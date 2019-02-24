‫OPPO تقرب عملائها من الملتقى العالمي للابتكار الأول في برشلونة

على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019

24 فبراير 2019 – نظمت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، النسخة الأولى من ملتقى الابتكار العالمي في برشلونة، على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019، والذي يشهد كشف الشركة النقاب عن أحدث ابتكاراتها التي ساهمت في تطوير تقنيات الهواتف المحمولة في 2019. حيث تقدم تقنية التقريب10x لأول مرة في العالم، بالإضافة إلى تطورات رائدة في مجال صناعة تكنولوجيا الجيل الخامس، فمازالت OPPO تحتل مكانتها كأفضل مبتكر في مجال الاتصالات المحمولة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/826156/OPPO_2019_Innovation_Event.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/826157/OPPO_2019_Innovation_Event.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/826158/OPPO_2019_Innovation_Event.jpg

وتعد تقنية الجيل الخامس “5G” مستقبل صناعة الهواتف الذكية بما تضيفه من إمكانيات غير محدودة من الإبداع والخيال وتقريب الاتصال. واليوم، تجعل OPPO عصر تقنية الجيل الخامس أقرب من خلال إعلانها عن أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

وكانت OPPO تستعد لبدء انطلاق تكنولوجيا تقنية الجيل الخامس منذ عام 2015، حيث قامت بالاستثمار في التصميم والتكنولوجيا لضمان إنتاج هاتف مرغوب يجمع بين الإقبال عليه من جهة، وعدم الإضرار بوظائفه من جهة أخرى، لضمان استيعاب ميزات وفوائد الاتصال بشبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى إحداث ثورة في حياة المستهلكين من خلال تحميل وتنزيل وتشغيل الفيديوهات بدقة 4K و8k، فضلاً عن إجراء مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، واختبار تجربة ألعاب الجيل الخامس، وألعاب الواقع الافتراضي AR/ VR متعددة اللاعبين، كذلك التجوال داخل المتجر، وتقنيات التسوق والترفيه الافتراضي، والعديد من الإمكانيات الأخرى.

وتستلهم OPPO ابتكاراتها من خلال الامكانيات المذهلة التي تقدمها يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى استثماراتها المستمرة في الابتكارات مع الالتزام الشديد بالبحث والتطوير بهدف إرضاء المستهلكين حول العالم. ويعد هذا الالتزام الدافع الرئيسي لـOPPO لتطوير الابتكارات الحديثة من وقت لآخر من خلال تقنية تحسين الصور، تقنية الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي AR /VR، أو غيرها من التقنيات المتطورة.

وقد شارك الحاضرين في الملتقى تجربتهم مع العرض الأول لتطبيقات OPPO الواقعية المثيرة والتي حققت الاستمتاع للمستخدمين، بداية من الاتصال بشبكة الجيل الخامس، ووصولاً إلى إجراء مكالمات الهولوغرام والتسوق الافتراضي، فضلا عن استخدام تقنية التقريب لعشرة أضعاف بدون فقد الجودة. وتشارك OPPO أيضا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019 من خلال جناح كلاً من شركتي إريكسون وكوالكوم. حيث سيتمكن الزائرين من تجربة ألعاب الجيل الخامس من خلال عرض مباشر لـ SoulCalibur6 الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة شادو Shadow الرائدة في مجال الألعاب السحابية عالية الأداء.

وبهذا الإطار، صرح آني جيانغ، نائب رئيس شركة OPPO قائلاً: “نحن فخورون بتقديم الملتقى العالمي الأول للابتكار الذي ننظمه بمشاركة وسائل الإعلام والشركاء اليوم، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير ضمن قطاع الاتصالات المحمولة”. مضيفاً: “يعد الابتكار أحد أهم أولوياتنا، وقد أحرزنا العديد من التطورات لجعل المستقبل أقرب وفي متناول المستهلك. كما نتطلع إلى استكمال هذا الالتزام وتحقيق المزيد من الابتكارات، خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس والتصوير الفوتوغرافي.”

كما شهد ملتقى الابتكار تقديم OPPO لأول تقنية لتقريب الصور بدقة 10 أضعاف دون خسارة الجودة، على مستوى العالم. وتهدي OPPO هذا الابتكار لعملائها لضمان التقاط صور فوتوغرافية احترافية دون الخوف من خسارة الجودة.

وتعد تقنية التقريب بدقة الجديدة والتي تم تطويرها باستخدام مواصفات تصوير رائدة، وهي الكاميرا ثلاثية العدسات التي تتضمن ثلاث كاميرات (كاميرا بزاوية واسعة جداً، كاميرا رئيسية فائقة الوضوح، وكاميرا للتقريب).

ومن أجل إضفاء مزيد من الفائدة للمستخدمين، وفرت OPPO تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) على كل من الكاميرا الرئيسية والعدسة المقربة لضمان الحصول علي دقة أكبر ومضادة للاهتزاز تجعل المستخدمين أقرب إلى العالم من حولهم حتى لا يفوتهم أي لحظة مطلقًا.

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.