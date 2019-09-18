‫OPPO تعيّن إيثان تشيوي رئيساً جديداً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ترقية آندي شي ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر OPPO الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2019: أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، تعيين إيثان تشيوي رئيساً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في أعقاب انتقال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الصين ليشغل منصب مدير أول لتسويق المنتجات العالمية في مقر OPPO الرئيسي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على كافة خطوط الإنتاج في الشركة بما في ذلك الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، قال آندي شي، رئيس OPPO السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتمتع إيثان تشيوي بسجل حافل بالنجاحات وبخبرة قيادية متميزة تركز على العملاء، ليكون بذلك خياراً مثالياً لشغل هذا المنصب. ونحن على ثقة بأن خبرته وتجربته الواسعة ستدفعان باستراتيجية النمو التي تنتهجها العلامة التجارية قدماً نحو ترسيخ حضورها في المنطقة”.

وكان إيثان تشيوي قد انضم لفريق عمل OPPO عام 2012، حيث تعاون مع فرق العمل للإشراف على السوق المحلي في الصين، وتمت بعد ذلك ترقيته ليشغل منصب رئيس قسم التدريب في OPPO مباشرة قبل أن يتولى مسؤولية تسويق كامل لمنتجات OPPO في الصين حيث ساعدت جهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أفضل علامتين تجاريتين في الصين. ومن منصبه الجديد، سيتولى تشيوي مسؤولية الإشراف على منتجات الشركة وعمليات التسويق والمبيعات في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى توجيه الاستراتيجيات ودفع عجلة عمليات التطوير والنمو المتواصلة لأعمال OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت OPPO قد أسست في وقت سابق من هذا العام مقرها الإقليمي بدبي، حيث وقع اختيارها على الإمارة لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno الذكية الجديدة عالمياً مباشرة بعد إطلاقها في الصين.

وتلتزم OPPO بالمساهمة بدور رئيسي في إرساء منظومة اتصالات الجيل الخامس المتطورة في المنطقة، فضلاً عن المساعدة في استشراف الجيل المقبل من تقنيات الاتصالات عبر تسخير إمكاناتها في الأبحاث وتطوير البرمجيات والأجهزة وإلمامها الواسع باحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار، أطلقت OPPO هاتفها الأول المزود بتقنية الجيل الخامس والجاهز للطرح التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع جهاز OPPO Reno 5G بين الجيل المقبل للاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G والأداء الفائق الذي تتميز به سلسلة هواتف OPPO Reno.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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