‫OPPO تنضم إلى برنامج “أندرويد كيو” التجريبي وتكشف النقاب عن إمكانات تقنيات الجيل الخامس خلال مشاركتها في مؤتمر جوجل آي/أو 2019″

OPPO تغدو من أولى علامات الهواتف الذكية التي تدخل في شراكة مع “جوجل” في إطار برنامجها “أندرويد كيو” التجريبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2019: شاركت OPPO في مؤتمر المطورين السنوي “جوجل آي/أو 2019” الذي انعقد مؤخراً والذي تنظمه “جوجل”، حيث كشفت شركة الهواتف الذكية الرائدة عن إمكاناتها الكبيرة في تطوير “نظام أندرويد” وتقنيات الجيل الخامس. وخلال الفعالية التي انعقدت في مدرج “شورلاين” في مدينة ماونتن فيو في كاليفورنيا، أعلنت “جوجل” عن مشاركة OPPO في برنامجها الجديد “أندرويد كيو” التجريبي بوصفها واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وذلك بهدف إجراء اختبار للنسخة المقبلة من نظام “أندرويد”.

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وقد تم طرح نسخة “بيتا” التجريبية مطلع العام الجاري من نظام “أندرويد” المقبل “أندرويد كيو” Android Q. وباعتبارها من أوائل مستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية، زوّدت OPPO أحدث هواتفها الذكية Reno بنسخة تجريبية من نظام “أندرويد كيو” خلال فعالية “آي/أو”، لتقدّم للمطورين المشاركين في المؤتمر فرصة تجربة الجهاز واختباره. وخلال المؤتمر، أعلنت “جوجل” أيضاً بأن نظام “أندرويد كيو” بنسخته التجريبية سيكون متوفراً على أجهزة OPPO Reno بدءاً من 8 مايو.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس OPPO الشرق الأوسط، رئيس الأعمال التجارية الخارجية: “تضع OPPO تركيزاً كبيراً على منح المستخدمين تجارب مثلى عبر دمج أفضل المعدات التقنية بالبرمجيات المتطورة. ويسعدنا أن تكون ’جوجل‘ عنصراً مكملاً وشريكاً على المدى الطويل ضمن قائمة شركائنا، إذ نحرص سوياً على توفير تجارب استثنائية للمستخدمين عبر تقنيات OPPO المبتكرة”.

وتعدّ أجهزة Reno من أولى الهواتف الذكية التي تعمل بالنسخة التجريبية من نظام “أندرويد كيو” لأغراض اختبارية، الأمر الذي يؤكد على إمكانات OPPO الكبيرة في أبحاث وتطوير البرمجيات، وقدرتها على تبوء الريادة في الاستجابة بكفاءة لأحدث التطورات التقنية. وستواصل OPPO تحديث منظومة ColorOS القائمة على نظام “أندرويد” بأحدث إصداراته لرفد المستخدمين بأفضل تجارب ممكنة.

وبوصفها أحد أوائل مصنعي الهواتف الذكية التي تدخل تقنيات الجيل الخامس إلى الأسواق، استعرضت OPPO أيضاً ريادتها في تقنيات الجيل الخامس في مجال “أندرويد ساندبوكس” خلال مؤتمر “جوجل آي/أو”. وفي غضون ذلك، تَمكّن الحضور من اختبار هاتف RENO الجديد المزوّد بتقنيات الجيل الخامس ومشاهدة فيديو توضيحي حول رؤية OPPO لحقبة الجيل الخامس.

وأشار هنري تانغ، مدير مركز أبحاث المعايير، معهد بحوث OPPO: “نشير إلى حقبة الجيل الخامس بـ ’حقبة الاتصال الذكي‘. وفي ضوء المزايا التي تقدمّها تقنيات اتصال الجيل الخامس، دفعت OPPO قدماً نحو التخزين السحابي، والألعاب السحابية، ومعالجة الصور والفيديو السحابية، وخدمات أخرى. كما سنعمل على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين”.

ويعتبر OPPO Reno المزوّد بتقنيات الجيل الخامس، والذي تم إطلاقه رسمياً في سويسرا مطلع الشهر الجاري، أول هاتف ذكي بتقنيات الجيل الخامس يتم طرحه للبيع في أوروبا. وستعمل OPPO على طرح الهاتف في أسواق أخرى حول العالم خلال الأشهر القادمة.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.