‫OPPO تعيّن مدراء جدد لوحدات أعمال المبيعات والتسويق العالمية

سعياً إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أغسطس 2019: أعلنت OPPO تأسيس وحدات أعمال جديدة للمبيعات العالمية والتسويق العالمي. ويندرج تأسيس الوحدات الجديدة في إطار مساعيها لدفع عجلة النمو المتكامل في الأسواق العالمية وتزويد المستهلكين حول العالم بمنتجات وخدمات ذكية عالية الجودة في عصر انتشار تقنيات التواصل الذكي.

واعتباراً من اليوم، سيشغل ألن وو، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال الدولية السابق، منصب نائب الرئيس ورئيس وحدة المبيعات العالمية؛ وسيتولى براين شين، نائب الرئيس السابق ورئيس وحدة الأعمال في البر الصيني الرئيسي، منصب نائب الرئيس ورئيس وحدة التسويق العالمية. وسيعمل كل من وو وشين بشكل مباشر تحت إشراف الرئيس التنفيذي لشركة OPPO توني تشن.

وبهذه المناسبة، قال توني تشن: “نواصل في OPPO إدارة أعمالنا وفقاً لرؤية عالمية تتمحور حول شعار ’سوق واحدة، هاتف واحد‘. إذ ننظر إلى الأسواق العالمية ككيان واحد، لذلك نحتاج إلى التركيز على تكامل مواردنا على نطاق عالمي بما يخدم هدفنا لتطوير أعمالنا عالمياً. ويعتبر كل من آلن وو وبريان شين من المسؤولين البارزين الذين قدموا إسهامات كبيرة في شركة OPPO. ونحن على ثقة بقدرتهما على قيادة فريقنا العالمي لتحقيق المزيد من الابتكارات السبّاقة. ومن شأن هذه الخطوة أيضاً دعم مساعينا لتوسيع وتنمية أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وكان ألن وو قد شغل منصب رئيس وحدة الأعمال الدولية في OPPO منذ مايو 2018. واستطاعت OPPO خلال العام الماضي تحقيق نجاح كبير، كان له فضل كبير فيه وذلك ضمن عدد من الأسواق الدولية بالإضافة إلى تحقيقه إنجازاً لافتاً تمثل في ترسيخ مكانة علامتنا التجارية عالمياً. كما شغل براين شين منصب رئيس وحدة الأعمال في البر الصيني الرئيسي في شركة OPPO منذ مايو 2018، وأسهم في مواصلة الشركة تعزيز مكانتها الرائدة في السوق الصينية. كما قاد شين مجموعة واسعة من الحملات التسويقية المبتكرة، بما في ذلك إبرام العديد من الشراكات التجارية العالمية المؤثرة.



نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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