من معرض صور “اختياري”. ثم ينفذ العميل نفس العملية التي أُعدت لتأمين بطاقة Mastercard التي تصدرها له Qi Card. تبلغ تكلفة بطاقة “اختيارى” الجديدة 25 ألف دينار عراقي تستحق لدى توصيل البطاقة إلى العميل.

واستطرد بهاء الهادي: “لقد صُممت ’اختياري‘ من خلال منصة برامج Qi Card الناجحة للعملاء بغرض تخصيص تجربة التسوق والمعاملات المصرفية على نطاق أوسع”. وتابع: “تحظى بطاقة “اختياري”، كما هي الحال بالنسبة لبطاقة Qi Card، بمعايير عالية من الممارسات المالية الأخلاقية في إطار النظام المالي العراقي، بل تعمل على تيسير الخدمات المصرفية للمواطنين العراقيين وجعلها أكثر أمنًا وأماناً.”

لمزيد من المعلومات عن بطاقة “اختياري” يمكنكم تصفُّح الموقع الإلكترونيhttps://aam.qi.iq.

نبذة عن Qi Card

شركة Qi Card هي المؤسسة الرائدة في تقديم حلول خدمات الدفع الإلكتروني في العراق إذ تستخدم تقنية الاستدلال الحيوي على الهوية كطريقة للتحقق من شخصية حامل البطاقة. يتم تشغيل Qi Card وإدارتها بواسطة الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC”. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الراشد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع متعددة قياسات الاستدلال الحيوي على الهوية. كما تمكنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، خلال مدة تزيد عن 18 شهرًا بقليل، من صرف قروض بقيمة 5 تريليون دينار عراقي لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حاليًا منظومة تشمل 17000 نقطة بيع وأكثر من 6000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تقوم الشركة العالمية للبطاقة الذكية بإصدار وشراء بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر بنك تابع في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في Mastercard، أكثر من 1,8 مليون بطاقة Mastercard وأصبحت أكبر مقدم لخدمات Mastercard في العراق.