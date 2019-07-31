‫OPPO تستعرض تقنية شاشة Waterfall Screen بجمالها المطلق وتجربتها البصرية الفريدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة 31 يوليو 2019: كشفت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، النقاب عن نموذج أولي لهاتف متحرك بشاشة تأتي بتصميم Waterfall Screen وتقدّم تأثيراً بصرياً معززاً نظراً لانحناء أطراف الجهاز بزاوية تبلغ نحو 88 درجة تجعله دون حواف تقريباً. ويجسد هذا النموذج مساعي OPPO المستمرة لإضفاء مزيد من الابتكار على تصاميم وأحجام وأشكال هواتفها الذكية الجديدة، ويعكس جهودها المتواصلة لإطلاق تقنيات جديدة للشاشة الكاملة وتعزيز الطابع الجمالي في هواتفها.

ويعتبر استكشاف تصاميم وأحجام وأشكال ومواد جديدة، كما ظهر في شاشة Waterfall Screen أحد الميادين الرئيسية الخمسة لعمليات البحث والتطوير في شركة OPPO التي تتمتع بخبرة واسعة في تصاميم الشاشات المنحنية أيضاً. ففيما مضى، جاء هاتف OPPO Find X مزوداً بشاشة Panoramic Arc Screen البانورامية المقوّسة التي ترفع نسبة الشاشة المرئية إلى 93.8%.

وتواظب OPPO على تعزيز التناغم بين التصاميم الجميلة والتقنيات المبتكرة في منتجاتها لتقدم لعملائها طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الهواتف الذكية، وتمثل شاشة Waterfall Screen أحدث ابتكارات الشركة في التصاميم الخارجية لهواتفها.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن في شركة OPPO بأهمية تمكين العملاء من التمتع بالتقنيات المبتكرة والمميزة، لذلك جاءت شاشة Waterfall Screen لتجمع بأسلوب فريد من نوعه بين التقنيات الحديثة والإبداع في شركتنا، والتي نهدف من خلالها إلى توفير تجربة بصرية غامرة ومميزة ومظهراً مفعماً بالجمال لمستخدمي هواتفنا”.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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