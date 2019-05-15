‫Promomedia تستحوذ على إعلانات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

نجاحٌ جديد يُضاف إلى تاريخها المثمر

لبنان– بيروت، أيار 2019: في نجاحٍ آخر يُضاف الى تاريخها العريق، فازت شركة Promomedia بعقد حصري لتولي إعلانات مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت. وتُعد هذه الشركة اليوم واحدة من أبرز المورّدين الخارجيين الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولن تستفيد Promomedia من المساحة الإعلانية المتوفرة في المنفذ الجوي الدولي الوحيد في لبنان فحسب، بل ستقدم أيضاً شاشات إعلانات دعائية “LED”، لوحات إعلانية ضخمة على الطرقات، “سكرولرز”، لوحات إعلانية على أسطح المباني، ولوحات إعلانية إلكترونية في أكثر من 5000 موقع في لبنان، العراق، الأردن وفلسطين.

وتؤكد هذه الخطوة على سعي الشركة الى تنويع حافظتها باستمرار وتوسيع رقعة خدماتها في لبنان والمنطقة. فبعدما تأسست على يد رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال عماد جمعة، عملت شركة Promomedia على نطاقٍ ضيق مع عددٍ محدودٍ من الإعلانات في بيروت. أما اليوم، فصُنّفت الشركة كإحدى أكبر الشركات التي توفر أحدث الخدمات في منطقة الشرق الأوسط. الى ذلك، تُعتبر Promomedia الشركة الاولى التي تقدم اللوحات الإعلانية المتزامنة في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، قامت الشركة أخيراً بوضع ثلاث لوحات إعلانية متزامنة بنسبة 100%، متيحةً بالتالي عرضاً رائعاً للسائقين.

http://promomedia-me.com/contactus.asp