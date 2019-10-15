‫OPPO ترتقي بآفاق التصوير عبر الهاتف المتحرك بإطلاق سلسلة هواتف Reno2 المزودة بأربع كاميرات

دبي، 15 أكتوبر 2019: تعتزم OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي يوم 23 أكتوبر. وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلةReno الرائدة لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة إلى مستوى جديد كلياً.

وكانت OPPO قد أطلقت العديد من التقنيات الرائدة وغير المسبوقة على مستوى القطاع انطلاقاً من التزامها بتمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات. وتتفوق سلسلة Reno2 بمزاياها المتنوعة على سلسلة Reno التي أطلقتها الشركة في مطلع هذا العام، لتقدم للمستخدمين أول هاتف مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO. وبفضل التقنية الرائدة للتصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode، تتيح السلسلة للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاوة تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.

مميزات هواتف OPPO Reno

بدأت قصة سلسلة OPPO Reno بإطلاق سلسلة Reno الأولى في أبريل 2019، والتي استهدفت إلهام القدرات الإبداعية عند الشباب وكانت مصممة خصيصاً لجيل الشباب الطموح الحريص على السعي وراء أحلامه والتعبير عن نفسه، ونجحت على الفور في تعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مظهرها الأنيق وتصميمها المبتكر.

وتؤمن OPPO أن سلسلة Reno تتيح لكل مستخدم خوض تجربته المتفردة عن غيره، فقد ساعدت السلسلة الأولى للمستخدمين على إطلاق العنان لخيالهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية. فهذه السلسلة لا تعترف بالحدود المرسومة مسبقاً لأنها تتيح لكل مستخدم فرصة التمتع بتجربة متفردة تتلاءم مع أسلوبه الإبداعي.

وكانت OPPO قد تعاونت مع عدد من الفنانين حول العالم لمشاركة الإمكانات التي تتمتع بها هواتف Reno عبر الكشف عن الروح المرحة والمخيلة الخصبة التي تقف وراء معايير السلسلة. وتمثل هواتف Reno تجسيداً لرؤية OPPO الإبداعية لتطوير الهواتف الذكية خلال الأعوام العشر المقبلة، في حين تأتي سلسلة Reno2 المرتقبة لترتقي بمفاهيم الإبداع والابتكار إلى مستويات جديدة تتحدى المستخدمين للتخلي عن تقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدية لتبني التقنيات الجديدة التي تحث على مزيد من الإبداع.

إطلاق العنان لإبداعات المستخدمين عبر التقنيات الرائدة

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المتحركة، ولهذا ستضم سلسلة Reno2 أول جهاز مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO. وستأتي التقنية المبتكرة التي يتمتع بها الهاتف لتتيح للمستخدمين تخطي حدود المألوف وفتح أذهانهم لمجموعة غير مسبوقة من الزوايا والاحتمالات غير المقيدة بالزمان والمكان، بدءاً من الهضاب الشاسعة إلى شوارع المدينة المزدحمة ومن الشواطئ الخلابة إلى الليالي المظلمة التي يغيب عنها ضوء القمر.

تعتزم OPPO الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة في 23 أكتوبر. ترقبوا مزيداً من التفاصيل.

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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