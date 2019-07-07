‫OPPO تدعو جيل الألفية إلى استكشاف آفاق جديدة عبر حملتها الجديدة “Lead the Species”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يوليو 2019: أطلقت OPPO، علامة الهواتف الذكية الرائدة عالمياً، حملة “Lead the Species” الرامية إلى تشجيع المستهلكين على استكشاف آفاق جديدة باستلهام روح الإبداع والريادة من تجربة OPPO لا سيما سلسلة هواتف OPPO Reno الجديدة الرائدة، وتشجيع مستخدمي الهواتف الذكية على اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات المتقدمة للمضي نحو استكشاف إمكانيات المستقبل.

استوحت OPPO فكرة هذه الحملة من برامج استكشاف الفضاء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على قدرات التصوير الفوتوغرافي المميزة لسلسلة هواتف OPPO Reno، حيت تتبع حملة “Lead the Species” مسار مجموعة من المستكشفين الذين يقودون البشرية نحو فجر جديد من الاكتشافات على المريخ.

يصور مقطع الفيديو الخاص بالحملة وصول مجموعة رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر، واستكشافهم لإمكانيات الحياة على المريخ والبدء بوضع الأسس للأجيال القادمة للعيش خارج الأرض. ويوازي المقطع بين سعي OPPO لاستكشاف أحدث التقنيات، وروح الريادة التي تتحلى بها بلدان منطقة الشرق الأوسط في إطار سعيها لاستكشاف الفضاء وبناء المستعمرات المستقبلية.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تتمحور فكرة الحملة حول تسليط الضوء على الطبيعة البشرية وحثها على السعي نحو استكشاف الآفاق الجديدة، واستخدام هواتف OPPO Reno الذكية الجديدة كقناة مثالية لرؤية ما يتجاوز آفاقنا. فالاستكشاف والقيادة من أبرز القيم الرئيسية التي تلتزم بها OPPO ونعبر عنها من خلال هذا الفيلم القصير الجديد والمدهش بهدف إلهام جيل الألفية لمواصلة استكشاف أنفسهم والسعي لاستكشاف ذلك القائد الملهم الكامن في داخلهم تماماً كما فعلت OPPO التي لم تكتف بكونها علامة رائدة في عالم الهواتف الذكية، بل أصبحت بمثابة أداة دافعة للقدرات الإبداعية اللامحدودة لملايين المستخدمين من كافة أنحاء العالم من مختلف التوجهات”.

ويصور الفيلم القصير منهجية OPPO الثورية في تقنيات الهواتف الذكية باستخدام الأزياء المبتكرة ومجموعة من المناظر الفنية الفريدة. ويضم الفيلم أزياء مصممة خصيصاً مثل بدلات رواد الفضاء والأزياء الفاخرة التي تبرز في خلفيتها سفن الفضاء وكوكب المريخ.

تجدر الإشارة إلى أن حملة “Lead the Species” التي أنتجتها وصورتها شركة التسويق والتصميم (And Us) في الأرجنتين، ستنطلق في دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPOOPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

OPPO المملكة العربية السعودية

بمساعدة OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا، قامت OPPO في عام 2018 بتشكيل فريق مؤسس يضم موظفين محترفين. وعلاوة على ذلك، وتلبية للاحتياجات الأساسية ولفهم طبيعة المستهلكين في السعودية، قامت OPPO السعودية أيضا بتشكيل فريق محلي. وبعد إطلاق عملياتها في الرياض في 28 يناير 2019، أطلقت الشركة 4 هواتف في السوق السعودية تتضمن الهاتف الرائد المستقبلي Find X وسلسلة R17 . وستبذل OPPO السعودية أفضل ما في وسعها لتلبية تطلعات كافة المستهلكين في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/943710/OPPO_Reno_Lead_the_Species.mp4

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943704/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943705/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943706/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943707/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943708/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/943709/OPPO_Reno_Lead_the_Species.jpg