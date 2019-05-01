‫OPPO تعلن رعايتها لبطولة “بوبجي موبايل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019″

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 مايو 2019: أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن رعايتها لبطولة “بوبجي موبايل ساحات معارك اللاعب المجهول” (PlayerUnknown Battlegrounds) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيداً لكأس تحدي “بوبجي موبايل X OPPO الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” (PUBGM x OPPO MENA) التي ستشهد منافسة حامية بين أفضل لاعبي المنطقة للترشح للمعركة النهائية على مدار يومي 29 و30 مايو 2019.

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ويتهيأ اللاعبون من منطقة الخليج والمغرب ومصر للمشاركة في جولات التصفية لكأس تحدي “بوبجي موبايل X OPPO الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” التي ستقام من 12 حتى 23 مايو. ويمكن لعشاق الرياضة الإلكترونية مشاهدة المعارك عبر البث الحي على موقع “يوتيوب” على قناة “بوبجي” والبحث عن الأشياء الحصرية التي تحمل شعار OPPO في اللعبة.

ونظراً لأن الهواتف الذكية ليست سواسية من حيث الأداء على صعيد ألعاب الهاتف المتحرك، قامت OPPO خصيصاً بتصميم جهازها الأحدث آخذة هذه الحقيقة بعين الاعتبار.

وتعد أجهزة سلسلة OPPO Reno التي أطلقتها الشركة مؤخراً أولى هواتف العالم التي تحصل على شهادة المؤسسة المعروفة TÜV Rheinland للأداء الفائق للألعاب. فهي تجمع بين أفضل البرمجيات المحسنة وإعدادات الأجهزة والمكونات لتوفر بذلك تجربة ألعاب أكثر سلاسة، ومزودة بتقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost وSystem Boost وApp Boost لتعزيز الأداء بصورة ملموسة. علاوةً على ذلك، تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم ثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب لساعات طويلة.

وفي هذا السياق، قال هرمان تشاو، مدير فريق عمليات “بوبجي موبايل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تلتزم ’بوبجي موبايل‘ بتوفير بيئة لعب ممتعة وتطوير نظام بيئي مستدام لهواة الرياضة الإلكترونية. نأمل أن نتيح خبرتنا في المنطقة لتعزيز قطاع الألعاب على الأجهزة المحمولة المتنامي باستمرار. ويسعدنا انضمام OPPO إلى قائمة شركاء بطولة ’بوبجي موبايل‘ الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظراً لأن تجربة الرياضة الإلكترونية تقوم بأكملها على الجهاز نفسه، برهنت OPPO مجدداً من خلال سلسلة هواتفها الذكية Reno على دقة معرفتها لما يحتاجه اللاعبون للفوز. ونتطلع قدماً لبطولة مفعمة بالتشويق والإثارة لا سيّما أن الفرق الإقليمية تتهيأ لخوض المعارك الضارية خلال الشهر المقبل”.

من جهته، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “في ضوء الشعبية والتنافسية التي يشهدها قطاع ألعاب الهواتف المتحركة في عالمنا المعاصر، برزت الحاجة الواضحة لتطوير هاتف ذكي يوفر للاعبين أفضل تجربة ممكنة أينما ومتى شاءوا لعب ألعابهم المفضلة. ونحن على ثقة بقدرة سلسلة هواتف Reno الجديدة على منح اللاعبين منصة مثالية للعب ’بوبجي موبايل‘ نظراً لأن أداء الهاتف الذكي يضاهي بأهميته مهارات اللاعب نفسه في الألعاب والمنافسات الغامرة”.

لمعرفة المزيد عن كأس تحدي “بوبجي موبايل”: http://www.pubgmobile.com/esports/mena/challengercup/m/.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.