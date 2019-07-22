‫OPPO تشيّد مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد لتسريع وتيرة استراتيجية الابتكار العالمية

الشركة تعتزم إنفاق 10 مليارات رنمينبي (حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي) على البحث والتطوير هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 يوليو 2019: أعلنت OPPO عن عزمها على تشييد مركز جديد للأبحاث والتطوير في بلدة تشانغآن بمدينة دونغ غوان ضمن مقاطعة غوانغدونغ الصينية بهدف تعزيز قدراتها في مجالي الأبحاث والتطوير، كما أعلنت أنها ستنفق نحو 10 مليارات يان رنمينببي (تعادل 1.46 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير هذا العام. وجاء ذلك خلال احتفالية خاصة أقامتها الشركة بهذه المناسبة. وإلى جانب مراكزها الحالية المتخصصة بهذا المجال، ستشكل المنشأة الجديدة محركاً قويّاً لدفع عجلة أبحاث الشركة وتسريع وتيرة ابتكاراتها المتواصلة وصولاً إلى حقبة أكثر تطوراً من الاتصال الذكي.

ولدى استكماله، يتوقع للمركز الجديد الذي يعد إحدى أبرز مبادرات مدينة دونغ غوان الرامية إلى دفع عجلة التطوير في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، أن يحتضن 5 آلاف موظف متخصص في الأبحاث والتطوير. وبوصفه محرك البحث والتطوير العالمي للشركة، فإن مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد الذي ستنشئه OPPO سيكون مسؤولاً عن عمليات البحث والتطوير والتصميم والاختبار المتعلقة بطيف واسع من الأجهزة الذكية، بما فيها الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء، وسيدعم المركز رسالة OPPO الرامية إلى تقديم أجهزة ذكية سبّاقة وخدمات متطورة لحقبة الاتصال الذكي.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا الإعلان رسمياً عن مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد، والذي سيلعب دوراً استراتيجياً في إطار جهود OPPO في هذا المجال، إضافة إلى تحسين الإمكانات التقنية للشركة وتسريع وتيرة تطبيق استراتيجية البحث والتطوير وتحقيق أهدافها”.

وأضاف: “سيتم تشييد المشروع وفقاً لأرقى المعايير الصناعية، ولن ندخر جهداً في جعل مركز الأبحاث والتطوير الجديد تحفة عمرانية فريدة من نوعها في قطاع الابتكار العلمي والتكنولوجي في غوانزو – شنزن، لتساعد في تعزيز تطور منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى”.

نموذج معماري لمركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد

نموذج معماري لمركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد

وباعتبارها شركة تقنية رائدة في منطقة الخليج الكبرى بالصين، تحرص OPPO باستمرار على المشاركة في تطوير مجمعات صناعية تقنية متطورة في المنطقة. فقد أعلنت الشركة في شهر فبراير عن تشييد مركز تصنيعي ذكي في الحي الجديد في بلدة تشانغآن بمدينة دونغ غوان. سيتم استخدامه لأغراض الإنتاج وضبط الجودة للأجهزة الذكية وملحقات الحاسوب.

والمركز الجديد من تصميم شركة الفنون العمرانية العالمية “كون بيديرسن فوكس أسوشياتس” بالتعاون مع مجموعة من أرفع المتخصصين الاستشاريين، وسيغطي مساحة قدرها نحو 82 ألف متر مربع، ويتألف من 10 أبراج زجاجية، تضم مكاتب ومركز لصقل المواهب، ومركز للبحث والتطوير، ومركز أبحاث إنترنت الهواتف المتحركة ومركز للاختبارات. ويبلغ ارتفاع برج المكاتب 249.5 متراً وسيمثل لدى استكماله تحفة مذهلة تطل على الأفق الخلاب لمدينة دونغ غوان.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

https://mma.prnewswire.com/media/948390/OPPO_New_Center.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/948391/OPPO_New_Changan_Center.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/948392/OPPO_New_RD_Center.jpg